Die neuen Blitz-Deals von MediaMarkt laufen nur noch bis zum 12. Dezember. Mit dabei: der beliebte Tefal OptiGrill, ein Bosch-Gerät mit 59 Prozent Rabatt und gleich zwei praktische Produkte für unter 10 Euro. Alle Infos zur Aktion und unsere 5 Highlight-Angebot gibt es hier.

Mit Bosch, Tefal und 10-Euro-Produkten: Unsere Top 5 Angebote

Die Liste mit über 70 Produkten kann einen auf den ersten Blick erst einmal erschlagen. Wir haben uns daher für dich durch die Angebote geklickt und zeigen dir hier unsere 5 Highlights.

Für unter 10 Euro: Zwei Praktische Geräte zum Mitnahmepreis

Den Anfang machen gleich zwei Produkte der MediaMarkt-Eigenmarke „OK“ für jeweils unter 10 Euro. So kommst du für 9 Euro an einen kompakten Reisehaartrockner mit 1.200 Watt oder für ebenfalls 9 Euro an einen Haarschneider mit vier Schnittstufen (3, 6, 9, 12 mm) und vier Aufsteckkämmen.

Tefal OptiGrill und Standmixer fast zum halben Preis

Weiter geht’s mit zwei Tefal-Produkten. Der Tefal OptiGrill gehört meiner Meinung nach ohnehin in jede Küche und ist jetzt für nur 89 Euro zu haben. Günstiger ist als MediaMarkt zudem kein anderer Händler im Netz.

Tefal GC705D OptiGrill 89,00 € Mit 6 Grillprogrammen (Burger, Geflügel, Sandwiches, Würstchen, Steaks und Fisch), welche die Temperatur und Garzeit entsprechend der Zutat und Dicke des Grillguts anpassen. Lichtindikator gibt Infos zum Garzustand (perfekt für Medium Steaks). Grillplatten sind spülmaschinen geeignet. 89,00 € bei MediaMarkt

Ebenfalls von Tefal und ebenfalls ein Must-have in der Küche: ein Standmixer. Der Tefal BL871D PerfectMix+ kostet bei MediaMarkt jetzt nur noch 85 Euro.

TEFAL BL871D PerfectMix+ Standmixer 85,00 € Der Tefal BL871D PerfectMix+ Standmixer ist ein 1200-Watt-Standmixer mit bis zu 28.000 U/min und einer 2-Liter-Glasbehälter-Kapazität (1,5 l Nutzinhalt), der auch heiße und kalte Zutaten problemlos verarbeitet. Dank Powelix-Klingen, Touchscreen-Bedienung mit Automatikprogrammen und Auto-Clean-Funktion liefert er schnell cremige Mixergebnisse und lässt sich danach einfach reinigen. 85,00 € bei MediaMarkt

Bosch-Großgerät mit satten 59 Prozent Rabatt

Neben diesen eher kleineren Produkten haut MediaMarkt aber auch ein Bosch-Großgerät in den Blitz-Deals raus. Und zwar den Bosch SMI4HTS14E Serie 4 Geschirrspüler. Das teilintegrierbare Gerät ist 598 mm breit, besitzt die Energieeffizienzklasse A und kostet jetzt dank satten 59 Prozent Rabatt noch 449 Euro (plus Versand per Spedition).

Bosch SMI4HTS14E Serie 4 Geschirrspüler 449,00 € Der Bosch SMI4HTS14E Serie 4 ist ein teilintegrierbarer Geschirrspüler (60 cm) für 13 Maßgedecke mit 6 Programmen (u.a. Eco, Auto, Intensiv, Silence) und Zusatzfunktionen wie Halbe Beladung, Extra-Trocknen oder Fernstart. Er besitzt die Energieeffizienzklasse A und arbeitet mit einem Geräuschpegel von 46 dB. Hinzu kommen Komfortfunktionen wie ein höhenverstellbarer Oberkorb, VarioFlex-Körbe, Wärmetauscher-Trocknung und WLAN-Steuerung per App. 449,00 € bei MediaMarkt

Es gibt aber natürlich noch viele weitere Angebote bei den Blitz-Deals bis zum 12. Dezember zu entdecken. Schau also bei Interesse auch noch auf der Aktionsseite vorbei.

