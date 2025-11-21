Unlimited Telekom-Tarif geschenkt zur PS5? So kommst du dran!

Bei Handyhelden.de gibt’s gerade ein starkes Bundle aus Telekom Unlimited-Tarif und Playstation 5 Slim. Genauer gesagt ist hier die Digital Edition – mit 825 GB Speicherplatz im Fortnite Flowering Chaos Bundle – mit dabei. Das beinhaltet ein Skin-Paket und mehr In-Game-Extras für Fortnite. Dazu bekommst du hier außerdem den „Magenta Mobil M“-Handytarif von Freenet, der dich mit unbegrenztem Datenvolumen ins Telekom-Netz bringt. Hier surfst du mit bis zu 300 MBit/s und bekommst eine Allnet- und SMS-Flat mit dazu.
Nun einmal die Kosten im Überblick:
- Monatlich 27,95 Euro Grundgebühr
- Einmalig 39,99 Euro Anschlussgebühr
- Einmalig 44,95 Gerätekosten für die PS5
- Ergibt über 24 Monate Laufzeit: 755,74 Euro Gesamtkosten
Rund 290 Euro kannst du dir aber zurückholen:
- Bei Rufnummernmitnahme kannst du dir 150 Euro zurückholen mit einer SMS mit dem Kennwort „Bonus“ an die Rufnummer 22234.
- Zusätzlich gibt’s 100 Euro Cashback, wenn du das Wort „Cashback“ an die Rufnummer 61131 schickst.
- Die Anschlussgebühr kannst du dir ebenfalls sparen: Sende innerhalb von 30 Tagen nach Vertragsbeginn eine SMS mit dem Text „AP frei“ an die Rufnummer 8362.
- Du kannst dir also insgesamt 289,99 Euro erstatten lassen
755,74 Euro Gesamtkosten minus 289,99 Euro (Boni und Cashback) ergibt Kosten von nur noch 465,75 Euro für PS5 und Unlimited-Tarif. Die Konsole selbst hat einen Wert von eigentlich 499 Euro. Du zahlst somit weniger als für die Konsole einzeln UND bekommst auch noch den Unlimited-Tarif im Telekom-Netz für 24 Monate geschenkt dazu.
- Auch interessant: Telekom, Vodafone, O2 im Härtetest: Welches Handynetz dir die meisten Nerven kostet
Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!
Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für den bevorstehenden Black Friday perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!
Über unsere Links
Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!