Teufel-Kopfhörer für unter 60 Euro: Mit unseren exklusiven Codes holst du noch mehr aus dem Black-Friday-Sale

Profilbild von Felix Kemper Felix Kemper
3 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Beim deutschen Hersteller Teufel kannst du gerade bis zu 51 Prozent im Black Friday Sale sparen. Dadurch kommst du super günstig an Kopfhörer, Lautsprecher und ganze Surround-Sound-Systeme. Wir haben exklusive Codes, mit denen du sogar noch mehr sparen kannst.
Teufel-Kopfhörer, Black Friday Sale
Teufel-Kopfhörer für unter 60 Euro Mit unseren exklusiven Codes holst du noch mehr aus dem Black-Friday-SaleBildquelle: Teufel / inside digital
  • Teilen

Im aktuellen Black-Friday-Sale von Teufel können sich alle Besucher starke Rabatte von bis zu 51 Prozent sichern. Wir haben jedoch zusätzlich exklusive Rabattcodes vom Hersteller erhalten, mit denen du noch einmal bis zu 50 Euro on top sparen kannst. Dadurch gibt es zum Beispiel In-Ear-Kopfhörer mit Noise Cancelling schon für unter 60 Euro. Aber auch einiges mehr lohnt sich.

Teufel
Teufel Black-Friday-Sale 59,99 €
Im Black-Friday-Sale von Teufel gibt es Kopfhörer, Lautsprecher, Surround-Sound-Systeme und vieles mehr stark reduziert – teils bis zu 51 Prozent – und mit exklusiven Rabattcodes zusätzlich bis zu 50 Euro günstiger, sodass etwa In-Ears schon für unter 60 Euro zu haben sind.
Alle Angebote entdecken!

In-Ear-Kopfhörer und Bluetooth-Speaker für je unter 100 Euro

Derzeit bekommst du zum Beispiel die Airy TWS 2 In-Ears zu einem besonders kleinen Preis. Die kleinen Bluetooth-Kopfhörer liefern einen kräftigen, detailreichen Sound und blenden dank aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) störende Umgebungsgeräusche aus. Im Transparenzmodus kannst du wichtige Durchsagen und Co. weiterhin problemlos hören. In Kombination mit dem beiliegenden Ladecase erreicht die Gesamtlaufzeit des Akkus starke 42 Stunden. Momentan wurde der Preis um 30 Prozent gesenkt – mit unserem Code TWS2-WDM sparst du aber nochmal 10 Euro. Somit ergibt sich: Nur noch 59,99 Euro anstelle von knapp 100 Euro (UVP).

Suchst du hingegen eher nach einem neuen Lautsprecher für drinnen und draußen? Dann ist der Teufel Rockster Go 2 eine gute Möglichkeit. Er liefert tollen Klang im Wohnzimmer oder in der Küche und kann auch überall sonst mitgenommen werden. Dank IP67-Zertifizierung ist er wasserdicht – Regen oder ein versehentlicher Fall in den See machen dem Lautsprecher nichts aus. Mit einer Aufladung kannst du bis zu 28 Stunden Musik hören, sodass du auch bei einem längeren Trip keine Steckdose in der Nähe brauchst. Vom UVP von rund 150 Euro zieht Teufel aktuell bereits 33 Prozent ab. Mit unserem Gutschein GO2-ZKQ, in Höhe von 10 Euro, zahlst du aber nur noch insgesamt 89,99 Euro.

Teufel Surround-Sound-Set 250 Euro günstiger

Ein komplettes Surround-Sound-Paket bietet jetzt außerdem das Ultima 40 Surround-„5.1-Set“. Es besteht aus insgesamt fünf Lautsprechern und einem Subwoofer und sorgt so für einen kraftvollen Klang in deinem Wohnzimmer – egal, ob beim Film- oder Serien-Schauen, Zocken oder Musik hören. Hiermit klingt alles beeindruckend, da laut Teufel echter Surround-Sound in Räumen mit bis zu 35 Quadratmetern erzeugt werden kann. Das Set ist zudem erweiterbar, du kannst also später noch weitere Lautsprecher hinzufügen. Teufel zieht gerade 20 Prozent vom UVP ab, und mit unserem Gutschein UL40-LW9 wird das Angebot um weitere 50 Euro reduziert. Dadurch stehen am Ende nur noch 749,99 Euro auf der Rechnung.

Doch auch abseits der vorgestellten Geräte kannst du bei Teufel jetzt ordentlich sparen. Einige Highlights der Black-Week-Aktion haben wir dir nachfolgend noch einmal aufgelistet:

Teufel
Teufel Black-Friday-Sale 59,99 €
Im Black-Friday-Sale von Teufel gibt es Kopfhörer, Lautsprecher, Surround-Sound-Systeme und vieles mehr stark reduziert – teils bis zu 51 Prozent – und mit exklusiven Rabattcodes zusätzlich bis zu 50 Euro günstiger, sodass etwa In-Ears schon für unter 60 Euro zu haben sind.
Alle Angebote entdecken!

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Bildquellen

  • Teufel: Teufel
  • Teufel-Kopfhörer für unter 60 Euro Mit unseren exklusiven Codes holst du noch mehr aus dem Black-Friday-Sale: Teufel / inside digital
0 0

Jetzt weiterlesen

BLACK FRIDAY
Unlimited Telekom-Tarif geschenkt zur PS5? So kommst du dran!
Unlimited Telekom-Tarif
Wir sind auf ein krasses Angebot gestoßen, bei dem du einen Unlimited Telekom-Tarif rechnerisch geschenkt bekommst, wenn du ihn zusammen mit einer PS5 bestellst. Was du hier genau bekommst und wie sich das Angebot rechnet, erfährst du hier.

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Unlimited Telekom-Tarif
Black Friday
Unlimited Telekom-Tarif geschenkt zur PS5? So kommst du dran!
Dangbei Beamer, Blackweek
Black Friday
4K auf bis zu 200 Zoll: Beamer im Ausverkauf bei Amazon rund um den Black Friday
Waterdrop Black Friday
Gesundheit
Kein Kalk, kein Mikroplastik – Premium-Wasserfilter jetzt mit bis zu 300 Euro Rabatt
Samsung
Samsung-Handy, riesiger 4K-TV & Tarif für nur 35,99 Euro im Monat
Black Friday
Bis zu 300 Euro günstiger: Shark haut jetzt schon vieles zu Black-Friday-Preisen raus
Apps und Software
Microsoft 365 Family "stark nachgefragt": Wie gut ist dieser Black Friday Deal?
Black Friday
Freenet eskaliert: Zwei neue Unlimited-Tarife für 15 Euro setzen sich an die Spitze!
Black Friday
Zuschlagen! Galaxy S25 ohne Vertrag im Black-Friday-Angebot
Black Friday
Endlich sortiert: Das sind die besten 18 Black Friday Deals bei Amazon