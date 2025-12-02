Unter 15 Euro: Diesen 100 GB Telekom-Tarif gibt's nur noch heute (2.12.) so günstig

Viele glauben, dass Mobilfunktarife im Telekom-Netz grundsätzlich teuer ausfallen – doch dieses Angebot beweist das Gegenteil. Statt deutlich über 20 Euro monatlich zahlst du hier überraschend wenig. Wir werfen einen Blick auf den tatsächlichen Preis und zeigen dir, was der Tarif alles umfasst.
Mehrere Menschen laufen vor einer Telekom-Filiale hin und her.
Unter 15 Euro: Diesen 100 GB Telekom-Tarif gibt's nur noch heute (2.12.) so günstig
Ermöglicht wird der Deal durch klarmobil im Black Week Deal, der heute (2.12.) endet. Während der Rabattphase bietet der Discounter einen Tarif im Telekom-Netz an, der gleich 100 GB Datenvolumen mit bis zu 50 Mbit/s sowie eine Telefon-Flat beinhaltet – und das für lediglich 14,99 Euro pro Monat. Da zusätzlich keine Aktivierungsgebühr fällig wird, entpuppt sich das Angebot als echtes Sparpaket.

100 GB im Telekom-Netz für unter 15 Euro
100-GB-Tarif im Telekom-Netz bei klarmobil 14,99 €
Bei klarmobil gibt es aktuell einen günstigen Telekom-Tarif mit 100 GB 5G-Datenvolumen, Telefon- und SMS-Flat sowie drei Gratis-Monaten waipu.tv für 14,99 Euro im Monat ohne Anschlusspreis. Der Tarif läuft 24 Monate und erlaubt die Mitnahme der Rufnummer.
Zum Angebot!

Alle Tarif-Infos auf einen Blick

  • 100 GB im Telekom-Netz (50 MBit/s)
  • Allnet-Flat für Telefonie und SMS
  • EU-Roaming
  • Ohne Anschlusspreis
  • Rufnummernmitnahme kostenlos möglich
  • drei Monate waipu.tv gratis (danach einfach kündigen)
  • Mindestlaufzeit 24 Monate
    Jetzt für nur 14,99 Euro im Monat
Jetzt zuschlagen!

Telefon-Flat und waipu.tv inklusive

Neben dem großen 100-GB-Datenpaket im Telekom-Netz bekommst du bei dem Tarif ebenso eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze und bindest dich für 24 Monate an klarmobil. Wenn du deine alte Rufnummer mitnehmen willst in den neuen Tarif, ist das problemlos möglich. Zusätzlich erhältst du aktuell drei Monate des Streamingdienstes waipu.tv Comfort kostenfrei dazu. Nach Ablauf der Gratismonate solltest du aber kündigen, da du sonst knapp fünf Euro im Anschluss zahlen musst.

Pro Monat kostet dich der Tarif 14,99 Euro, ein Anschlusspreis fällt nicht an. Und das ist für einen Telekom-Tarif dieser Größe wirklich stark.

Es geht aber sogar noch günstiger – der Anbieter Crash hat nämlich einen Telekom-Tarif für 12,99 Euro im Angebot. Dafür bekommst du zwar „nur“ 75 GB monatliches Datenvolumen, aber vielen reicht das auch locker für alles im Alltag.

