75 GB im Telekom-Netz: DAS ist einer der besten Black-Friday-Handytarife!

Den passenden Handytarif zu finden, kann sich als äußerst mühselig herausstellen. Es gibt zahlreiche Anbieter auf dem Markt und die werfen zum nahenden Black Friday mit teilweise unglaublichen Angeboten um sich. Damit dir die Entscheidung zumindest etwas leichter fällt, haben wir uns das aktuelle Knaller-Schnäppchen von Crash (klarmobil) näher angeschaut. Denn hier bekommst du jetzt 75 GB im Netz der Deutschen Telekom geboten und zahlst gerade einmal 12,99 Euro pro Monat.

75 GB im 5G-Netz der Telekom 12,99 € 75-GB-Allnet-Flat im 5G-Netz der Deutschen Telekom. Problemloses Spotify-Streaming dank einer maximalen Download-Bandbreite von 50 Mbit/s. Drei Monate waipu.tv Comfort inklusive. Nur zur Black-Week-Aktion bei Crash zum Sparpreis von 12,99 Euro monatlich. Direkt zu Crash

Das bietet dir der Tarif-Hammer von Crash

Neben dem opulenten Datenpaket erwartet dich bei diesem Deal eine Download-Bandbreite von maximal 50 Mbit/s. Damit kannst du problemlos Serien über Netflix streamen, deinen Freunden auf WhatsApp die aktuellen Nachrichten per Video senden oder deine Lieblingsmusik hören. Auch VoLTE & WiFi-Call sind in der Allnet-Flat inbegriffen. Hast du nur einen SIM-Slot, ist das ebenfalls kein Problem – der Handyvertrag ist auch als eSIM nutzbar. Da dies noch nicht alles ist, haben wir dir die wichtigsten Tarif-Daten des Crash-Angebots nachfolgend noch einmal aufgelistet.

Der Handyvertrag im Überblick

75 GB pro Monat

max. 50 Mbit/s

5G-Netz der Deutschen Telekom

24 Monate Laufzeit

Allnet-Flat

eSIM möglich

Flexibler Vertragsstart

Keine Anschlussgebühr

3 Gratismonate waipu.tv Comfort

→ Jetzt für 12,99 Euro pro Monat

Zwei Dinge solltest du unbedingt beachten: Im Paket sind drei Monate kostenlos waipu.tv Comfort enthalten. Möchtest du das Abonnement nicht weiterführen, solltest du es rechtzeitig kündigen. Zusätzlich steigt der monatliche Grundpreis nach Ablauf der Mindestlaufzeit auf 24,99 Euro. Auch hier gilt: Wer rechtzeitig kündigt, spart sich die Mehrkosten.

Gibt es keinen günstigeren Tarif?

Möchtest du noch weniger zahlen und trotzdem ins Telekom-Netz, während du ein sattes Datenvolumen von 75 GB geboten bekommst, wird das selbst zum Black Friday schwierig. Allerdings findest du bei freenet eine spannende Alternative mit dem Telekom Mobile M. Der Unlimited-Tarif kostet dich gerade nur 24,99 Euro monatlich und bietet eine Download-Bandbreite von maximal 300 Mbit/s. Einen Artikel zum freenet-Kracher hat dir meine Kollegin Lilly vorbereitet. Möchtest du jedoch auf Nummer sicher gehen, kannst du über unseren Tarif-Vergleich herausfinden, ob es nicht doch ein besseres Angebot im Netz gibt.

