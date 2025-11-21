4K auf bis zu 200 Zoll: Beamer im Ausverkauf bei Amazon rund um den Black Friday

Du willst im Wohnzimmer Filme und Serien wie im Kino schauen? Dann ist ein Beamer die beste Wahl. Bei Amazon gibt es jetzt gleich mehrere Videoprojektoren stark reduziert – manche davon bieten sogar eine gestochen scharfe 4K-Auflösung.
Egal ob Action-Blockbuster, gemütlicher Weihnachtsfilm oder spannende Sportevents – mit einem Videoprojektor im Großformat lässt sich jede Atmosphäre noch intensiver erleben. Wenn du ebenfalls in den Genuss eines großen Bildes mit hoher Auflösung kommen möchtest, solltest du diese Black-Week-Angebote bei Amazon nicht verpassen.

(4K)-Beamer für bis zu 200 Zoll Projektionsfläche im Angebot

Du möchtest 4K-Auflösung? Dann ist möglicherweise der Dangbei DBOX02 Pro Beamer die perfekte Wahl für dich. Damit projizierst du ein Bild von bis zu 300 Zoll auf die Leinwand oder Zimmerwand in brillanter 4K-Qualität. Das entspricht einer Größe von mehr als fünf Metern in der Diagonale – größer, als jeder Fernseher. Dank 2.000 ISO-Lumen und ALPD-Technologie erzeugt der Videoprojektor eine besonders hohe Helligkeit, sodass du sogar bei Tageslicht noch ein top Bild hast. Auch für latenzfreies Spielen ist der Beamer bestens geeignet. Ebenfalls cool: Google TV ist bereits integriert, sodass du deine Lieblings-Streaming-Apps sofort nutzen kannst. Der 4K-Laserprojektor kostet jetzt nur noch 959 Euro.

Dangbei DBOX02 Pro Beamer
Echtes Heimkino-Feeling mit dem DBOX02 Pro Beamer
Dangbei DBOX02 Pro

Deutlich preiswerter und kompakter ist hingegen der Dangbei Atom Mini Beamer. Er zeigt alle deine Lieblingsinhalte in Full HD an und sorgt ebenfalls mit ALPD-Technologie für lebensechte Farben. Mit 1.200 ISO-Lumen liefert der Beamer ein kräftiges Bild, das vor allem bei Dunkelheit seine volle Leistung zeigt. Praktisch: Dank automatischer Trapezkorrektur und Autofokus passt sich das Bild perfekt den Gegebenheiten vor Ort an. Dieses Modell kann Videos mit bis zu 180 Zoll darstellen und ist mit rund 1,2 kg sowie kompakten Maßen leicht in einer Tasche oder im Rucksack transportierbar. Im Black-Week-Angebot kostet er 597 Euro

Dangbei Atom Mini Beamer

Alternativ gibt’s den Mini-Beamer auch im Bundle mit einem robusten Aluminiumständer. Dann zahlst du aktuell nur 639 Euro.

Mini-Beamer im Bundle mit Ständer
Dangbei Atom Mini Beamer
Dangbei Atom Mini Beamer

Kompakter Beamer für Outdoor und Reisen

Möchtest du vor allem draußen oder bei Freunden Filme im Großformat schauen? Dann ist der Dangbei Freedo perfekt dafür geeignet. Er ist akkubetrieben und tragbar – du brauchst also nicht einmal eine Steckdose in der Nähe. Ideal für Filmabende beim Camping unter freiem Himmel! Mit einer Akkuladung kannst du bis zu zweieinhalb Stunden Filme schauen. Zu Hause steckst du ihn einfach in die Steckdose und streamst grenzenlos weiter. Auch hier ist Google TV bereits integriert, sodass du direkt loslegen kannst. Der kompakte Videoprojektor liefert ein Full-HD-Bild mit bis zu 450 ISO-Lumen Helligkeit. Dieses Modell ist aktuell 26 Prozent reduziert und kostet nur 369 Euro.

Dangbei Freedo kaufen
Dangbei Freedo
Dangbei Freedo: Perfekt für Camping und Co.

Weitere Beamer des Herstellers sind ebenfalls im Angebot – hier haben wir eine Übersicht von allen Angeboten für dich zusammengestellt:

