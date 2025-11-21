Endlich sortiert: Das sind die besten 18 Black Friday Deals bei Amazon

Wir haben uns die Mühe gemacht, die Angebots-Listen des Online-Giganten durchzusehen und die – aus verschiedensten Gründen – besten Angebote aufzulisten. In diesem Artikel findest du unser Ranking mit den besten Amazon-Tipps.

Noch ein Tipp: Amazon gewährt wie jedes Jahr ein sehr kulantes Rückgaberecht: Bis Weihnachten gekaute Produkte können noch bis Ende Januar einfach und unkompliziert zurückgegeben werden. Etwa, wenn du es woanders nochmal günstiger sehen solltest. Oder, wenn es zu Weihnachten doch kein Volltreffer sein sollte.

Wo es außerdem jetzt schon gute Black Friday Deals gibt (Liste wird aktualisiert):

Black Friday 2025 bei Amazon: Unsere Top-Tipps

Microsoft 365 Family (1-Jahres-Abo) 94,99 € Lizenzcode für ein 12-Monats-Abonnement von Microsoft 365 Family. 6 User, alle Microsoft-Programme, pro User 1 TB Cloud-Speicher mit OneDrive. Abo wird verwaltet und bezahlt über Amazon (automatische Verlängerung aktiviert, kann abgeschaltet werden). 94,99 € bei Amazon

Samsung Galaxy A9+ 149,99 € Android-Tablet mit Samsung Knox Sicherheitssoftware, 64 GB Speicher und Stereo-Lautsprechern. WLAN-only-Version zum Streamen, Nachschlagen oder als digitales Rezeptbuch für zu Hause. 149,99 € bei Amazon

Anzeige Botslab G980H 4-Kanal-Dashcam 170,99 € Die Botslab G980H 4-Kanal-Dashcam überzeugt mit 4K-Frontkamera und 2K-Heckkamera, die dank Sony IMX415-Sensoren auch nachts klare Bilder liefern. Sie bietet ein weites Sichtfeld von bis zu 170 Grad und automatische Aufnahme bei Erschütterungen. Zudem punktet sie mit GPS, WLAN, ADAS-Sicherheitsfunktionen und 24/7-Parküberwachung. Mit dem Code KC3HT9F7 könnt Ihr Euch den Deal-Preis sichern. Zum Angebot

Anzeige Arzopa Digitaler Bilderrahmen 142,49 € Digitaler Bilderrahmen, der entweder über einen internen Speicher oder – besonders cool – über die kostenlose Cloud von unterwegs mit Bildern bespielt werden kann. So kann man etwa die Eltern schon während des Urlaubs an Fotos teilhaben lassen. Der Rabatt gilt noch bis zum 12. Januar! Zum Angebot bei Amazon!Zum Hersteller-Shop!

Galaxy A56 279,00 € Das beliebte Samsung Galaxy A56 bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis mit einer guten (Akku-)Leistung, einem Top-Display und weiteren Vorteilen wie dem langen Update-Support Zum Angebot!

Die hier genannten Preise unterliegen stetigen Schwankungen und können sich schnell ändern. Wir bemühen uns, den Artikel immer aktuell zu halten.

Black Friday: Die besten Tipps im Podcast, die besten Deals bei WhatsApp

Der Black Friday dominiert die Lage im Netz. Dabei lauern viele Fallen und es gibt Deals, die mehr Schein als Sein sind. In unserer aktuellen Podcast-Folge reden wir darüber, wie Black-Friday-Preise entstehen, welche Fallen lauern und was die typischen Tricks der Branche sind. Aber wir verraten auch, in welchem Bereich ihr die absolut besten Deals da draußen macht!

Und die besten Deals in der Black Week? Die verraten wir dir in unserem WhatsApp-Kanal inside digital Deal Alarm. Hier posten wir nur starke Angebote rein, die du – Bedarf immer vorausgesetzt – bedenkenlos abschließen kannst!