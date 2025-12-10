Unter 25 Euro: Darum ist dieses Gadget ein echtes Must-have für Weihnachten

Wenn es draußen ungemütlich kalt ist, zieht es uns nach drinnen ins gemütliche Wohnzimmer. Für die richtige Weihnachtsstimmung darf eines aber nicht fehlen. Und hier gibt’s das Essential für den Dezember und Januar dank 50 Prozent Rabatt jetzt für unter 25 Euro.
Unter 25 Euro: Darum ist dieses Gadget ein echtes Must-have für Weihnachten
Wenn es schon früh dunkel wird, sollte es wenigstens zu Hause schön gemütlich sein. Und wenn du nach dem Weihnachtsessen nur noch müde auf der Couch liegen möchtest, sollte sich die Beleuchtung bequem per App oder Sprachbefehl steuern lassen. Möglich ist das mit einer smarten Lichterkette. Ein 20-Meter-langes Modell, das sich warmweiß oder kaltweiß einstellen lässt, gibt’s hier jetzt schon für unter 25 Euro. Und für einen Doppelpack zahlst du sogar nur 5 Euro Aufpreis.

Hombli Smarte Lichterkette
Hombli Smarte Lichterkette 24,95 €
Die 20-Meter-Lichterkette von Hombli ist dank App- und Sprachsteuerung, dimmbaren Weißtönen und wetterfester IP44-Zertifizierung ein günstiges Weihnachts-Must-have und kostet jetzt nur 24,95 Euro statt 50 Euro. Für 5 Euro mehr gibt es sogar ein Doppelpack – ideal für stimmungsvolle Beleuchtung drinnen und draußen.
24,95 € bei tinkDoppelpack für nur 5 € mehr

Für drinnen und draußen: Das macht die smarte Lichterkette besonders

Die smarte Lichterkette des Herstellers Hombli ist für drinnen und draußen geeignet und kann somit nicht nur den Tannenbaum im Wohnzimmer magisch leuchten lassen, sondern ebenso den Vorgarten oder die Terrasse. Dank IP44-Zertifizierung macht der smarten Lichterkette auch Regen oder Schnee nichts aus. Insgesamt 200 LEDs sind an einem 20 Meter langen Kabel platziert und lassen sich stufenlos dimmen. Auch die Weißtöne kannst du beliebig einstellen. Möchtest du lieber ein frostiges Kaltweiß im verschneiten Garten oder ein gemütliches Warmweiß im Wohnzimmer? Je nachdem, was dir lieber ist, kannst du die passende Beleuchtung per App bequem vom Sofa oder von unterwegs aus steuern. Bei Bedarf lassen sich ebenso diverse Lichtszenarien einstellen, um die perfekte Stimmung für einen gemütlichen Adventsabend oder eine wilde Silvesterparty zu schaffen.

Ebenfalls praktisch: Du kannst sogar spezielle Zeiten einstellen, zu denen sich die Lichterkette automatisch einschaltet. So denken Einbrecher, dass jemand zu Hause ist, und werden eher abgeschreckt. Am nächsten Morgen kann sich die Lichterkette dann wieder von selbst ausschalten, damit nicht unnötig Strom verbraucht wird. Und wer es noch komfortabler mag, kann die Lichterkette ebenso per Sprachbefehl einschalten. Dann muss man noch nicht einmal mehr das Handy aus der Tasche kramen, um nach der Arbeit müde aufs Sofa zu sacken. Die Einrichtung soll laut Hersteller problemlos und schnell erledigt sein.

50 Prozent Rabatt auf eine Lichterkette, 70 Prozent Rabatt im 2er-Set

tink verkauft die smarte Lichterkette jetzt satte 50 Prozent günstiger und verlangt so nur noch 24,95 Euro statt knapp 50 Euro dafür. Bereits ein starkes Angebot. Aber für nur 5 Euro Aufpreis gibt’s sogar noch eine zweite dazu. Dann sparst du insgesamt sogar 70 Prozent gegenüber den regulären Einzelpreisen. Wenn du also sowohl drinnen als auch draußen für Stimmung sorgen willst oder einen Freund oder Partner hast, der eine zweite Lichterkette gebrauchen kann, machst du hiermit den insgesamt besseren Deal.

Hombli Smarte Lichterkette
Hombli Smarte Lichterkette 24,95 €
Die 20-Meter-Lichterkette von Hombli ist dank App- und Sprachsteuerung, dimmbaren Weißtönen und wetterfester IP44-Zertifizierung ein günstiges Weihnachts-Must-have und kostet jetzt nur 24,95 Euro statt 50 Euro. Für 5 Euro mehr gibt es sogar ein Doppelpack – ideal für stimmungsvolle Beleuchtung drinnen und draußen.
24,95 € bei tinkDoppelpack für nur 5 € mehr

Weitere Angebote rund um ein smartes Zuhause findest du gerade ebenfalls bei tink. Von smarten Heizkörperthermostaten, über eine Videotürklingel bis hin zu einer tragbaren Powerstation ist für fast jeden etwas dabei.

