Keine 800 Euro: MediaMarkt schmeißt 65-Zoll 4K-TV von Sony raus

Dein alter Fernseher hat seine beste Zeit bereits hinter sich gelassen und du bist bereit, für ein neues Modell? Passenderweise hat MediaMarkt dafür jetzt einen 4K-TV von Sony im Angebot. Ganze 30 Prozent Rabatt auf den UVP gibt’s, sowie obendrein noch gratis Versand. So kommst du für unter 800 Euro an den Smart TV.

Der MediaMarkt Preis im Detail

Den UVP von 1.149 Euro reduziert MediaMarkt, wie bereits erwähnt, um 30 Prozent. Für dich stehen damit nur noch 799 Euro auf der Rechnung, was vor allem mit Blick auf den Preisvergleich ein ziemlich gutes Angebot darstellt, je nach Anbieter zahlst du nämlich sogar bis zu über 1.000 Euro für den Fernseher. Der Händler Expert ist zwar einen Euro günstiger, allerdings kommen hier noch 79,90 Euro Versandkosten dazu. Bei MediaMarkt hingegen ist die Lieferung kostenlos, was ziemlich unüblich ist für ein Gerät in dieser Größe. Umso besser aber für dich, da es dann wirklich bei den 799 Euro bleibt.

Damit überzeugt der Sony-Fernseher

Bei dem Sony Bravia 3 handelt es sich um einen LED-TV, der mit einer Auflösung von UHD 4K zu überzeugen weiß. Die LED-Technologie des Fernsehers macht ihn zu einem idealen Gerät für helle Räume. Mithilfe von KI skaliert das Gerät problemlos auch ältere Inhalte auf nahezu 4K-Qualität hoch. Dolby Vision rundet das Bild des Fernsehers ab.

Für den passenden Sound zu deinen Filmen und Serien verfügt der Bravia 3 über integrierte X-Balanced-Lautsprecher, die sowohl klare Dialoge als auch tiefe Bässe wiedergeben sollen. Wer mehr möchte, sollte aber, wie mittlerweile üblich, eher auf eine externe Lösung wie eine Soundbar setzen.

Für Konnektivität sorgen nicht nur Bluetooth und WLAN, sondern unter anderem auch vier HDMI-Eingänge sowie zwei USB-Anschlüsse. Über die kannst du etwa eine Konsole oder ein Lautsprechersystem anschließen. Einzig die Bildwiederholfrequenz von 50 Hz ist im Vergleich mit anderen Modellen etwas mager, für den täglichen Feierabend auf der Couch oder den nächsten Serienmarathon genügt das aber allemal.

Der MediaMarkt-Preis gilt übrigens noch bis zum 14. Dezember. Im Angebot sind noch weitere Fernseher, auch von Samsung, Philips oder LG, sowie die passenden Soundbars. Bei Interesse lohnt es sich also, wenn du dich mal durch die Website klickst und dir deine Favoriten direkt sicherst.