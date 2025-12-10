Stell dir vor, du gehst deinem Alltag nach oder bist auf einer anstrengenden Wandertour, und es fühlt sich an, als würdest du Rückenwind bekommen. Genau dieses Gefühl liefern die Exoskelette von Hypershell. Sie unterstützen dich bei körperlicher Aktivität, schonen deine Gelenke und sorgen dafür, dass du schneller und weiter kommst – ohne jahrelang trainieren zu müssen. Aktuell bekommst du die Geräte sogar günstiger, sodass wir mal genauer hinschauen.

Die Hypershell X-Serie im Detail

Seit 2021 entwickelt Hypershell Exoskelette, die Menschen im wahrsten Sinne des Wortes weiter und höher hinausbringen sollen. Mittlerweile besteht das Portfolio des Herstellers aus vier Modellen der X-Serie, die sich im Funktionsumfang sowie in der Leistung unterscheiden. Die Exoskelette eignen sich daher für die unterschiedlichsten Anforderungen. Von der täglichen Alltagsbewältigung bis zum Erreichen sportlicher Höchstleistungen ist alles dabei. Je nach Sportart und Modell werden so die Muskelbelastung um bis zu 63 Prozent und die Herzfrequenz gleichzeitig um bis zu 42 Prozent verringert. Aber Achtung: Die Exoskelette von Hypershell sind keine medizinischen Geräte. Sie sollen lediglich unterstützend im Alltag, im Training oder im Urlaub zur Seite stehen.

In den Weihnachtsangeboten von Hypershell gibt’s bis zu 200 Euro Rabatt (Affiliate-Link*)

Die normalerweise sehr preisstabilen Geräte kannst du dir jetzt zur Vorweihnachtszeit mit Rabatten von bis zu 200 Euro sichern. Hinzu kommen derzeit Gratis-Extras wie eine Ersatzbatterie (Hypershell Anti-Cold Battery (Pro)) oder ein Ladehub. Der Zeitpunkt für den Kauf ist aktuell also ideal. Generell sind die Exoskelette eine ziemlich ausgefallene Geschenkidee, ob für dich selbst oder für eine dir nahestehende Person. Wir nehmen die Exoskelette von Hypershell jetzt genauer unter die Lupe.

Flaggschiff-Modell: Hypershell X Ultra

Direkt zu Beginn stellen wir dir das X Ultra Modell vor. Dieses ist allerdings nicht Teil der Rabattaktion, Hypershell verlangt hierfür 1.999 Euro. Auf der IFA, der Tech-Messe, die im September in Berlin stattfand, hat sich das Exoskelett den Innovation Award verdient. Es besteht aus Carbonfaser mit einer Titanlegierung und wiegt ohne Akku nur 1,8 kg. Der Akku bringt dich bis zu 30 km weit und hält so je nach Nutzungsintensität locker den ganzen Tag – oder sogar länger. Im Lieferumfang ist zudem noch eine zweite Batterie enthalten. Geht dem Exoskelett die Kraft aus, lässt es sich laut Hersteller innerhalb von rund 90 Minuten mit 65 W wieder vollständig aufladen.

Hypershell X Ultra 1.999,00 € Exoskelett mit einer Maximalleistung von 1.000 W. Akkureichweite von bis zu 30 Kilometern und zwölf intelligenten Bewegungsmodi. IP54 und kältebeständig bis –20 Grad. Ultraleicht mit nur 1,8 Kilogramm Gewicht. Kompatibel mit einer Apple Watch. Zu allen Hypershell-Angeboten

Einmal angelegt, kannst du aus vier verschiedenen Bewegungsmodi wählen. Die lauten Transparent, Eco, Hyper und Fitness. In diesen Modi stehen dir noch zwölf verschiedene Aktivitätseinstellungen zur Auswahl, darunter Radfahren, Laufen, Treppen rauf- oder heruntersteigen, Bergsteigen, oder normales Gehen. Eine integrierte KI soll in Echtzeit deine Bewegung erkennen und dementsprechend die Bewegung des Skeletts anpassen. Für die nötige Power sorgt dabei ein Motor, der eine maximale Leistung von bis zu 1.000 W an den Tag bringt.

Den Modus, die zurückgelegte Distanz und alle anderen Einstellungen kannst du direkt über die zugehörige App am Handy oder deiner Apple Watch vornehmen. Das Hypershell X Ultra lässt sich dabei mit watchOS, iOS oder Android koppeln.

Exoskelette bis zu 200 Euro günstiger

Mit einem satten Rabatt von 200 Euro und dadurch für 1.599 statt 1.799 Euro kommst du jetzt an das Hypershell X Carbon Exoskelett. Bis zum 17. Dezember, packt dir der Hersteller auch noch eine zusätzliche Batterie mit ins Paket. Außerdem gibt’s einen Charging-Hub mit vier Anschlüssen obendrauf.

Unter anderem zum Wandern eignen sich die Exoskelette ideal

Mit einer Reichweite von 17,5 km pro Akku ist es nicht ganz so ausdauernd wie das Flaggschiff-Modell, dennoch eignet es sich prima für lange Touren und anspruchsvolle Trails. Es kann bis zu 30 Kilogramm an Gewicht ausgleichen, was vor allem auf mehrtägigen Wanderungen ziemlich praktisch sein dürfte. Insgesamt soll es die körperliche Anstrengung um bis zu 30 Prozent reduzieren, wodurch du, auch wenn dir normalerweise schnell die Puste ausgeht, anspruchsvolle Tätigkeiten bewältigen kannst. Dabei sind die Exoskelette von Hypershell nicht sperrig oder unbequem designt, sondern bieten eine individuelle Passform mit hoher Bewegungsfreiheit. Wasserdichte, atmungsaktive Materialien mit Polsterungen sollen einen hohen Tragekomfort bieten – den ganzen Tag über.

Hypershell X Carbon 1.599,00 € Exoskelett mit einer Maximalleistung von 800 W. Akkureichweite von bis zu 17,5 Kilometern und zehn intelligenten Bewegungsmodi. IP54 und kältebeständig bis –20 Grad. Ultraleicht mit nur 1,8 Kilogramm Gewicht. 1.599,00 € bei Hypershell

Ebenfalls im Angebot ist das Hypershell X Pro. Den UVP reduziert der Händler um 100 Euro, sodass du schon für 1.099 Euro dran kommst. Auch hier gibt’s wieder die Extrabatterie und den Charging-Hub on top. Mit einem Akku schaffst du eine Distanz von bis zu 17,5 Kilometern. Es unterstützt, genauso wie das X Carbon, zehn unterschiedliche Bewegungsmodi, darunter Radfahren, Wandern, oder normales Gehen.

Hypershell X Pro 1.099,00 € Exoskelett mit einer Maximalleistung von 800 W. Akkureichweite von bis zu 17,5 Kilometern und zehn intelligenten Bewegungsmodi. IP54 und kältebeständig bis –20 Grad. Ultraleicht mit nur zwei Kilogramm Gewicht. 1.099,00 € bei Hypershell

Einstiegsmodell mit 100 Euro Rabatt: Das Hypershell X Go

Für 899 statt 999 Euro bekommst du bis zum 17. Dezember das Hypershell X Go inklusive einer Wechselbatterie. Während die anderen Exoskelette primär auf Hochleistung ausgelegt sind, eignet sich dieses Modell mit einer maximalen Motorleistung von 400 W auch prima für den Alltag. Wem eine Reichweite von 15 Kilometern und sechs verschiedene Bewegungsmodi, darunter Treppensteigen, Walking und Gehen, ausreichen, sollte hier mal genauer hinschauen.

Hypershell X Go 899,00 € Exoskelett mit einer Maximalleistung von 400 W. Akkureichweite von bis zu 15 Kilometern und sechs intelligenten Bewegungsmodi. IP54 und kältebeständig bis –10 Grad. Ultraleicht mit nur zwei Kilogramm Gewicht. 899,00 € bei Hypershell