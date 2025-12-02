Lidl verkauft ab 15. Dezember neue Thermomix-Alternative für gerade einmal 199 Euro

Die beliebten Küchengeräte der Eigenmarke Silvercrest sind echte Kassenschlager beim Discounter Lidl. Drei Jahre nach Erscheinen des Monsieur Cuisine smart erscheint am 15. Dezember der neue Monsieur Cuisine compact. Neben einem kleineren Formfaktor soll das Gerät dennoch über zahlreiche Funktionen, wie etwa Sous-Vide-Garen oder Anbraten, verfügen. Während du für den aktuellen Thermomix TM7 selbst im Angebot mit Kosten jenseits der 1.500 Euro rechnen musst, zahlst du für das neue Lidl-Küchengerät gerade einmal 199 Euro.

Monsieur Cuisine compact 199,00 € Der neue Monsieur Cuisine compact bietet ein Touch-LC-Display und acht verschiedene Kochfunktionen. Das Küchengerät ist mit einem 2-Liter-Edelstahl-Mixtopf ausgestattet und kann mit bis zu 10 Geschwindigkeitseinstellungen arbeiten. Aktuell findest du den Countdown, der bis zum 15. Dezember herunterläuft. Schon jetzt vormerken!

Monsieur Cuisine compact: Das bietet die Küchenhilfe

Ein Blick in den Lidl Prospekt zum 15. Dezember verrät bereits einige Details zum neuen Gerät. Mit der leicht zu merkenden Produktbezeichnung „SMCC 1100 A1“ wird das Gerät pünktlich in den Märkten und Online angeboten. Jedoch solltest du dich hier beeilen: Nur wer bis zum 17. Dezember bestellt, bekommt das Gerät noch vor Weihnachten. Der Name „compact“ rührt übrigens von der Größe des Küchengerätes. Es ist nicht nur platzsparender konzipiert, auch der Edelstahl-Behälter misst „nur“ noch zwei Liter. Für einzelne Personen oder ein Dinner zu Zweit ist das aber noch immer mehr als ausreichend. Zudem ist das komplette Zubehör spülmaschinengeeignet – perfekt für Studenten und hausarbeitsscheue Menschen.

Steuerung und Kochfunktionen der Lidl-Küchenmaschine

Gesteuert wird der Monsieur Cuisine über ein LC-Touch-Display. Hier könnt Ihr unter anderem die Programme einstellen oder die Temperatur- und Zeitanzeige sehen. Eine integrierte Küchenwaage bis 3 kg ist ebenfalls vorhanden und automatische Programme für Kneten, Anbraten und Dampfgaren vorab installiert. Zum Garen benötigst du jedoch den zusätzlichen Aufsatz, der dich ebenfalls ab dem 15. Dezember 19,99 Euro im Lidl-Shop kostet und nicht im Lieferumfang enthalten ist. Die Geschwindigkeit lässt sich in 10 Stufen einstellen und der Monsieur Cuisine compact bietet Temperaturen zwischen 37 und 130 °C.

Der Monsieur Cuisine compact ist im Lidl-Prospekt bereits ersichtlich.

Entscheidend sind natürlich auch die Zubereitungsoptionen. Hier bietet das Gerät folgende Möglichkeiten: Kneten, Zerkleinern, Sous-Vide-Garen, Emulgieren, Kochen, Anbraten, Dampfgaren (mit extra Aufsatz) und Mixen.

Echte Thermomix-Alternative oder nur ein besserer Stabmixer?

Der Preisunterschied der Geräte liegt jenseits der 1.000 Euro. Gerade einmal 199 Euro verlangt Lidl für die neue „Compact“-Variante der Monsieur-Cuisine-Reihe. Dafür kannst du dich jedoch auf eine große Funktionsvielfalt und ein recht minimalistisches Design freuen. Vor allem Einsteiger, die sich unsicher sind, ob ein solches Küchengerät überhaupt sinnvoll für sie ist, kommen hier voll auf ihre Kosten. Doch auch Studenten oder Personen, die wirklich wenig Zeit haben, können hier eine sehr günstige Alternative ergattern. Lidl zählt im Online-Shop bereits die Tage herunter und hat hier auch ein kleines Video zum neuen Monsieur Cuisine compact veröffentlicht. Am 15. Dezember ist es dann soweit und du kannst dir das Küchengerät im Online- und Offline-Shop des Discounters ergattern.

Monsieur Cuisine smart – Vorgängermodell noch immer erhältlich

Ist dir der Formfaktor einfach zu gering und die Funktionsvielfalt etwas zu überschaubar, bietet Lidl natürlich auch weiterhin den Monsieur Cuisine smart an. Dieser liegt ebenfalls deutlich unter dem Thermomix-Preis und so zahlst du gerade noch 499 Euro für das Silvercrest-Küchengerät.

