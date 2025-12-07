Direktbank lockt mit 200-Euro-Bonus aufs Girokonto - kostenlose Kontoführung inklusive

Während viele Deutsche ihre Handyverträge schon nach zwei Jahren wechseln, sieht es bei der Hausbank etwas anders aus. Einige bleiben ihrer Bank sogar ein Leben lang treu. Bist du gerade mit deinem Kreditinstitut jedoch unzufrieden, wird es höchste Zeit für was Neues. Hier sind vor allem Direktbanken spannend, da diese nicht nur die kostenlose Bargeldabhebung an zahlreichen Automaten ermöglichen, sondern auch häufig eine kostenlose Kontoführung bieten. Auch die Consorsbank zählt zu dieser Art und bietet für Neukunden jetzt einen Willkommensbonus von 200 Euro.

Consorsbank-Girokonto 0,00 € Das Consorsbank-Girokonto ist kostenlos ohne Bedingungen und bietet weltweite kostenlose Abhebungen sowie unbegrenzte kostenlose Kartenzahlungen. Es umfasst eine Visa Debitkarte mit Apple/Google Pay und 2% Cashback auf ausgewählte Partner. Aktuell kannst du dir zudem 200 Euro Bonus sichern. Zum Consorsbank-Girokonto

Girokonto bei der Consorsbank – Das sind die Konditionen

Bevor wir uns anschauen, wie du an die Prämie kommst, verraten wir dir, was dich beim Girokonto der Consorsbank erwartet. Allem voran steht natürlich die kostenlose Kontoführung im Mittelpunkt. Während immer mehr Banken fixe Gebühren erheben, ist das hier etwas anderes. Hast du einen monatlichen Geldeingang von mehr als 700 Euro oder bist unter 31, zahlst du keinen Cent. Ein großer Unterschied zu anderen Direktbanken liegt auch in der Auswahl der Karten. Denn du kannst entweder zu einer Visa Card Debit oder einer klassischen Girocard (optional) greifen. Letztere kostet bei der Konkurrenz häufig eine monatliche Gebühr – Hier sind die Karten kostenlos. Auch die Credit Card Gold Light kostet dich keine Verwaltungsgebühren.

Kostenpflichtige Kreditkarte und Bargeldabhebung

Lediglich für die Visa Card Gold werden 9 Euro im Monat fällig, falls du die Kreditkarte nutzen möchtest. Die Bargeldabhebung ist mit der Visa Card Debit übrigens an allen Automaten mit dem VISA-Zeichen im EWR (Europäischer Wirtschaftsraum) kostenlos – allerdings erst ab 50 Euro. Hebst du weniger ab, werden 1,95 Euro pro Abhebung in Euro fällig. In Supermärkten ist es bis zu 200 Euro kostenlos. Benötigst du doch etwas mehr Bargeld, kannst du dies gegen eine Gebühr (aktuell 0,25 % vom abgehobenen Betrag) bei der ReiseBank AG erledigen. Die kontaktlose Bezahlung ist natürlich jederzeit kostenlos und auch via Google oder Apple Pay möglich.

Das kostet ein Dispokredit bei der Consorsbank

Hast du vor, einen Dispokredit einzurichten, solltest du dir über den aktuellen Sollzins im Klaren sein. Dieser liegt bei der Consorsbank derzeit bei 9,4 % p.a., er kann sich aber jederzeit ändern. Die Bank ist zudem Teil der BNP Paribas S.A., die auch gleichzeitig Kreditgeberin des Dispokredits wäre.

Bonus für Neukunden – So kommst du an die Prämie

Zuerst einmal das Wichtigste: Das Angebot gilt nur für Kunden, die in den letzten 6 Monaten kein Girokonto bei der Consorsbank hatten. Im Falle eines Gemeinschaftskontos werden beide Kontoinhaber für die Aktion registriert. Auch Kunden der BNP Paribas Wealth Management – Private Banking werden von der Aktion ausgeschlossen. Erfüllst du diese Anforderungen, musst du 12 Monate lang einen regelmäßigen Geldeingang von 1.500 Euro pro Monat von einer Fremdbank vorweisen. Genauer gesagt, musst du folgende Eingänge beachten:

3 monatliche Geldeingänge in den ersten 6 Monaten

6 monatliche Geldeingänge in den ersten 9 Monaten

9 monatliche Geldeingänge in den ersten 12 Monaten

12 monatliche Geldeingänge in den ersten 15 Monaten

Da der erste Geldeingang spätestens drei Monate nach der Eröffnung stattfinden muss, geht die Zählung bis zum 15. Monat. Außerdem musst du deine Werbeeinwilligung in der Consorsbank-App oder im Web erteilen. Anschließend gibt’s jedoch die Prämie direkt auf das Consorsbank-Girokonto. Diese ganzen Konditionen kannst du jedoch recht einfach erfüllen: Melde dein neues Bankkonto einfach als Gehaltskonto an und schon musst du dir keine Sorgen über die Geldeingänge machen und staubst nach einiger Zeit die 200 Euro ab. Bist du also ohnehin auf der Suche nach einer neuen Hausbank, wäre die Consorsbank sicherlich keine schlechte Wahl.

