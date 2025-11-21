Kein Kalk, kein Mikroplastik – Premium-Wasserfilter jetzt mit bis zu 300 Euro Rabatt

Zum Sortiment von Waterdrop gehören neben Umkehrosmoseanlagen auch Wasserfilter, die du wahlweise unter deinem Waschbecken oder direkt als neuen Wasserhahn installieren kannst. Die Anlagen filtern dein Leitungswasser, sodass es du kein verunreinigtes Wasser mehr befürchten musst. Einige der Geräte gibt’s jetzt mit satten Rabatten zum Black Friday. Wir stellen dir unsere Favoriten vor.

Premium-Wasserfilter jetzt im Angebot

Deutsches Leitungswasser gilt allgemein als qualitativ hochwertig. Es gibt jedoch einige Gründe, wieso es sich trotzdem lohnt, in eine Anlage von Waterdrop zu investieren. Uralte Leitungen, Kalk oder Verunreinigungen im Grundwasser durch Landwirtschaft zählen zu den gängigsten. Wer nahezu reines Wasser möchte, greift zu einer Umkehrosmoseanlage. Ein Top-Modell wäre die X12 von Waterdrop. Diese presst das Wasser durch eine 16-schichtige Membran, die lediglich Wassermoleküle durchlässt. Schadstoffe wie Pestizide, Bakterien, Kalk oder Mikroplastik werden so vollständig gefiltert. Die X12-Anlage setzt dem Wasser dann unter anderem die Elektrolyte Calcium und Magnesium zu, die im Körper unerlässlich sind und sonst nur über die Nahrung oder abgefülltes Mineralwasser aufgenommen werden.

Passend dazu: Unser Test zum Waterdrop Filter X16

Die X12 wird unter dem Waschbecken installiert und ermöglicht eine maximale Durchflussmenge von 50 Litern pro Stunde. Der Filter filtert rund 4.542 Liter Wasser und ist natürlich austauschbar. Aktuell bekommst du die Anlage für 999 Euro, womit du dir satte 300 Euro sparst.

Günstige Alternativen von Waterdrop

Ebenfalls im Angebot ist die G5P700-Anlage, die es jetzt für 279 Euro statt 349 Euro zu holen gibt. Du installierst sie einfach unter dem Waschbecken. Praktischerweise kommt sie ohne einen zusätzlichen Wassertank aus, sodass sie kaum Platz in deiner Küche wegnimmt.

Wenn du zur Miete wohnst oder einfach keine feste Anlage in deiner Küche verbauen möchtest, ist die WD-A2 von Waterdrop die passendere Wahl für dich. Ähnlich wie eine Kaffeemaschine kannst du sie einfach auf der Arbeitsplatte in deiner Küche platzieren. Sie kommt mit einem integrierten Wassertank und filtert auf Knopfdruck dein Trinkwasser. Besonders cool: Du kannst hier Temperaturstufen von 15 bis 95 Grad auswählen, perfekt für erfrischende Sommerdrinks oder einen Tee. Sie kostet dich während der Black-Friday-Aktion 399 Euro statt 499 Euro.

Klassischer Wasserfilter von Waterdrop

Ein klassisches Wasserfiltersystem hat Waterdrop ebenfalls im Angebot. Die TSA-Anlage ermöglicht eine 8-stufige Filtration, die Chlor, Rost und Schlamm effektiv aus dem Wasser entfernt. Sie wird unter dem Waschbecken installiert. Laut Hersteller soll das aber in wenigen Minuten erledigt sein und keine speziellen Kenntnisse erfordern. Das System hat eine maximale Lebensdauer von 18 Monaten, danach musst du die Filter austauschen. Statt 129,99 Euro kostet die TSA-Anlage jetzt nur noch 109,99 Euro.

Alle Black-Friday-Angebote von Waterdrop findest du im Amazon-Shop des Herstellers sowie auf der offiziellen Waterdrop-Webseite. Die Rabatte gelten nur noch bis zum 1. Dezember!