Neuer 4-Euro-Tarif aufgetaucht: DAS steckt alles drin

Wer einen möglichst preiswerten Mobilfunkvertrag sucht, findet zwar durchaus günstige Optionen unter 5 Euro, bekommt dann aber meist nur eine Handvoll GB. Hier ist das anders: Dieser Tarif für nur 3,99 Euro bietet nämlich deutlich mehr, als man erwarten würde.
Frau schaut nach rechts aus dem Bild, während sie telefoniert. Daneben der Hinweis auf einen neuen 4-Euro-Tarif
Neuer 4-Euro-Tarif Das steckt drinBildquelle: Alim Yakubov / Shutterstock.com / inside digital
Dieser brandneue Tarif-Deal hat uns echt überrascht: Bei Lebara kommst du jetzt nämlich schon für nur 3,99 Euro an einen 5G-Tarif. Wirklich krass ist dieser aber erst mit Blick auf das, was dir für den Witz-Preis geboten wird: eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS – und satte 10 GB Datenvolumen. Die Anschlussgebühr ist mit einem Euro ebenfalls niedrig, wodurch es sich hierbei um ein rundum gelungenes Mobilfunk-Schnäppchen handelt.

Lebara Hello 10 für 4 Euro
Lebara HELLO! 10 (10-GB-Tarif für 3,99 Euro) 3,99 €
Tarif für 3,99 Euro im 5G-Netz von Telefónica mit 10 GB Datenvolumen (50 MBit/s). Hinzu kommen eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS, kostenloses EU-Roaming und 80 Auslandsminuten in 50 Länder. Anschlussgebühr beträgt 1 Euro (bei 24 Monaten Mindestlaufzeit, sonst 10 Euro für die Flex-Variante)
3,99 € bei Lebara

10 GB, Allnet-Flat & mehr: Das steckt alles im 4-Euro-Tarif

Die wichtigsten Tarif-Infos auf einen Blick:

  • 10 GB 5G-Datenvolumen im Telefónica-Netz (50 Mbit/s)
  • Allnet-Flat für Telefonie und SMS
  • EU-Roaming inklusive
  • 80 Auslandsminuten in 50 Länder
    Für nur 3,99 Euro im Monat
Neben der Monatsgebühr fallen noch einmalig 1 Euro als Anschlusspreis an. Zumindest, wenn du bereit bist, dich für 24 Monate zu binden. Alternativ gibt’s den 4-Euro-Tarif nämlich ebenso als monatlich kündbare Variante. Dann erhöht sich die Anschlussgebühr allerdings auf 10 Euro – was aber zumindest noch nicht sonderlich viel ist und für manche bestimmt den Aufpreis wert sein kann.

Andere bieten für unter 5 Euro deutlich weniger

Das ist alles für sich genommen bereits richtig gut. Wir sind aber noch einen Schritt weiter gegangen und haben den neuen 4-Euro-Tarif mal mit anderen Optionen für unter 5 Euro verglichen. Und siehe da: Die meisten bieten dir für den Preis nicht mal 5 GB und verfügen dann auch noch über die lästige Datenautomatik, welche sich als Kostenfalle entpuppen kann.

Wer also einen möglichst günstigen Tarif sucht, der trotzdem noch ordentlich Datenvolumen und eine Allnet-Flat bietet, kann hier wirklich bedenkenlos zugreifen.

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über diesen Artikel

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation mit Lebara. Der Partner nimmt keinen Einfluss auf den Inhalt des Artikels.

