MediaMarkt verkauft beliebtes Küchengerät jetzt fast zum halben Preis

Profilbild von Lisa Krüger Lisa Krüger
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Heißluftfritteusen sind gerade absolut im Trend. Wer noch keine hat, oder eine zu Weihnachten verschenken möchte, kann jetzt bei MediaMarkt zuschlagen. Im Angebot ist eine Heißluftfritteuse von Cosori, die es jetzt mit 44 Prozent Rabatt gibt. Wir schauen genauer hin.
MediaMarkt Logo eines Stores
Bei MediaMarkt wartet ein Samsung-Highlight auf dich!Bildquelle: Gold Picture / Shutterstock.com
  • Teilen

Energiesparender, gesünder und ziemlich vielfältig: Heißluftfritteusen haben definitiv ihren Reiz. Viele der Hochleistungsmodelle sind jedoch ziemlich teuer, sodass dieses Angebot von MediaMarkt wirklich spannend ist. Dort gibt’s jetzt nämlich die Cosori Turbo Blaze Fritteuse mit einem ordentlichen Rabatt von 44 Prozent.

So gut ist der Preis bei MediaMarkt wirklich

Statt 179,99 Euro UVP kommst du jetzt für 99 Euro an die Cosori-Heißluftfritteuse. Wie bereits erwähnt sind das ordentliche 44 Prozent Rabatt. Ein Blick auf den Preisvergleich und -verlauf macht klar: MediaMarkt ist aktuell nicht nur günstiger als alle anderen Händler, sondern bietet die Fritteuse sogar so günstig wie nie zuvor an.

Empfohlener redaktioneller Inhalt
Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest.
Externer Inhalt
Ich bin damit einverstanden, dass externer Inhalt geladen wird. Personenbezogene Daten werden womöglich an Drittplattformen übermittelt. Nähere Informationen enthält die Datenschutzerklärung.

Cosori Turbo Blaze Heißluftfritteuse: Damit kann sie punkten

Das Modell der Marke Cosori macht schon rein optisch einiges her. In mattschwarzem Design mit goldenen Akzenten ist sie ein echter Hingucker in der Küche. Mit einem Fassungsvermögen von insgesamt sechs Litern eignet sie sich auch gut für größere Portionen für mehrere Personen. Im Lieferumfang sind ein Frittierkorb wie auch eine Spießhalterung und eine Crisper-Platte enthalten. Damit kannst du nicht nur Pommes, sondern auch saftiges Hähnchen grillen oder Muffins backen. Und das alles mit wenig bis gar keinem Öl.

Zur Auswahl stehen dir dabei zehn vorprogrammierte Kochprogramme, die automatisch Temperatur und Laufzeit auswählen. Natürlich kannst du aber auch selbst Temperaturen zwischen 30 und 230 Grad einstellen. Nach dem Kochen kannst du alle Einzelteile bequem in die Spülmaschine geben.

Für den Preis von 99 Euro sicherst du dir bei MediaMarkt einen umfassenden Küchenhelfer, der sich übrigens auch ganz wunderbar unter dem Weihnachtsbaum der Schwiegereltern oder des besten Freundes macht.

Cosori Turbo Blaze Heißluftfritteuse
Cosori Turbo Blaze Heißluftfritteuse 99,00 €

Die Cosori Turbo Blaze Heißluftfritteuse punktet mit 4500 W Leistung und einer schnellen Aufheizzeit, sodass dein Essen schnell knusprig wird. Ihr großer Garraum bietet Platz für üppige Portionen, etwa Pommes, Gemüse oder Geflügel. Mit mehreren Programmen und einfacher Reinigung ist sie ideal für alle, die schnell & unkompliziert kochen wollen.

Zum Angebot

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für alle bevorstehenden Shopping-Events perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Praktisches 30-Euro-Produkt bei Amazon für Filmabende
Amazon
Amazon verkauft praktisches 30-Euro-Produkt, welches jeden Filmabend besser macht
Frau schaut Fernsehen, daneben der Hinweis auf ein aktuelles HD-Fernsehen Angebot inklusive WOW-Paket für unter 5 Euro
Video Streaming
Ab sofort: HD-Fernsehen und WOW-Paket für unter 5 Euro im Monat
Ein Netto-Schild und im Vordergrund ist ein Preisverlauf nach unten zu sehen.
Solar
Netto zeigt mit diesem Angebot, warum man genau jetzt ein Balkonkraftwerk kaufen sollte
Audio
MediaMarkt startet Sonos-Abverkauf: Lautsprecher und Soundbar im Preissturz
Amazon
Zum Verschenken oder selbst behalten: Die Amazon-Deals am Dienstag (02.12.)
Schnäppchen
Diese 3 Gadgets sind ein Muss fürs Homeoffice und Gaming-Zimmer
Fernseher & Smart TV
MediaMarkt wirft riesige LG und Sony 4K-TVs raus - Lieferung gratis!
Klemmbaustein-Sets
Aldi verkauft ab heute Lego Technic für unter 20 Euro
Smart Home
Lidl haut ein günstiges Gerät raus, mit dem du im Winter deine Energiekosten senken kannst