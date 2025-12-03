In 3 Tagen ist’s zu spät: Jetzt noch flexiblen Telekom-Tarif mit Dauerrabatt sichern

Dieser 5G-Tarif bietet für unter 10 Euro eigentlich alles, was die meisten brauchen: 30 GB monatliches Datenvolumen, eine Allnet-Flat, keine lange Vertragsbindung - und das alles sogar im exzellenten Telekom-Netz. Und das Beste: Wer jetzt zuschlägt, spart dauerhaft!
Telekom-Store im Hintergrund, davor der Verweis auf ein aktuelles Tarif-Angebot für 10 Euro mit Preisversprechen
Nur noch kurze Zeit: Flexibler 10-Euro-Tarif im Telekom-Netz dauerhaft günstiger Bildquelle: inside digital
Bei dem Tarif-Schnäppchen im Telekom-Netz handelt es sich um ein Überbleibsel aus den Black-Friday-Angeboten von klarmobil. Das heißt: Du bekommst hier einen absoluten Top-Preis, gleichzeitig gilt das Angebot aber leider auch nicht mehr lange. Bereits in knapp 2 Tagen ist Schluss. Grund genug, dir den flexiblen 10-Euro-Tarif mit Dauerrabatt schnell nochmal genauer vorzustellen.

Ohne Mindestlaufzeit, aber mit Preisversprechen: Darum ist der Deal besonders

Wie eingangs erwähnt, sicherst du dir das neue Telekom-Schnäppchen über den Mobilfunkdiscounter klarmobil. Dieser sorgte anlässlich der Black-Friday-Woche für gleich mehrere starke Tarif-Angebote. Die meisten sind allerdings mittlerweile abgelaufen. Nicht jedoch dieses hier. Es gibt weiterhin 30 GB im Telekom-Netz für nur 9,99 Euro.

Ein weiterer Vorteil gegenüber den meisten anderen Angeboten? Du wirst hier nicht wie sonst über eine 24-monatige Mindestlaufzeit lange gebunden. Heißt: Du kannst den Tarif bereits nach dem ersten Monat wieder kündigen, wenn du magst. Gleichzeitig lohnt es sich aber, lange beim Tarif zu bleiben. Denn: 30 GB kosten dich dauerhaft nur 9,99 Euro pro Monat. Egal, wie lange du den Tarif laufen lässt, du sollst nie mehr als eben jene 9,99 Euro zahlen.

Schnell sichern!

30 GB im Telekom-Netz, Allnet-Flat & mehr: Das steckt im Tarif

Doch was bietet dir der Tarif überhaupt? Das hier sind die wichtigsten Infos zum Telekom-Kracher:

  • 30 GB im 5G-Netz der Deutschen Telekom (50 MBit/s)
  • Allnet-Flat für Telefonie und SMS
  • Kostenloses EU-Roaming
  • Keine Mindestlaufzeit
  • Einmaliger Anschlusspreis von 29,99 Euro
  • Mit Preisversprechen: Dauerhaft für nur 9,99 Euro pro Monat!
