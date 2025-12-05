Dieser brandneue Tarif-Deal hat uns echt überrascht: Bei Lebara kommst du jetzt nämlich schon für nur 3,99 Euro an einen 5G-Tarif. Wirklich krass ist dieser aber erst mit Blick auf das, was dir für den Witz-Preis geboten wird: eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS – und satte 10 GB Datenvolumen. Die Anschlussgebühr ist mit einem Euro ebenfalls niedrig, wodurch es sich hierbei um ein rundum gelungenes Mobilfunk-Schnäppchen handelt.

10 GB, Allnet-Flat & mehr: Das steckt alles im 4-Euro-Tarif

Die wichtigsten Tarif-Infos auf einen Blick:

10 GB 5G-Datenvolumen im Telefónica-Netz (50 Mbit/s)

im Telefónica-Netz (50 Mbit/s) Allnet-Flat für Telefonie und SMS

für Telefonie und SMS EU-Roaming inklusive

80 Auslandsminuten in 50 Länder

→ Für nur 3,99 Euro im Monat

Neben der Monatsgebühr fallen noch einmalig 1 Euro als Anschlusspreis an. Zumindest, wenn du bereit bist, dich für 24 Monate zu binden. Alternativ gibt’s den 4-Euro-Tarif nämlich ebenso als monatlich kündbare Variante. Dann erhöht sich die Anschlussgebühr allerdings auf 10 Euro – was aber zumindest noch nicht sonderlich viel ist und für manche bestimmt den Aufpreis wert sein kann.

Andere bieten für unter 5 Euro deutlich weniger

Das ist alles für sich genommen bereits richtig gut. Wir sind aber noch einen Schritt weiter gegangen und haben den neuen 4-Euro-Tarif mal mit anderen Optionen für unter 5 Euro verglichen. Und siehe da: Die meisten bieten dir für den Preis nicht mal 5 GB und verfügen dann auch noch über die lästige Datenautomatik, welche sich als Kostenfalle entpuppen kann.

Wer also einen möglichst günstigen Tarif sucht, der trotzdem noch ordentlich Datenvolumen und eine Allnet-Flat bietet, kann hier wirklich bedenkenlos zugreifen.

Lebara HELLO! 10 (10-GB-Tarif für 3,99 Euro) 3,99 € Tarif für 3,99 Euro im 5G-Netz von Telefónica mit 10 GB Datenvolumen (50 MBit/s). Hinzu kommen eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS, kostenloses EU-Roaming und 80 Auslandsminuten in 50 Länder. Anschlussgebühr beträgt 1 Euro (bei 24 Monaten Mindestlaufzeit, sonst 10 Euro für die Flex-Variante) 3,99 € bei Lebara

