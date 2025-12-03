Bei dem Tarif-Schnäppchen im Telekom-Netz handelt es sich um ein Überbleibsel aus den Black-Friday-Angeboten von klarmobil. Das heißt: Du bekommst hier einen absoluten Top-Preis, gleichzeitig gilt das Angebot aber leider auch nicht mehr lange. Bereits in knapp 2 Tagen ist Schluss. Grund genug, dir den flexiblen 10-Euro-Tarif mit Dauerrabatt schnell nochmal genauer vorzustellen.
Ohne Mindestlaufzeit, aber mit Preisversprechen: Darum ist der Deal besonders
Wie eingangs erwähnt, sicherst du dir das neue Telekom-Schnäppchen über den Mobilfunkdiscounter klarmobil. Dieser sorgte anlässlich der Black-Friday-Woche für gleich mehrere starke Tarif-Angebote. Die meisten sind allerdings mittlerweile abgelaufen. Nicht jedoch dieses hier. Es gibt weiterhin 30 GB im Telekom-Netz für nur 9,99 Euro.
Ein weiterer Vorteil gegenüber den meisten anderen Angeboten? Du wirst hier nicht wie sonst über eine 24-monatige Mindestlaufzeit lange gebunden. Heißt: Du kannst den Tarif bereits nach dem ersten Monat wieder kündigen, wenn du magst. Gleichzeitig lohnt es sich aber, lange beim Tarif zu bleiben. Denn: 30 GB kosten dich dauerhaft nur 9,99 Euro pro Monat. Egal, wie lange du den Tarif laufen lässt, du sollst nie mehr als eben jene 9,99 Euro zahlen.
30 GB im Telekom-Netz, Allnet-Flat & mehr: Das steckt im Tarif
Doch was bietet dir der Tarif überhaupt? Das hier sind die wichtigsten Infos zum Telekom-Kracher:
- 30 GB im 5G-Netz der Deutschen Telekom (50 MBit/s)
- Allnet-Flat für Telefonie und SMS
- Kostenloses EU-Roaming
- Keine Mindestlaufzeit
- Einmaliger Anschlusspreis von 29,99 Euro
- Mit Preisversprechen: Dauerhaft für nur 9,99 Euro pro Monat!
