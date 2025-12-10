Saugroboter auf der Wunschliste? Darum ist der hier jetzt die perfekte Wahl

Bist du noch immer auf der Suche nach dem passenden Weihnachtsgeschenk, wird es höchste Zeit. Steht auf der Wunschliste deiner Liebsten zudem ein Saugroboter, kommen die „XMAS Deals“ von Ecovacs wie gerufen. Neben dem Deebot X11 OmniCyclone, bekommst du auch den Deebot T80 Omni und sogar den Fensterwischroboter Winbot W2 Pro Omni gerade deutlich günstiger. Das wahre Highlight verbirgt sich jedoch hinter einem anderen Premium-Saugroboter mit Wischfunktion, bei dem du jetzt 53 Prozent sparen kannst.

Ecovacs Deebot X9 Pro Omni – Hausarbeit war nie einfacher

Mit dem Deebot X9 Pro Omni holst du dir einen echten Alleskönner ins Haus. Der Saugroboter bietet eine Leistung von satten 16.600 Pa, wodurch selbst feinster Schmutz keine Chance hat. Die „BLAST“-Saugkraft sorgt zudem für die höchste Staubaufnahme – selbst auf Teppichen. Die Bürste ist mit der ZeroTangle-3.0-Technologie ausgestattet, die dafür sorgen soll, dass sich Haare nicht verheddern und du somit weniger Reinigungsaufwand hast. Ränder werden ebenfalls optimal gereinigt, da sich der Rollenwischmopp ausfahren lässt und somit auch an Bodenleisten keine Spur hinterlässt.

In der Absaugstation des Ecovacs Deebot X9 Pro Omni

Die Wischfunktion ist Ecovacs-typisch ebenfalls exzellent. Die Rollwalze wird nicht nur ständig mit frischem Wasser versorgt, sondern wringt auch das schmutzige Wasser im selben Zug aus. Sollte einmal ein Teppich im Weg sein, wird der Mopp zudem einfach angehoben. Im Lieferumfang ist obendrein eine Absaugstation enthalten, die dir (fast) jegliche Arbeit abnimmt. Sie nimmt nicht nur den Schmutz aus dem Roboter auf, sondern reinigt auch die Wischrolle, je nach Verschmutzungsgrad, mit unterschiedlich heißem Wasser, trocknet diese anschließend und sorgt für die automatische Zugabe von Reinigungsmittel.

Perfekter Kauf-Zeitpunkt? Premium-Saugroboter über die Hälfte reduziert

Entscheidend ist aber natürlich auch der Preis – und der kann sich wirklich sehen lassen. Der Ecovacs Deebot X9 Pro Omni kostet dich laut unverbindlicher Preisempfehlung satte 1.499 Euro. Zur aktuellen Aktion fällt der Preis bei Amazon jedoch um über 50 Prozent, wodurch du nur noch 699 Euro auf den Tisch legen musst. Für ein solches Modell, das mit einer Top-Leistung und einer All-in-One-Station aufwartet, ist das ein richtig starkes Angebot. Möchtest du dich zu Weihnachten selbst beschenken oder hast jemanden wirklich sehr gerne, lohnt sich dieser Deal also in jedem Fall.

Ecovacs Deebot X9 Pro Omni 699,00 € Der Ecovacs Deebot X9 Pro Omni bietet 16.600-Pa-Saugkraft mit BLAST-Technologie für starke Reinigung und einen OZMO Roller-Mopp mit 3.700-Pa-Druck, der sich selbst reinigt. ZeroTangle 3.0 verhindert Haarerhedderung, AIVI 3D 3.0 erkennt 100 Objekte, ergänzt durch 6.400 mAh Akku und OMNI-Station mit 63°C-Trocknung. Jetzt 800 Euro sparen!

Weitere Ecovacs-Deals bei Amazon entdecken

Wie bereits erwähnt, haut Ecovacs aber ebenso noch einige Angebote mehr raus. Denn nicht nur der Deebot X9 Pro Omni ist jetzt günstiger. Wir haben dir nachfolgend drei weitere Top-Deals herausgesucht und verraten dir auch hier, wie viel du im Vergleich zum UVP sparst.

