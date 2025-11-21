Akute Ausverkaufsgefahr! MediaMarkt haut LG-TV für deutlich unter 350 Euro raus

Wer ein besonders lebendiges, scharfes und helles Bild bevorzugt, ist mit dem LG-QNED-Fernseher bestens bedient. Durch die 43 Zoll ist er im Wohn- oder Schlafzimmer nicht zu groß, aber groß genug für einen spannenden Filmabend – und mit einem Preis von unter 350 Euro ein echtes Schnäppchen. Wenn du einen größeren Bildschirm möchtest, kommst du aber auch für rund 100 Euro Aufpreis schon an die 55-Zoll-Variante. Wir schauen uns das Gerät und das Angebot genauer an.

QNED-TV von LG: Das macht ihn besonders

Der LG-QNED-TV hat eine große Stärke: Er kann auch in besonders hellen Umgebungen noch starke und satte Farben darstellen. Außerdem ist er mit einer KI-Funktion ausgestattet, die Kontraste, Details und Co. zusätzlich verbessert. Auch die Tonqualität wird durch KI optimiert. So werden Filme und Serien noch immersiver und Stimmen lassen sich insgesamt besser verstehen.

Cool ist obendrein: Wenn du die Sprachsteuerung nutzt, werden perfekt auf dich zugeschnittene Inhalte vorgeschlagen, da deine Stimme erkannt wird. Ebenfalls praktisch ist an der sogenannten AI Magic Remote-Fernbedienung, dass du direkt auf den KI-Assistenten des Fernsehers zugreifen kannst oder sie einfach auf den Bereich richten kannst, den du anklicken möchtest – wie bei einem Nintendo Wii- oder Switch-Controller. Die 4K-Auflösung sorgt weiterhin für eine gestochen scharfe Darstellung und 60 Hertz für flüssige Bewegungen – 120 Hertz wären jedoch vor allem für Actionfilme oder Games noch einmal besser.

Bei den Anschlüssen fehlt es dir ebenso an nichts: Dreimal HDMI (eARC, ALLM), ein USB-Slot sowie ein digitaler Audioausgang wurden von LG verbaut. Via WLAN oder LAN verbindest du den Smart-TV zudem mit dem Internet, um auf alle gängigen Streaming-Apps zugreifen zu können. Für klassisches Fernsehen stehen dir außerdem die Empfangsarten DVB-C und DVB-S2 zur Verfügung.

51 Prozent Rabatt: So gut ist der Deal

Für den Preis von jetzt nur noch 333 Euro bekommst du hier aber definitiv ein starkes Gesamtpaket von LG. Normalerweise kostet der Fernseher 689 Euro (UVP) – und davon zieht MediaMarkt während der Black-Week-Deals jetzt 51 Prozent ab, wodurch ein wirklich starkes Preis-Leistungs-Verhältnis entsteht. Günstiger ist aktuell zudem kein anderer Shop (siehe Preisvergleich).

Wenn dir 43 Zoll nicht ausreichen, kannst du den Fernseher auch mit 55 Zoll bestellen – dann kostet er 444 Euro. In beiden Fällen ist der Versand kostenlos. Allerdings solltest du nicht zu lange zögern, denn MediaMarkt gibt an, dass der Fernseher wegen hoher Nachfrage schnell ausverkauft sein könnte.

Ist dir ein OLED-TV lieber? Dann könnte auch dieser LG-TV mit 48 Zoll für 799 Euro etwas für dich sein. Und übrigens: Die Black-Week-Deals von MediaMarkt haben noch viele weitere spannende Angebote parat – auch aus den Bereichen Haushalt und Küche, Smartphone, Entertainment und Co. Schau einfach mal vorbei!

