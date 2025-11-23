Gerade im Telekom-Netz sind echte Preis-Knaller eigentlich selten. Umso spannender ist ein aktueller Deal von freenet, der mit einer ungewöhnlichen Kombination aus Leistung und Kosten überrascht. Wer genauer hinschaut, erkennt schnell: Hierbei handelt es sich tatsächlich um den günstigsten, echten Unlimited-Tarif mit Top-Speed und allen Extras.

Unlimited Tarif im Telekom Netz 24,95 € Tarif Magenta Mobil M (Unlimited), mit unlimitiertem Datenvolumen bei 300 Mbit/s und 5G-Kompatibilität, ohne Anschlussgebühr. Im Telekom‑Netz, für monatlich 24,95 Euro und 50 Euro Bonus. Dazu 3 Monate waipu.tv Comfort gratis (muss gekündigt werden). Jetzt Tarif buchen!

Unbegrenzt & schnell surfen im Telekom-Netz

Der unbegrenzte Tarif im Telekom-Netz wird aktuell bei freenet für nur 24,95 Euro pro Monat angeboten und bringt gleich mehrere Highlights mit sich. Allen voran natürlich das unbegrenzte Datenvolumen mit einer Top-Geschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s im 5G-Netz. Damit sind Streaming, Gaming und Arbeiten unterwegs ohne Limit möglich. Der Tarif bietet außerdem eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze – du kannst also nicht nur grenzenlos surfen, sondern auch telefonieren und simsen. Der Vertrag läuft über 24 Monate, ein Anschlusspreis fällt nicht an, und der Vertragsbeginn kann flexibel gewählt werden, was zusätzliche Freiheit bietet.

MagentaMobil M Tarif als Unlimited-Vertrag – das steckt dahinter

Wer den Markt aufmerksam verfolgt, sieht – der M-Tarif ist eigentlich gar kein Unlimited-Tarif. Allerdings wird er in einigen Specials als solcher verkauft (etwa als Multi-SIM, oder für Sonderkontingente). Und genau das macht die Telekom gerade selbst. Und hier steigt Freenet ein und verkauft eben diese Kontingente zum Black Friday mit eigenen Rabatten ab. Das bedeutet: Nominell schließt du den M-Tarif über Freenets Kontingent ab, nutzt aber zwei Jahre lang die Telekom-Konditionen inklusive der Aufwertung auf Unlimited.

Danach – und das ist dann wichtig – würde der Tarif a) wieder auf M-Größe (aktuell 50 GB) und b) auf den ursprünglichen Preis (59,95 Euro) aufgestuft werden. Kündigungsfrist also im Auge behalten, um der beliebten „Black-Friday-Kostenfalle“ Herr zu werden.

Zusätzlich erhalten alle Kunden drei Monate Waipu.tv Comfort gratis. Damit stehen über 170 Sender zur Verfügung, die bequem auf Smartphone, Tablet oder Smart-TV gestreamt werden können. Nach Ablauf der Gratisphase kostet die Option 4,99 Euro pro Monat und ist jederzeit kündbar. Wer kein Interesse hat, kann dieses Extra einfach direkt kündigen. Man kann diese Option als „notwendiges Übel“ betrachten, das man eingehen muss, um den Super-Preis insgesamt zu erhalten.

Wirklich der günstigste Unlimited-Tarif Deutschlands?

Im Marktvergleich zeigt sic erst die wahre Stärke des Angebots: Nicht nur, dass Unlimited-Tarife im Telekom-Netz normalerweise deutlich teurer sind. Generell gibt es aktuell aber nicht einen anderen unbegrenzten Mobilfunktarif dieser Art (mit Top-Speed & Allnet-Flat) – unabhängig vom Netz. Zwei 15-Euro-Optionen sind zur Black Week zwar ebenfalls aufgeploppt, in Sachen Netz und Inhalten aber deutlich schwächer aufgestellt.

Mit dem Angebotspreis von unter 25 Euro setzt freenet hier ein klares Ausrufezeichen und bietet den derzeit günstigsten Highspeed-Unlimited-Tarif Deutschlands – und punktet dabei nicht nur mit dem Preis, sondern auch mit dem starken Telekom-Netz. Mit dem zusätzlichen Waipu.tv – Paket macht das Angebot zu einem der derzeit besten Deals auf dem Markt.

