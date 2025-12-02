MediaMarkt verkauft beliebtes Küchengerät jetzt fast zum halben Preis

Energiesparender, gesünder und ziemlich vielfältig: Heißluftfritteusen haben definitiv ihren Reiz. Viele der Hochleistungsmodelle sind jedoch ziemlich teuer, sodass dieses Angebot von MediaMarkt wirklich spannend ist. Dort gibt’s jetzt nämlich die Cosori Turbo Blaze Fritteuse mit einem ordentlichen Rabatt von 44 Prozent.

So gut ist der Preis bei MediaMarkt wirklich

Statt 179,99 Euro UVP kommst du jetzt für 99 Euro an die Cosori-Heißluftfritteuse. Wie bereits erwähnt sind das ordentliche 44 Prozent Rabatt. Ein Blick auf den Preisvergleich und -verlauf macht klar: MediaMarkt ist aktuell nicht nur günstiger als alle anderen Händler, sondern bietet die Fritteuse sogar so günstig wie nie zuvor an.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Cosori Turbo Blaze Heißluftfritteuse: Damit kann sie punkten

Das Modell der Marke Cosori macht schon rein optisch einiges her. In mattschwarzem Design mit goldenen Akzenten ist sie ein echter Hingucker in der Küche. Mit einem Fassungsvermögen von insgesamt sechs Litern eignet sie sich auch gut für größere Portionen für mehrere Personen. Im Lieferumfang sind ein Frittierkorb wie auch eine Spießhalterung und eine Crisper-Platte enthalten. Damit kannst du nicht nur Pommes, sondern auch saftiges Hähnchen grillen oder Muffins backen. Und das alles mit wenig bis gar keinem Öl.

Zur Auswahl stehen dir dabei zehn vorprogrammierte Kochprogramme, die automatisch Temperatur und Laufzeit auswählen. Natürlich kannst du aber auch selbst Temperaturen zwischen 30 und 230 Grad einstellen. Nach dem Kochen kannst du alle Einzelteile bequem in die Spülmaschine geben.

Für den Preis von 99 Euro sicherst du dir bei MediaMarkt einen umfassenden Küchenhelfer, der sich übrigens auch ganz wunderbar unter dem Weihnachtsbaum der Schwiegereltern oder des besten Freundes macht.

Cosori Turbo Blaze Heißluftfritteuse 99,00 € Die Cosori Turbo Blaze Heißluftfritteuse punktet mit 4500 W Leistung und einer schnellen Aufheizzeit, sodass dein Essen schnell knusprig wird. Ihr großer Garraum bietet Platz für üppige Portionen, etwa Pommes, Gemüse oder Geflügel. Mit mehreren Programmen und einfacher Reinigung ist sie ideal für alle, die schnell & unkompliziert kochen wollen.

