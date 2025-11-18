Netflix-Abo 6 Monate geschenkt?! Black Friday soll's möglich machen

Profilbild von Cedric Litzki Cedric Litzki
2 Minuten
Der November rund um den Black Friday ist für gute Schnäppchen bekannt. Geschenkt gibt es aber nur selten etwas. Doch jetzt kann man sich wohl tatsächlich sechs Monate Netflix komplett gratis sichern! Was es damit auf sich hat, zeigen wir dir hier.
Netflix-Logo auf einem Smartphone, dahinter die Netflix-App auf einem TV Daneben der Hinweis mit der Frage, ob es Netflix jetzt 6 Monate gratis gibt
Netflix 6 Monate gratis! Wir prüfen die AktionBildquelle: Miguel Lagoa / Shutterstock.com / inside digital
Kann das wirklich sein?! In einer neuen Black-Friday-Aktion soll es jetzt sechs Monate lang Netflix geschenkt geben. Wir prüfen, was es damit auf sich hat und ob sich der Deal für dich lohnt.

Netflix gratis?! Das hat es damit auf sich

Geschenke gibt es eigentlich ja erst zu Weihnachten – das hindert waipu.tv aber scheinbar nicht daran, bereits jetzt welche zu verteilen. Anlässlich des bevorstehenden Black Fridays haut der TV-Streaming-Anbieter jetzt nämlich seine Abos für die ersten sechs Monate komplett gratis raus. Mit dabei: Bundles mit Netflix oder Disney+ – ebenfalls sechs Monate lang kostenfrei!

Dabei ist es wirklich komplett egal, welches Abo du abschließt: Mit Netflix Premium, Disney+ oder einfach nur das TV-Streaming von waipu.tv – die ersten sechs Monate zahlst du stets keinen Cent. Doch aufgepasst: Anschließend steigen die Kosten wieder und du bist hierbei 12 Monate vertraglich gebunden. Einfach nur etwas geschenkt gibt es hier also leider doch nicht. Damit sich das Ganze lohnt, musst du also auch längerfristig Interesse am Streaming-Abo deiner Wahl haben.

Zum Streaming-Deal

Das bietet dir waipu.tv

Wenn du grundsätzlich Interesse an dem Streaming-Bundle hast – etwa, da du auch TV-Streaming gebrauchen kannst –, liefern wir dir zum Abschluss noch ein paar mehr Informationen zu waipu.tv.

waipu.tv Sender-Auswahl
Insgesamt über 300 Sender stehen dir via waipu.tv zur Verfügung

Bei waipu.tv handelt es sich um DEN TV-Streaming-Dienst schlechthin, mit über 290 HD-Sendern, 70+ Pay-TV-Programmen und vielem mehr. Hier bekommst du also nicht nur öffentlich-rechtliche Sender wie ARD und ZDF, sondern natürlich auch ProSieben, RTL und Co. in HD. waipu.tv stellt somit eine ideale Alternative zu HD+-Karten dar. Hinzu kommen weitere Vorteile wie die Mediathek mit über 40.000 Filmen und Serien auf Abruf, eine Pause/Neustart-Funktion beim Live-Fernsehen sowie die Möglichkeit, auf diversen Endgeräten wie Smartphone, Smart-TV und vielen mehr zu streamen.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für den bevorstehenden Black Friday perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über diesen Artikel

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation mit waipu.tv. Der Partner nimmt keinen Einfluss auf den Inhalt des Artikels.

