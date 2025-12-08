Keine 800 Euro: MediaMarkt schmeißt 65-Zoll 4K-TV von Sony raus

Profilbild von Lisa Krüger Lisa Krüger
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Wenn Ihr Euch zu Weihnachten richtig was gönnen wollt, dann macht dieser TV von Sony wirklich mächtig Eindruck. Allein die 65 Zoll Bildschirmdiagonale ist schon eine ordentliche Ansage. Der Rabatt von 30 Prozent unterstreicht das Ganze noch.
MediaMarkt Logo vor blauem Himmel
MediaMarkt verkauft Sony TV mit ordentlich RabattBildquelle: Peter Ekvall / Shutterstock.com / Sony / inside digital
  • Teilen

Dein alter Fernseher hat seine beste Zeit bereits hinter sich gelassen und du bist bereit, für ein neues Modell? Passenderweise hat MediaMarkt dafür jetzt einen 4K-TV von Sony im Angebot. Ganze 30 Prozent Rabatt auf den UVP gibt’s, sowie obendrein noch gratis Versand. So kommst du für unter 800 Euro an den Smart TV.

Der MediaMarkt Preis im Detail

Den UVP von 1.149 Euro reduziert MediaMarkt, wie bereits erwähnt, um 30 Prozent. Für dich stehen damit nur noch 799 Euro auf der Rechnung, was vor allem mit Blick auf den Preisvergleich ein ziemlich gutes Angebot darstellt, je nach Anbieter zahlst du nämlich sogar bis zu über 1.000 Euro für den Fernseher. Der Händler Expert ist zwar einen Euro günstiger, allerdings kommen hier noch 79,90 Euro Versandkosten dazu. Bei MediaMarkt hingegen ist die Lieferung kostenlos, was ziemlich unüblich ist für ein Gerät in dieser Größe. Umso besser aber für dich, da es dann wirklich bei den 799 Euro bleibt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt
Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest.
Externer Inhalt
Ich bin damit einverstanden, dass externer Inhalt geladen wird. Personenbezogene Daten werden womöglich an Drittplattformen übermittelt. Nähere Informationen enthält die Datenschutzerklärung.
Sony Bravia 3
Sony Bravia 3 TV 799,00 €
LED-TV mit 65 Zoll Bildschirmdiagonale und UHD-4K-Auflösung. Optimal geeignet für helle Räume. Bildwiederholrate von 50 Hz. Mit integriertem X-Balance-Lautsprecher.
799,00 € bei MediaMarkt

Damit überzeugt der Sony-Fernseher

Bei dem Sony Bravia 3 handelt es sich um einen LED-TV, der mit einer Auflösung von UHD 4K zu überzeugen weiß. Die LED-Technologie des Fernsehers macht ihn zu einem idealen Gerät für helle Räume. Mithilfe von KI skaliert das Gerät problemlos auch ältere Inhalte auf nahezu 4K-Qualität hoch. Dolby Vision rundet das Bild des Fernsehers ab.

Für den passenden Sound zu deinen Filmen und Serien verfügt der Bravia 3 über integrierte X-Balanced-Lautsprecher, die sowohl klare Dialoge als auch tiefe Bässe wiedergeben sollen. Wer mehr möchte, sollte aber, wie mittlerweile üblich, eher auf eine externe Lösung wie eine Soundbar setzen.

Für Konnektivität sorgen nicht nur Bluetooth und WLAN, sondern unter anderem auch vier HDMI-Eingänge sowie zwei USB-Anschlüsse. Über die kannst du etwa eine Konsole oder ein Lautsprechersystem anschließen. Einzig die Bildwiederholfrequenz von 50 Hz ist im Vergleich mit anderen Modellen etwas mager, für den täglichen Feierabend auf der Couch oder den nächsten Serienmarathon genügt das aber allemal.

Sony Bravia 3
Sony Bravia 3 TV 799,00 €
LED-TV mit 65 Zoll Bildschirmdiagonale und UHD-4K-Auflösung. Optimal geeignet für helle Räume. Bildwiederholrate von 50 Hz. Mit integriertem X-Balance-Lautsprecher.
799,00 € bei MediaMarkt

Der MediaMarkt-Preis gilt übrigens noch bis zum 14. Dezember. Im Angebot sind noch weitere Fernseher, auch von Samsung, Philips oder LG, sowie die passenden Soundbars. Bei Interesse lohnt es sich also, wenn du dich mal durch die Website klickst und dir deine Favoriten direkt sicherst.

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über diesen Artikel

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation mit MediaMarkt. Der Partner nimmt keinen Einfluss auf den Inhalt des Artikels.

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Zendure Solar-Geräte stehen vor einem Weihnachtsbaum
Strom und Energie
Mit einem Weihnachtsgeschenk dauerhaft Stromkosten senken?! Diese Solar-Speicherlösungen mit über 2.000€ Rabatt schaffen das easy
Deals des Tages für Montag
Amazon
Balkonkraftwerk für unter 300 Euro: Amazon startet günstig in die Woche (08.12.)
Frau mit Smartphone und Sparschwein in den Händen. Daneben der Verweis auf ein Angebot. Tarif mit Handy für nur 6,99 Euro
Smartphone
Smartphone mit 5G-Tarif für nur 6,99 Euro im Monat
Akkustaubsauger
Unter 50 Euro: Netto verkauft Akkusauger mit über 60 Prozent Rabatt
Finanzen und Versicherungen
Direktbank lockt mit 200-Euro-Bonus aufs Girokonto - kostenlose Kontoführung inklusive
Lidl
Zum Discounterpreis: Lidl schmeißt Marken-Saugwischer mit 36 Prozent Rabatt raus
Smartphone
Aldi verkauft ab 15.12. dieses Samsung-Handy – so kommst du jetzt schon günstig dran
Lidl
Heimwerker-Essential: Lidl verkauft Hochdruckreiniger für nur 30 Euro
Zubehör
MediaMarkt verkauft kleines 14-Euro-Produkt, das du immer gebrauchen kannst