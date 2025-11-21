Freenet eskaliert: Zwei neue Unlimited-Tarife für 15 Euro setzen sich an die Spitze!

Freenet ist bekannt dafür, gerade rund um den Black Friday Handytarif-Angebote zu schnüren, die in Sachen Preis die gnadenlose Führung übernehmen. Schauen wir aufs 2025er-Programm: Diesmal lautet die Devise: Keine Grenzen mehr!
Freenet-Tarif zum Black Friday 2025
Zum bisherigen Top-Tarif, der schon seit Anfang der Woche das Netz aufmischt, kommen jetzt noch zwei weitere Handytarif-Kracher. Die machen es allen leicht, die rund um den Black Friday Ausschau nach Tarifen halten und dabei nicht tief in die Tasche greifen möchten.

Unlimited für 15 Euro

Im Kern gibt es einen Tarif mit 24 Monaten Laufzeit, der dich ohne Datenlimit ins Vodafone-Netz schickt. Dafür, dass du hier zwei Jahre im Vertrag bleibst, zahlst du keine Anschlussgebühr. Daneben ist die Flex-Variante im O2-Netz die, die dich jederzeit wieder aus dem Vertrag aussteigen lässt. Dafür werden hier einmalig 9,99 Euro Anschlusspreis fällig.

Freenet-Tarif im Vodafone-Netz
Unlimited-Tarif im Vodafone-Netz 14,99 €
Tarif Vodafone Unlimited Advanced bei Freenet mit unbegrenztem Datenvolumen, 50er Downloadrate im 5G-Netz, 24 Monate Laufzeit. 14,99 Euro Grundgebühr pro Monat, kein Anschlusspreis.
Jetzt buchen!
Klarmobil-Tarif im Telefonica-Netz
Unlimited-Tarif im O2-Netz (monatlich kündbar) 14,99 €
Tarif Telefónica Unlimited Advanced bei Klarmobil mit unbegrenztem Datenvolumen, 50er Downloadrate im 5G-Netz, monatlich kündbar. 14,99 Euro Grundgebühr pro Monat, 9,99 Euro Anschlusspreis (einmalig).
Tarif buchen!

Den Vodafone-Tarif gibt’s bei Freenet selbst, die O2-Option wird über deren Tochter Klarmobil realisiert. Bei beiden gilt: (Spätestens) in zwei Jahren musst du wieder Ausschau halten, dann endet nämlich der Angebotspreis.

Telekom Unlimited für 25 Euro: Der eigentliche Black Friday Star

Wie eingangs erwähnt gibt’s für Mobilfunk-Ästheten noch einen echten Premium-Unlimited-Tarif. Für 24,95 Euro verkauft Freenet nämlich den MagentagMobil-M-Tarif der Telekom als Unlimited-Variante (Unlimited „nur“ für zwei Jahre) für nur 24,95 Euro pro Monat. Direkter Zugriff aufs Telekom-Netz, 5G, 300 MBit’s, also Vollspeed. Das kostet sonst zwischen 45 und 85 Euro. Jetzt nur 25.

