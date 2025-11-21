Die Black-Friday-Woche wird für Solar-Fans zur echten Goldgrube: Zendure haut gleich mehrere Speicher- und Balkonkraftwerk-Angebote raus, die preislich alles andere als alltäglich sind. Besonders spannend ist ein Komplettset aus Balkonkraftwerk mit Speicher, das sich dank hoher Erträge extrem schnell bezahlt macht – und damit zu den attraktivsten Deals dieser Saison zählt.

Über 1.000 Euro im Jahr einsparen? Zendure-Komplettset zum Schnäppchenpreis macht sich schnell bezahlt

Eins vorweg: Bei allen hier vorgestellten Angeboten kannst du mit einem kleinen Trick nochmal extra sparen. Gib bei deiner Bestellung via Amazon einfach den Code KO2U4UIS ein und schon sinkt der ohnehin bereits reduzierte Preis um weitere 5 Prozent. Gleiches gilt für den Code 9ZMW7B, den du auf der Zendure-Webseite zum Sparen verwenden kannst. Beide Codes sind dabei bis zum 31. Januar 2026 gültig.

Jetzt geht’s aber um unseren Highlight-Deal, der sich besonders schnell bezahlt machen kann. Die Rede ist dabei von diesem Bundle, bestehend aus dem SolarFlow 800 Pro und vier 430-W-Modulen. Das Set kostet dank Black-Friday-Rabatt jetzt lediglich 799 statt 1.597 Euro (5 Prozent extra sparen mit Rabatt-Code).

SolarFlow 800 Pro + vier 430-W-Module 799,00 € SolarFlow 800 Pro mit einer Speicherkapazität von 1.920 Wattstunden. Kann mit bis zu 2.640 Watt Solarleistung gleichzeitig über 4 MPPT geladen werden. Dazu vier 430-W-Solarmodule. Unter Optimalbedingungen soll das Set im Jahr bis zu bis zu 1.250 Euro einsparen können. Selbst bei der Hälfte würde es sich im zweiten Jahr bereits amortisieren. Bei Amazon mit Code KO2U4UIS weitere 5 Prozent sparen. Im Hersteller-Shop Code 9ZMW7B nutzen. Bei Amazon ansehenZum Hersteller-Shop

Der SolarFlow 800 Pro liefert dir eine Speicherkapazität von 1.920 Wattstunden und kann mit bis zu 2.640 Watt Solarleistung gleichzeitig über 4 MPPT geladen werden. Die 660 Watt MPPT sind dabei für bifaziale Solarmodule von 500 Watt optimiert. So kannst du mit deinen Solarmodulen bis zu 30 Prozent mehr Strom erzeugen, indem dein Balkonkraftwerk auch reflektiertes Licht auf der Rückseite verwertet. Dazu startet das System bereits mit einer Spannung von 14 V mit der Stromversorgung, während die Konkurrenz erst ab 18 V loslegen kann. Dadurch hast du bereits in den frühen Morgen- und späten Abendstunden rund 10 bis 20 Prozent mehr Energie mit deinem Balkonkraftwerk erwirtschaftet. Diese Kombination sorgt bereits dafür, dass du eine zuverlässige Stromproduktion mit hoher Ausbeute erhältst, doch es gibt auch weitere Vorzüge.

Auch bei Stromausfällen bist du nicht auf dich allein gestellt. Der SolarFlow 800 Pro bietet dir am AC-Anschluss im Inselbetrieb bis zu 1.000 Watt Leistung. Genügend, um deine wichtigsten Geräte mit Strom zu versorgen, bis das Netz dir wieder zur Verfügung steht. Ein zusätzliches Highlight ist das KI-Management in dem Balkonkraftwerkspeicher. Laut Hersteller sind bis zu 42 Prozent weniger Energiekosten mit dem smarten KI-Energiemanagement möglich.

Rentiert sich das Set bereits in nur zwei Jahren?

Der Clou des Ganzen: Unter optimalen Bedingungen sollst du mit dem Komplettpaket bis zu 1.250 Euro im Jahr einsparen können. Selbst wenn man von deutlich schlechteren Bedingungen und lediglich der Hälfte an Einsparung ausgeht, hättest du den Anschaffungspreis deines Balkonkraftwerks bereits im zweiten Jahr ausgeglichen. Ein solcher Stromspeicher weist jedoch eine Lebensdauer von rund 10 Jahren auf – die Anschaffung macht sich daher auch langfristig bezahlt.

Weitere Black-Friday-Deals von Zendure

Neben dem SolarFlow 800 Pro Set hat Zendure aber natürlich noch weitere Black-Friday-Angebote auf Lager. Ebenfalls lohnenswert ist etwa der SolarFlow 800 Plus für jetzt nur 399 Euro oder ein Set, bestehend aus SolarFlow 2400 AC und zwei Batteriemodulen, für 1.698 Euro. Auch hier kannst du mit dem Code 9ZMW7B nochmal 5 Prozent extra sparen.

