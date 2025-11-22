Tipps zum Black Friday gibt es viele. Etwa, nicht auf das konkrete Datum zu setzen, sondern schon vorher aktiv die Augen aufhalten. Mit Abo-Services oder Tarifen zum Black Friday spart man nicht nur einmal, sondern langfristig und – natürlich – nicht auf hohe Rabattversprechen reinfallen! Wir haben die besten Schnäppchen 2025 zusammengetragen.
Black Friday 2025: Welche Deals wirklich gut sind
Mit diesem Handytarif setzt Freenet eine Duftmarke. Ein originaler MagentaMobil-Telekom-Tarif mit 300 mBit/s 5G & Co. kostet normalerweise zwischen 45 und 85 Euro. In der Black Week gibt es ihn für 25 Euro monatlich.
Beim Solar-Shop „kleines Kraftwerk“ gibt es Balkonkraftwerke von hoher Qualitätsstufe mit Fokus auf Support und teilweisem „Made in Germany“-Versprechen.
Vorwerk ist nicht nur für den Thermomix, sondern auch für die ikonischen Kobold-Staubsauger bekannt. In dem Label gibt es auch Mini-Sauger, wie diesen:
Kein Black Friday ohne PlayStation. Das beste Kombi-Angebot mit FIFA 26 ohne gleichzeitigen Vertragsabschluss ist das folgende.
(Wer eine PS5 ohne Laufwerk verkraften kann, spart allerdings, wenn er sich die Kosnole als Slim-Version bei MediaMarkt für 349 Euro holt und EA FC 26 direkt im PlayStation Store für 40 Euro herunterlädt. Das ist dann in Summe billiger.)
Kommt für dich eine Kombination der PS5 mit einem Handyvertrag in Frage, ist diese Offerte die aktuelle Top-Gelegenheit mit einem negativen Effektivpreis:
Der Ooono Co-Driver (2. Version) ist mittlerweile verlässlicher Begleiter vieler Autofahrer:
Unserer Meinung nach DER Laptop-Tipp schlechthin in der Black Week:
Weitere Deals im Schnelldurchlauf
Und auch bei diesen folgenden Angeboten ist das Prädikat „guter Black Friday Deal“ ohne viel Aufhebens zu vergeben:
Das Bundle enthält die Blau Allnet Flat M mit 20 GB 5G, Telefonie und SMS, dazu einen 65-Zoll-Samsung-TV für 25 Euro und das Galaxy A17 gratis. Der Tarif kostet 35,99 € monatlich, einmalig kommen 25 € für den TV und 39,90 € Versand hinzu.
