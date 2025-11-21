Endlich sortiert: Das sind die besten 18 Black Friday Deals bei Amazon

Profilbild von Michael Stupp Michael Stupp
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Die Black Friday Aktion bei Amazon ist gestartet. Seit 00:00 am Donnerstag (20. November) läuft die große "Black Friday Woche" beim Online-Giganten, die immer wie ein Signal für den Rest des Marktes wirkt. Fast überall sprießen die Deals jetzt aus dem Boden.
Black Friday bei Amazon
Black Friday bei AmazonBildquelle: Silver Wings / Shutterstock.com / inside digital
  • Teilen

Wir haben uns die Mühe gemacht, die Angebots-Listen des Online-Giganten durchzusehen und die – aus verschiedensten Gründen – besten Angebote aufzulisten. In diesem Artikel findest du unser Ranking mit den besten Amazon-Tipps.

Noch ein Tipp: Amazon gewährt wie jedes Jahr ein sehr kulantes Rückgaberecht: Bis Weihnachten gekaute Produkte können noch bis Ende Januar einfach und unkompliziert zurückgegeben werden. Etwa, wenn du es woanders nochmal günstiger sehen solltest. Oder, wenn es zu Weihnachten doch kein Volltreffer sein sollte.

Wo es außerdem jetzt schon gute Black Friday Deals gibt (Liste wird aktualisiert):

Black Friday 2025 bei Amazon: Unsere Top-Tipps

PlayStation 5 + EA FC 26
PlayStation 5 + EA FC 26 Bundle 449,00 €
Sony PlayStation 5 (1TB, mit Laufwerk), zusammen mit EA Sports FC 26 (ehemals FIFA) als Bundle. Ein Controller im Lieferumfang.
449,00 € bei Amazon
Microsoft 365 Family
Microsoft 365 Family (1-Jahres-Abo) 94,99 €
Lizenzcode für ein 12-Monats-Abonnement von Microsoft 365 Family. 6 User, alle Microsoft-Programme, pro User 1 TB Cloud-Speicher mit OneDrive. Abo wird verwaltet und bezahlt über Amazon (automatische Verlängerung aktiviert, kann abgeschaltet werden).
94,99 € bei Amazon
Samsung Galaxy S25
Samsung Galaxy S25 (128 GB) 577,90 €
Samsung-Smartphone mit 12 GB RAM, 128 GB Speicher, tiefgreifenden KI-Funktionen, 50-MP-Kamera. 7 Jahre Update-Garantie.
577,90 € bei Amazon
Garmin Vivoactive 5 Smartwatch
Garmin Vivoactive 5 Smartwatch 159,00 €
Smartwatch mit 42-mm-AMOLED-Display, eingebautem GPS-Sensor, 11 Tagen Akkulaufzeit und zahlreichen Gesundheits- und Fitness-Funktionen.
159,00 € bei Amazon
Logitech MX Keys Mini
Logitech MX Keys Mini 59,99 €
Kompakte Bluetooth-Tastatur, kompatibel mit macOS, Windows, Linux; mehrere Geräte gleichzeitig anbindbar. Aufladbar per USB-C.
59,99 € bei Amazon
Ninja CRISPi Airfryer
Ninja CRISPi tragbarer Airfryer 129,99 €
Airfryer-System mit Aufsatz-Heißluftfritteuse auf verschieden großen Glasbehältern als tragbarer Airfryer.
129,99 € bei Amazon
needit elektronische Parkscheibe
Needit elektronische Parkscheibe 18,99 €
Digitale Parkscheibe mit Uhrzeit-Angabe, die sich automatisch anpasst (und aufrundet), sobald das Fahrzeug steht. In Deutschlnd offiziell zugelassen.
in Schwarz für 18,99 €in Blau für 18,99 €
Philips Hue E27 Starter-Set
Philips Hue White & Color Starter-Set 87,49 €
Starter-Set mit Hue Bridge und zwei Lampen des Typs E27 (Normgewinde) mit 16 Mio Farben.
87,49 € bei Amazon
Google Pixel 10
Google Pixel 10 (128 GB) 684,00 €
Smartphone mit purem Android, vielen KI-Funktionen und langer Update-Garantie. 6,3 Zoll großes Display, Triple-Kamera mit 20-Fach-Zoom
684,00 € bei Amazon
Microsoft Surface Laptop 7
Microsoft Surface Laptop (7. Generation) 899,00 €
Schlankes Notebook mit 13,8-Zoll-Display, Snapdragon X Elite Prozessor (12 Kerne), 512 GB SSD, 16 GB RAM.
899,00 € bei Amazon
Samsung Galaxy A9+ Tablet
Samsung Galaxy A9+ 149,99 €
Android-Tablet mit Samsung Knox Sicherheitssoftware, 64 GB Speicher und Stereo-Lautsprechern. WLAN-only-Version zum Streamen, Nachschlagen oder als digitales Rezeptbuch für zu Hause.
149,99 € bei Amazon
Ninja Foodi Max Airfryer
Ninja Foodi Max Airfryer 129,99 €
Zwei-Korb-Heißluftfritteuse mit insgesamt 9,5 Litern Fassungsvermögen. 2.470 Watt – meistverkaufter Airfryer der Welt!
129,99 € bei Amazon
TCL 65 Zoll Fernseher
TCL 65PF650 65-Zoll-TV 349,00 €
Fernseher mit großer 65-Zoll-Bildschirmdiagonale, 4K-Auflösung, 60 Hertz und Fire-TV-Funktionen.
349,00 € bei Amazon
SodaStream Crystal 3.0 Wassersprudler
SodaStream Crystal 3.0 79,99 €
Wassersprudler mit Glaskaraffen (2 im Lieferumfang) mit neuartigem und verschleißarmem Quick-Connect-Kartuschensystem.
79,99 € bei Amazon
Botslab G980H 4-Kanal-Dashcam
Botslab G980H 4-Kanal-Dashcam 170,99 €
Die Botslab G980H 4-Kanal-Dashcam überzeugt mit 4K-Frontkamera und 2K-Heckkamera, die dank Sony IMX415-Sensoren auch nachts klare Bilder liefern. Sie bietet ein weites Sichtfeld von bis zu 170 Grad und automatische Aufnahme bei Erschütterungen. Zudem punktet sie mit GPS, WLAN, ADAS-Sicherheitsfunktionen und 24/7-Parküberwachung. Mit dem Code KC3HT9F7 könnt Ihr Euch den Deal-Preis sichern.
Zum Angebot
Arzopa Bilderrahmen
Arzopa Digitaler Bilderrahmen 142,49 €
Digitaler Bilderrahmen, der entweder über einen internen Speicher oder – besonders cool – über die kostenlose Cloud von unterwegs mit Bildern bespielt werden kann. So kann man etwa die Eltern schon während des Urlaubs an Fotos teilhaben lassen. Der Rabatt gilt noch bis zum 12. Januar!
Zum Angebot bei Amazon!Zum Hersteller-Shop!
Galaxy A56 Produktbild SW
Galaxy A56 279,00 €
Das beliebte Samsung Galaxy A56 bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis mit einer guten (Akku-)Leistung, einem Top-Display und weiteren Vorteilen wie dem langen Update-Support
Zum Angebot!
Dyson V8 Advanced
Dyson V8 Advanced 239,00 €
Kabelloser Staubsauger mit 40 Minuten Akkulaufzeit, V8-Motor mit 110.000 U/min und zwei Saugmodi für verschiedene Bedürfnisse.
239,00 € bei Amazon

Die hier genannten Preise unterliegen stetigen Schwankungen und können sich schnell ändern. Wir bemühen uns, den Artikel immer aktuell zu halten.

Black Friday: Die besten Tipps im Podcast, die besten Deals bei WhatsApp

Der Black Friday dominiert die Lage im Netz. Dabei lauern viele Fallen und es gibt Deals, die mehr Schein als Sein sind. In unserer aktuellen Podcast-Folge reden wir darüber, wie Black-Friday-Preise entstehen, welche Fallen lauern und was die typischen Tricks der Branche sind. Aber wir verraten auch, in welchem Bereich ihr die absolut besten Deals da draußen macht!

Und die besten Deals in der Black Week? Die verraten wir dir in unserem WhatsApp-Kanal inside digital Deal Alarm. Hier posten wir nur starke Angebote rein, die du – Bedarf immer vorausgesetzt – bedenkenlos abschließen kannst!

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Bildquellen

  • PlayStation 5 + EA FC 26: Sony, EA Sports
  • Microsoft 365 Family: Microsoft
  • Samsung Galaxy S25: Samsung
  • Garmin Vivoactive 5 Smartwatch: Garmin
  • Logitech MX Keys Mini: Logitech
  • Ninja CRISPi Airfryer: Ninja
  • needit elektronische Parkscheibe: Needit
  • Philips Hue E27 Starter-Set: Signify
  • Google Pixel 10: Google
  • Microsoft Surface Laptop 7: Microsoft
  • Samsung Galaxy A9+ Tablet: Samsung
  • Ninja Foodi Max Airfryer: Ninja
  • TCL 65 Zoll Fernseher: TCL
  • SodaStream Crystal 3.0 Wassersprudler: SodaStream
  • botslab-g980h-icon: Botslab
  • arzopa-bilderrahmen: Arzopa
  • galaxy-a56-produktbild-sw: Amazon
  • Dyson V8 Advanced: Dyson
  • Black Friday bei Amazon: Silver Wings / Shutterstock.com / inside digital
3 0

Jetzt weiterlesen

HOMEOFFICE
Vernal trumpft auf: Höhenverstellbare Schreibtische mit satten Rabatten schnappen
Vernal-Schreibtisch mit Rabatt-Anzeige in modernem Büro
Möchtest du dein Homeoffice am Black Friday einrichten und bist noch auf der Suche nach einem höhenverstellbaren Schreibtisch, solltest du jetzt bei Vernal vorbeischauen. Aktuell kannst du dir hier bis zu 38 Prozent Rabatt schnappen und mit unserem Code sogar zusätzlich sparen.

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Vernal-Schreibtisch mit Rabatt-Anzeige in modernem Büro
Homeoffice
Vernal trumpft auf: Höhenverstellbare Schreibtische mit satten Rabatten schnappen
LG QNED-TV, MediaMarkt
Black Friday
Akute Ausverkaufsgefahr! MediaMarkt haut LG-TV für deutlich unter 350 Euro raus
MediaMarkt Logo
Media Markt
Black Week Deals bei MediaMarkt: LG, Samsung und Co. fliegen aus dem Lager
Black Friday
Krasses Preis-Leistungs-Verhältnis: 3 Kopfhörer-Kracher mit Bose-Sound zum Black Friday
Amazon
Zum Verschenken oder Selberbehalten: 10 starke Amazon-Deals (21.11.)
Black Friday
Genialer Black Friday Deal für gemütliche Abende: Paramount+ Abo jetzt 50 Prozent günstiger
Saugroboter
Saugroboter im Black-Friday-Preissturz: Dieses Premium-Modell für unter 500 Euro darfst du nicht verpassen!
DSL und Breitband
Günstiges DSL bei congstar: Preise & Anschlussgebühr jetzt gestrichen
Amazon
Amazon verkauft geniales Gadget, das jeder im Winter braucht, für rund 20 Euro