Auf dem Android-Markt tummeln sich unzählige Hersteller: Samsung, Xiaomi, Honor und wie sie alle heißen. Ein Unternehmen setzte jedoch vor einigen Jahren nicht nur auf eine gute Technik, sondern konnte auch mit einem außergewöhnlichen Design punkten. Auch in der dritten Generation weiß die Nothing-Phone-Serie weiterhin zu überzeugen. Im Zuge der Weihnachtsangebote von MediaMarkt kannst du dir jetzt das Phone (3a) für nicht einmal mehr 300 Euro schnappen.

Nothing Phone (3a): Top-Smartphone unter 300 Euro

Das Phone (3a) gibt es in zwei Ausführungen: Standard und als Pro-Variante. Auf den genauen Preis gehen wir etwas später ein, doch zuvor möchten wir uns anschauen, was du hier eigentlich kaufst. Schon in unserem Test zum Nothing Phone (3a) war klar, dass wir es hier mit einem außergewöhnlichen Gerät zu tun haben. Auf der Frontseite erwartet dich ein 6,77-Zoll-AMOLED-Display, das mit einer 120-Hz-Bildwiederholrate und einer maximalen Helligkeit von 1.300 Nits aufwarten kann. Damit bekommst du hier einen der hellsten Bildschirme in diesem Preissegment. Eines der absoluten Highlights findet sich jedoch auf der Rückseite: die Glyph-Funktion.

Nothing Phone 3a (links) neben der Pro-Version

Dabei handelt es sich genauer gesagt um ein System, das dich via LEDs über Benachrichtigungen informiert oder den aktuellen Ladestatus visualisiert. Das Ganze ist in dieser Form tatsächlich einzigartig auf dem Smartphone-Markt und bei allen Smartphones des Herstellers integriert. Im Inneren arbeitet ein Snaprdragon-Prozessor mit wahlweise 8 oder 12 GB RAM und 128 bzw. 256 GB Speicherplatz. Das Triple-Kamera-Modul kann sich ebenfalls sehen lassen. Während die Hauptkamera mit 50 MP aufnimmt, erreicht die Ultraweitwinkelkamera noch immer 8 MP. Während andere Hersteller ein unnötiges 2-MP-Telemodul einsetzen, hat sich das britische Unternehmen für eine 50-MP-Telelinse entschieden – zum Glück. Gepaart mit einer langen Akkulaufzeit, einer recht flotten Ladegeschwindigkeit und sechs Jahren Sicherheitsupdates sowie drei Jahren Android-Upgrades ist das Smartphone richtig interessant.

So günstig ist das Smartphone bei MediaMarkt

Genial wird es allerdings erst, wenn du für dieses Gesamtpaket nicht einmal 300 Euro zahlen musst. Und genau das ist bei MediaMarkt aktuell der Fall. Der Elektrofachmarkt bietet das Nothing Phone (3a) für 289 Euro an. Allerdings betrifft dieser Preis nur die 128-GB-Variante. Soll es doppelt so viel Speicherplatz sein, werden dennoch nur 339 Euro fällig. Bist du also auf der Suche nach einem neuen und günstigen Smartphone, legst gleichzeitig aber auch Wert auf ein schickes Design und gute Technik, bist du hier absolut richtig.

Nothing Phone (3a) Pro ebenfalls reduziert

Möchtest du etwas mehr Kamera-Leistung und eine eSIM-Funktion, solltest du zum Nothing Phone (3a) Pro greifen. Das Modell gibt es jetzt ebenfalls günstiger bei MediaMarkt. Gerade einmal 299 Euro verlangt der Elektrofachmarkt für das stylische Smartphone.

Weihnachten mit MediaMarkt

