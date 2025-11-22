Black Friday 2025 im Ticker: 90 % aller Deals sind Mist – hier kommen 25 echte Kracher!

Es ist mal wieder Black Week, oder Black Friday Week, oder Black Days. Egal, wo man im Netz hinschaut - es lauern "Top-Schnäppchen" an jeder Ecke. Dabei haben Studien längst herausgefunden, dass die Ersparnis meist verblüffend gering ist. Wir schauen, wo die echten Kracher warten.
Black Friday Ticker 2025
Black Friday Ticker 2025: Die meisten Deals sind gar keine - das sind aber 25 echte KracherBildquelle: Perplexity, inside digital
Tipps zum Black Friday gibt es viele. Etwa, nicht auf das konkrete Datum zu setzen, sondern schon vorher aktiv die Augen aufhalten. Mit Abo-Services oder Tarifen zum Black Friday spart man nicht nur einmal, sondern langfristig und – natürlich – nicht auf hohe Rabattversprechen reinfallen! Wir haben die besten Schnäppchen 2025 zusammengetragen.

Black Friday 2025: Welche Deals wirklich gut sind

Mit diesem Handytarif setzt Freenet eine Duftmarke. Ein originaler MagentaMobil-Telekom-Tarif mit 300 mBit/s 5G & Co. kostet normalerweise zwischen 45 und 85 Euro. In der Black Week gibt es ihn für 25 Euro monatlich.

freenet Tarif im Telekom Netz
Unlimited Tarif im Telekom Netz 24,99 €
Tarif Magenta Mobil M (Unlimited), mit unlimitiertem Datenvolumen bei 300 Mbit/s und 5G-Kompatibilität, ohne Anschlussgebühr. Im Telekom‑Netz, für monatlich 24,99 Euro und 50 Euro Bonus. Dazu 3 Monate waipu.tv Comfort gratis.
Jetzt Tarif buchen!

Beim Solar-Shop „kleines Kraftwerk“ gibt es Balkonkraftwerke von hoher Qualitätsstufe mit Fokus auf Support und teilweisem „Made in Germany“-Versprechen.

Black Friday Rabatte Kleines Kraftwerk
Kleines Kraftwerk XL Quattro 1.149,00 €
Vier 500-W-Module, inklusive Wechselrichter mit 800 W, Smart Meter und Speicher. Preis gilt vom 20. November bis zum 7. Dezember!
Zum Angebot!

Vorwerk ist nicht nur für den Thermomix, sondern auch für die ikonischen Kobold-Staubsauger bekannt. In dem Label gibt es auch Mini-Sauger, wie diesen:

VC100 Vorwerk
Vorwerk VC100 Akkusauger 119,00 €
Kabelloser Handstaubsauger, bis zu 20 Minuten Akkulaufzeit, 650 Gramm leicht.
Zum Angebot!

Kein Black Friday ohne PlayStation. Das beste Kombi-Angebot mit FIFA 26 ohne gleichzeitigen Vertragsabschluss ist das folgende.

(Wer eine PS5 ohne Laufwerk verkraften kann, spart allerdings, wenn er sich die Kosnole als Slim-Version bei MediaMarkt für 349 Euro holt und EA FC 26 direkt im PlayStation Store für 40 Euro herunterlädt. Das ist dann in Summe billiger.)

PlayStation 5 + EA FC 26
PlayStation 5 + EA FC 26 Bundle 449,00 €
Sony PlayStation 5 (1TB, mit Laufwerk), zusammen mit EA Sports FC 26 (ehemals FIFA) als Bundle. Ein Controller im Lieferumfang.
449,00 € bei Amazon

Kommt für dich eine Kombination der PS5 mit einem Handyvertrag in Frage, ist diese Offerte die aktuelle Top-Gelegenheit mit einem negativen Effektivpreis:

PlayStation 5 Handyhelden-Tarif
PS5 + MagentaMobil Handytarif (Unlimited) 27,95 €
PS5 (Slim Edition) Fortnite Flowering Chaos Bundle mitsamt MagentaMobil M Tarif ohne Datenlimit. Monatlicher Preis: 27,95 Euro; einmaliger Preis: 44,95 Euro. 150 + 100 Euro Boni. Effektivpreis nach Abzug von PS5-Einzelpreis: –1,43 Euro.
Jetzt sichern

Der Ooono Co-Driver (2. Version) ist mittlerweile verlässlicher Begleiter vieler Autofahrer:

OOONO CO-Driver No2
OOONO Co-Driver NO.2 49,95 €
Unauffälliges, mit Smartphone verbundenes Gadget fürs Auto. Warnt vor Tempo-Kontrollen, Blitzern und Gefahrenstellen. Wiederaufladbar per USB-C, mit LED-Anzeige. CarPlay- & Android-Auto-kompatibel.
49,95 € bei Amazon

Unserer Meinung nach DER Laptop-Tipp schlechthin in der Black Week:

Microsoft Surface Laptop 7
Microsoft Surface Laptop (7. Generation) 899,00 €
Schlankes Notebook mit 13,8-Zoll-Display, Snapdragon X Elite Prozessor (12 Kerne), 512 GB SSD, 16 GB RAM.
899,00 € bei Amazon

Weitere Deals im Schnelldurchlauf

Und auch bei diesen folgenden Angeboten ist das Prädikat „guter Black Friday Deal“ ohne viel Aufhebens zu vergeben:

Bosch EasyPump
Bosch EasyPump 49,00 €
Elektrische Fahrradpumpe mit 150 PSI / 10,3 bar, 3,0 Ah Akku, 3,6 Volt, Autostop-Funktion, per USB-C wiederaufladbar.
49,00 € bei Amazon
Fire TV Stick 4K
Amazon Fire TV Stick 4K 29,47 €
Streaming-Stick (HDMI) mit Dolby Vision/Atmos und HDR10+; Alexa-Sprachfernbedienung mit im Lieferumfang
33,00 € bei Amazon29,99 € bei MediaMarkt29,47 € bei tink
Paramount+ Logo
Paramount+ 4,99 €
Streaming-Dienst für 3 Monate zum halben Preis, jederzeit kündbar – Angebot bis 1.12. buchbar | Blockbuster wie Gladiator, Jack Reacher oder Forrest Gump; Serien wie Dexter, Yellowstone oder Paw Patrol
Standard – 4,99 € / MonatPremium – 6,49 € / Monat
Sony WH-1000XM5 Kopfhörer
Sony WH-1000XM5 194,15 €
Preisgekrönte Over-Ears mit 30-Stunden Akku, ANC, Leder-Überzug, vier Mikrofonen und Hi-res-Audio. Preis mit Gutscheincode BFIDEALO30
194,15 € bei AliExpress
needit elektronische Parkscheibe
Needit elektronische Parkscheibe 18,99 €
Digitale Parkscheibe mit Uhrzeit-Angabe, die sich automatisch anpasst (und aufrundet), sobald das Fahrzeug steht. In Deutschlnd offiziell zugelassen.
in Schwarz für 18,99 €in Blau für 18,99 €
Blau Bundle mit Samsung-TV und Galaxy A17
Samsung 4K-TV mit Tarif und A17 geschenkt! 35,99 €

Das Bundle enthält die Blau Allnet Flat M mit 20 GB 5G, Telefonie und SMS, dazu einen 65-Zoll-Samsung-TV für 25 Euro und das Galaxy A17 gratis. Der Tarif kostet 35,99 € monatlich, einmalig kommen 25 € für den TV und 39,90 € Versand hinzu.

Hier kommst du zum Angebot!
Ninja CRISPi Airfryer
Ninja CRISPi tragbarer Airfryer 116,99 €
Airfryer-System mit Aufsatz-Heißluftfritteuse auf verschieden großen Glasbehältern als tragbarer Airfryer. 10 Prozent sparen im Ninja Online Shop mit dem Code INSIDE10
Bei Amazon für 129,99 €Bei NInja (INSIDE10) für 116,99 €
Microsoft 365 Family
Microsoft 365 Family (1-Jahres-Abo) 94,99 €
Lizenzcode für ein 12-Monats-Abonnement von Microsoft 365 Family. 6 User, alle Microsoft-Programme, pro User 1 TB Cloud-Speicher mit OneDrive. Abo wird verwaltet und bezahlt über Amazon (automatische Verlängerung aktiviert, kann abgeschaltet werden).
94,99 € bei Amazon
LG QNED TV
LG QNED-TV 444,00 €
55 Zoll, 60 Hz Bildwiederholrate, UHD-4K-Auflösung
Zum Angebot!
Travelite Handgepäck-Koffer
Travelite Handgepäck-Koffer 34,89 €
Handgepäckkoffer mit Weichschale. Geeignet für u. a. Ryanair, easyJet, Lufthansa, Swiss, Eurowings. Eigengewicht: 2,4 Kilogramm, 4 Doppel-Rollen. Maße 55x39x20 cm.
34,89 € bei Amazon
Tonies-Figur
Tonies-Figur Benjamin Blümchen 14,99 €
Hörspielfigur für die Toniebox. Geeignet für Kinder ab 3 Jahren. Laufzeit ca. 46 Minuten, insgesamt acht Geschichten.
14,99 € bei Otto
Samsung Galaxy A9+ Tablet
Samsung Galaxy A9+ 149,99 €
Android-Tablet mit Samsung Knox Sicherheitssoftware, 64 GB Speicher und Stereo-Lautsprechern. WLAN-only-Version zum Streamen, Nachschlagen oder als digitales Rezeptbuch für zu Hause.
149,99 € bei Amazon
Dyson V8 Advanced
Dyson V8 Advanced 239,00 €
Kabelloser Staubsauger mit 40 Minuten Akkulaufzeit, V8-Motor mit 110.000 U/min und zwei Saugmodi für verschiedene Bedürfnisse.
239,00 € bei Amazon
Ninja Foodi Max Airfryer
Ninja Foodi Max Airfryer 129,99 €
Zwei-Korb-Heißluftfritteuse mit insgesamt 9,5 Litern Fassungsvermögen. 2.470 Watt – meistverkaufter Airfryer der Welt!
129,99 € bei Amazon
Teufel
Teufel Black-Friday-Sale 59,99 €
Im Black-Friday-Sale von Teufel gibt es Kopfhörer, Lautsprecher, Surround-Sound-Systeme und vieles mehr stark reduziert – teils bis zu 51 Prozent – und mit exklusiven Rabattcodes zusätzlich bis zu 50 Euro günstiger, sodass etwa In-Ears schon für unter 60 Euro zu haben sind.
Alle Angebote entdecken!
tink Basics White & Color Glühbirnen
tink Basics White & Color Glühbirnen 4er-Set 32,95 €
Das 4er-Set der tink Basics White & Color Glühbirnen bringt für nur 32,95 Euro dank Matter-Kompatibilität und App-Steuerung flexibel einstellbare 16-Millionen-Farben-Stimmung in jede gängige E27-Lampe.
Zum Angebot!
Freenet-Tarif im Vodafone-Netz
Unlimited-Tarif im Vodafone-Netz 14,99 €
Tarif Vodafone Unlimited Advanced bei Freenet mit unbegrenztem Datenvolumen, 50er Downloadrate im 5G-Netz, 24 Monate Laufzeit. 14,99 Euro Grundgebühr pro Monat, kein Anschlusspreis.
Jetzt buchen!
SwitchBot Lock Ultra Touch Combo
SwitchBot Smart Lock Ultra Touch Combo 179,99 €
Das Touch Combo ermöglicht schnelles Entsperren per Fingerabdruck, Passwort und NFC, verzichtet aber auf Gesichtserkennung. Der Motor öffnet die Tür schnell und leise, ideal für den Alltag und den Nachtmodus. Über den Hub lassen sich Smart-Home-Integration und Backup-Stromversorgung realisieren.
Zur Touch Combo in SchwarzZur Touch Combo in Silber

