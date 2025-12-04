Gadgets, die du kennen solltest: Amazon am Donnerstag (04.12.)

Auch am heutigen Donnerstag (04.12.) haben wir dir wieder zehn der spannendsten Amazon-Deals herausgesucht. Heute sind viele Gadgets im Angebot, die dir den Alltag nicht nur erleichtern, sondern auch verschönern sollen.
Deals vom Donnerstag
Die Amazon-Deals vom Donnerstag
Smarte Glühbirnen, ein Mini-Elektroschraubendreher oder Bluetooth-Tracker: Die heutigen Amazon-Deals des Tages stehen ganz im Zeichen von nützlichen Gadgets, die jeder gebrauchen könnte.

Die besten Amazon-Deals am Donnerstag

  • Fanttik E1 Max Mini-Elektroschraubendreher mit zwei Gängen, geeignet zur Reparatur von Brillen, Laptops oder Uhren, für 36 Euro statt 59,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Philips SmartSleep Wake-up Light, Nachttischlampe mit Sonnenaufgangssimulation und natürlichen Wecktönen, für 107,99 Euro statt 159,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Blukar LED-Stirnlampe, wiederaufladbar mit 2000 Lumen, acht Lichtmodi, für 9,98 Euro statt 12,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Ugreen SD-Kartenleser, mit USB-C- und USB-A-Anschluss, Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 170 MB/s, für 6,30 Euro statt 9,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Tapo TP-Link E27-Glühbirne, steuerbar per App oder mit Alexa sowie Google Assistant, Doppelpack, für 12,99 Euro statt 19,90 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Wärmegürtel mit Vibrationsmassage für den Rücken, funktioniert mit einer 5.000 mAh Powerbank, die im Lieferumfang enthalten ist, für 43,68 Euro statt 54,11 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Ultraschallreinigungsgerät für Brillen und Schmuck, Anwendung mit Leitungswasser und Spülmittel, für 31,59 Euro statt 39,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Blink Mini kompakte Überwachungskamera für den Innenraum, nimmt Videos in HD-Qualität auf, mit Nachtsichtfunktion, für 14,99 Euro statt 25,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Sanoto Knochenschall-Kopfhörer, Bluetooth 5.3, IPX7 wasserdicht und schweißfest, für 37,23 Euro statt 49,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Morgen wartet schon das nächste Angebot

Noch nicht das Richtige gefunden? Dann bleib dran, unsere Deal-Rubrik von inside-digital wird täglich aktualisiert und hält jede Menge Highlights für dich bereit.

Brandaktuelle Deals vom Freitag
← Brandaktuelle Deals vom Mittwoch

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

