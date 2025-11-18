Im Rahmen der Black-Week-Aktion vom 13. bis 27. November hält MediaMarkt ein besonders attraktives Kombi-Angebot parat: Du bekommst das Google Pixel 10 Pro XL, also Googles aktuelles Top-Modell, und dazu die Pixel Watch 3 komplett gratis. Wie viel du dafür zahlen musst und ob sich der Deal lohnt, schauen wir uns jetzt ganz genau an.

Das steht auf der Rechnung für dich

Das Bundle gibt es in zwei Varianten. Mit 256 GB oder 512 GB internem Speicher des Smartphones. Du zahlst entweder 1.099 Euro oder 1.229 Euro – wohlgemerkt für Smartphone plus Smartwatch. Wie fair dieses Angebot ist, zeigt ein Blick auf die Einzelpreise der Geräte. Bei anderen Händlern (siehe Preisvergleich) zahlst du allein für das Pixel 10 Pro XL bereits rund 1.000 Euro. Für dich bedeutet das: MediaMarkt liefert nicht nur einen guten Preis fürs Smartphone, die Smartwatch im Wert von 269 Euro gibt’s sogar geschenkt zum Handy.

Pixel 10 Pro XL + Pixel Watch 3 Ab 1.099,00 € Einfach nur das Pixel 10 Pro XL (mit gewünschter Speicherausführung) in den Warenkorb legen, die Pixel Watch 3 gibt es automatisch gratis dazu. Zum Angebot!

Übrigens: Der Preis ist zwar auch so schon ziemlich gut, wer aber sein altes Handy nicht mehr braucht, kann dieses an MediaMarkt verkaufen. So sicherst du dir zusätzlich zum Restwert deines Geräts noch mal 100 Euro Wechselbonus. Sendest du ein Pixel 5 oder neuer ein, steigt der Bonus auf 150 Euro.

Damit überzeugen die Pixel-Geräte

Das Pixel 10 Pro XL ist Googles neuestes Flaggschiff. Schon auf den ersten Blick macht es mit dem 6,8-Zoll großen LTPO-OLED-Display einiges her. Das Display glänzt außerdem mit bis zu 120 Hz Bildwiederholrate und einer brillanten Helligkeit von bis zu 3.300 Nits. Scrollen, Videos streamen oder Gaming – selbst bei grellem Sonnenlicht ist damit kein Problem. Das Kameratrio, bestehend aus 50-MP-Haupt-, 48-MP-Ultraweit- und 48-MP-Teleobjektiv mit fünffach Zoom, hält alle deine liebsten Schnappschüsse fest. Wir haben die Pro-Variante bereits getestet, hier liest du mehr.

Zusätzlich zum Smartphone gibt’s bei MediaMarkt auch noch die Pixel Watch 3 in der 41 mm großen LTE-Version. Ihr Akku hält für bis zu 36 Stunden und sie ist auf bis zu 5 ATM wasserdicht. Damit eignet sie sich als spannende Begleiterin sowohl beim Sport als auch im Alltag. Da beide Geräte aus dem Hause Google stammen, sind sie natürlich optimal aufeinander abgestimmt. Bei MediaMarkt bekommst du also ein erstklassiges Bundle, bestehend aus starker Technik – zu einem noch stärkeren Preis.

