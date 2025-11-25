75 GB im Telekom-Netz: DAS ist einer der besten Black-Friday-Handytarife!

Du möchtest deinen Handyvertrag zum Black Friday wechseln, hast aber noch nicht den passenden Tarif gefunden? Dann solltest du dir den recht neuen Anbieter Crash etwas näher ansehen. Denn hier kommst du zum richtig guten Kurs ins 5G-Netz der Telekom - aber nur für kurze Zeit.
Person hält ein Handy in der Hand auf dem ein Angebot von Crash zu sehen ist.
Während der Black Week bekommst du einen Top-Tarif-Deal von Crash geboten.Bildquelle: Eplisterra / Shutterstock / inside digital
Den passenden Handytarif zu finden, kann sich als äußerst mühselig herausstellen. Es gibt zahlreiche Anbieter auf dem Markt und die werfen zum nahenden Black Friday mit teilweise unglaublichen Angeboten um sich. Damit dir die Entscheidung zumindest etwas leichter fällt, haben wir uns das aktuelle Knaller-Schnäppchen von Crash (klarmobil) näher angeschaut. Denn hier bekommst du jetzt 75 GB im Netz der Deutschen Telekom geboten und zahlst gerade einmal 12,99 Euro pro Monat.

Telekom-Logo mit Hintergrund
75 GB im 5G-Netz der Telekom 12,99 €
75-GB-Allnet-Flat im 5G-Netz der Deutschen Telekom. Problemloses Spotify-Streaming dank einer maximalen Download-Bandbreite von 50 Mbit/s. Drei Monate waipu.tv Comfort inklusive. Nur zur Black-Week-Aktion bei Crash zum Sparpreis von 12,99 Euro monatlich.
Direkt zu Crash

Das bietet dir der Tarif-Hammer von Crash

Neben dem opulenten Datenpaket erwartet dich bei diesem Deal eine Download-Bandbreite von maximal 50 Mbit/s. Damit kannst du problemlos Serien über Netflix streamen, deinen Freunden auf WhatsApp die aktuellen Nachrichten per Video senden oder deine Lieblingsmusik hören. Auch VoLTE & WiFi-Call sind in der Allnet-Flat inbegriffen. Hast du nur einen SIM-Slot, ist das ebenfalls kein Problem – der Handyvertrag ist auch als eSIM nutzbar. Da dies noch nicht alles ist, haben wir dir die wichtigsten Tarif-Daten des Crash-Angebots nachfolgend noch einmal aufgelistet.

Der Handyvertrag im Überblick

  • 75 GB pro Monat
  • max. 50 Mbit/s
  • 5G-Netz der Deutschen Telekom
  • 24 Monate Laufzeit
  • Allnet-Flat
  • eSIM möglich
  • Flexibler Vertragsstart
  • Keine Anschlussgebühr
  • 3 Gratismonate waipu.tv Comfort
    Jetzt für 12,99 Euro pro Monat

Zwei Dinge solltest du unbedingt beachten: Im Paket sind drei Monate kostenlos waipu.tv Comfort enthalten. Möchtest du das Abonnement nicht weiterführen, solltest du es rechtzeitig kündigen. Zusätzlich steigt der monatliche Grundpreis nach Ablauf der Mindestlaufzeit auf 24,99 Euro. Auch hier gilt: Wer rechtzeitig kündigt, spart sich die Mehrkosten.

Gibt es keinen günstigeren Tarif?

Möchtest du noch weniger zahlen und trotzdem ins Telekom-Netz, während du ein sattes Datenvolumen von 75 GB geboten bekommst, wird das selbst zum Black Friday schwierig. Allerdings findest du bei freenet eine spannende Alternative mit dem Telekom Mobile M. Der Unlimited-Tarif kostet dich gerade nur 24,99 Euro monatlich und bietet eine Download-Bandbreite von maximal 300 Mbit/s. Einen Artikel zum freenet-Kracher hat dir meine Kollegin Lilly vorbereitet. Möchtest du jedoch auf Nummer sicher gehen, kannst du über unseren Tarif-Vergleich herausfinden, ob es nicht doch ein besseres Angebot im Netz gibt.

Zum 75-GB-Tarif

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für den bevorstehenden Black Friday perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

