Microsoft 365 Family "stark nachgefragt": Wie gut ist dieser Black Friday Deal?

Das Abo, das mit bis zu 6 Personen geteilt werden kann, beinhaltet nämlich unter anderem 1 TB Cloud-Speicher im Microsoft-Dienst OneDrive. Wer also ein Microsoft 365 Abo nutzt, hat zwar Word, Excel und Co. immer dabei – aber vor allem einen starken Online-Speicher.

Microsoft 365 Family (1-Jahres-Abo) 94,99 € Lizenzcode für ein 12-Monats-Abonnement von Microsoft 365 Family. 6 User, alle Microsoft-Programme, pro User 1 TB Cloud-Speicher mit OneDrive. Abo wird verwaltet und bezahlt über Amazon (automatische Verlängerung aktiviert, kann abgeschaltet werden). 94,99 € bei Amazon

Black Friday Angebot „stark nachgefragt“: Microsoft 365 Family reduziert

Seitdem auch KI-Premium-Features zum Abonnement gehören, hat Microsoft einerseits den Grundpreis für das Abo von 100 auf 130 Euro angehoben. Gleichzeitig wurde aber vor allem auch der Spielraum für Rabatte, die Händler wie Amazon dann weitergeben konnten, arg begrenzt.

Aktuell ist der Abo im Black Friday Sale endlich mal wieder für unter 100 Euro zu haben. 94,99 Euro stehen auf dem Amazon-Preisschild für das Jahresabo im 6-Personen-Share-Modell. Amazon flankiert das Angebot mit dem zusätzlichen Hinweis „Angebot stark nachgefragt“. Ein Indiz dafür, dass viele die Gunst nutzen.

Die Zeiten von 50-Euro-Abos ist leider längst vorbei. Aber das aktuelle Black-Friday-Angebot ist immerhin ein Hoffnungsschimmer. Günstiger kam man schon sehr lange nicht an das beliebte Jahresabo. Zur Wahrheit gehört aber auch: Mit dem Preisanstieg ist das Abo für alle, die nur die OneDrive-Funktion nutzen immer unattraktiver geworden. Die Macht der Gewohnheit wird allerdings weiterhin viele Nutzer zahlen lassen. Und so ist der Deal immerhin mal wieder eine kleine Möglichkeit, beim Microsoft-Abo ein paar Groschen zu sparen.

„Mit automatischer Verlängerung“ – was bedeutet das?

Das Angebot bei Amazon ist mit dem Hinweis „mit automatischer Verlängerung“ versehen. Hier ist kurze Aufmerksamkeit gefragt. Denn wenn du das Abo via Amazon kaufst und aktivierst, verknüpfst du dein Microsoft-Konto mit dem Amazon-Account. Der Amazon-Account verwaltet rein technisch nun die Abrechnung des Microsoft-365-Abos. Und hier ist bei der Einlösung des Kaufs dann eben eine automatische Verlängerung inkludiert. Die aber zum Normalpreis.

Um diese Kostenfalle perspektivisch zu umgehen, empfehlen wir, diese Abrechnungs-Verknüpfung direkt nach der Aktivierung wieder zu entfernen. Dann ist auch die automatische Verlängerung ausgebremst und alles läuft wieder regulär verwaltet im Microsoft-Konto.

Hier der aktuelle Preisverlauf: Stärkere Angebote gab es zuletzt nicht:

Office-Abo ist nur der zweitbeste Microsoft-Deal

Microsoft-Fans finden aber auch noch weitere Deals ihrer präferierten Firma unter den Black-Friday-Angeboten. Ein echter Brecher ist dabei der Deal zum neuen Microsoft Surface Laptop 7. Mit dem bestmöglichen Prozessor (Snapdragon X Elite) und 512 GB Speicher trifft Amazon den Sensationspreis von 899 Euro. Normal kostet das Notebook 1.300 bis 1.600 Euro. Unserer Meinung nach der beste Microsoft-Deal der Black Week.