Amazon zündet Preis-Kracher: 55-Zoll-4K-TV für 299 Euro

Profilbild von Cedric Litzki Cedric Litzki
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Bei Amazon wartet gerade ein ziemlich überraschender Preis-Kracher auf dich: Ein 55-Zoll-Markenfernseher mit gestochen scharfer 4K-Auflösung ist aktuell so günstig wie selten zuvor. Hier kommen die Details.
Amazon haut 4K-Fernseher für 299 Euro raus
Amazon haut 4K-Fernseher für 299 Euro rausBildquelle: Hisense / Amazon / inside digital
  • Teilen

Auch wenn der offizielle Black Friday noch ein paar Tage entfernt ist, startet Amazon längst mit satten Frühstarter-Deals durch. Einer der spannendsten Schnapper ist dabei ganz klar dieser große 4K-TV für gerade einmal 299 Euro. Allein im vergangenen Monat ging das Modell über 1.000 Mal über die virtuelle Ladentheke – und der neue Angebotspreis dürfte diesen Trend noch einmal ordentlich ankurbeln. Wenn du also schon länger überlegst, deinen alten Fernseher auszutauschen, könnte genau jetzt der perfekte Moment gekommen sein.

Hisense 55E6NT 4K-Fernseher
Hisense 55E6NT 4K-Fernseher Ab 299,00 €
55 Zoll großer 4K-Fernseher mit 60 Hz, 3xHDMI, Triple Tuner & mehr. Jetzt bei Amazon zum All-time Bestpreis.
Zum Angebot!

Das bietet der 4K-Fernseher im Detail

Im Angebot für 299 Euro ist dabei der Hisense 55E6NT 4K-Fernseher. Dieser bietet eine große Bildschirmdiagonale von 55 Zoll bzw. 139 cm. Das reicht für die meisten Wohn- und Schlafzimmer locker aus. Auf dem Display erstrahlen Filme, Serien und Co. dann natürlich in 4K, also gestochen scharf. HDR, Dolby Vision und Bildoptimierungen wie Precision Colour sollen darüber hinaus für satte Kontraste und eine realistische Farbdarstellung sorgen. Leichte Abstriche muss man lediglich bei der Bildwiederholrate von 60 Hz machen, die fürs tägliche Fernsehen aber trotzdem absolut ausreicht.

Bei den Anschlüssen werden dir unter anderem drei HDMI-Stecker zur Verfügung gestellt. Ein Triple Tuner ist ebenfalls vorhanden und natürlich lässt sich der Smart-TV via LAN und WLAN mit dem Internet verbinden, wodurch du auf Streaming-Apps wie Netflix, Amazon Prime und Co. zugreifen kannst.

Jetzt für unter 300 Euro: So stark ist der Amazon-Preis

Wirklich beachtlich ist all das mit Blick auf den aktuellen Angebotspreis bei Amazon: Der Versandriese haut den 55 Zoll großen 4K-Fernseher jetzt für nur noch 299 Euro raus. Was bereits auf den ersten Blick wie ein gutes Schnäppchen klingt, ist es auch wirklich. Das zeigt der Preisverlauf:

Empfohlener redaktioneller Inhalt
Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest.
Externer Inhalt
Ich bin damit einverstanden, dass externer Inhalt geladen wird. Personenbezogene Daten werden womöglich an Drittplattformen übermittelt. Nähere Informationen enthält die Datenschutzerklärung.

Wer derzeit also einen ziemlich großen 4K-Fernseher zum kleinen Preis sucht, macht hier einen guten Deal. Auch mit Blick auf den bevorstehenden Black Friday.

Zum Angebot!

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

MediaMarkt Logo an einem Store
Media Markt
Smartwatch gibt's kostenlos dazu: Dieses Pixel-Bundle ist richtig stark
Netflix-Logo auf einem Smartphone, dahinter die Netflix-App auf einem TV Daneben der Hinweis mit der Frage, ob es Netflix jetzt 6 Monate gratis gibt
Schnäppchen
Netflix-Abo 6 Monate geschenkt?! Black Friday soll's möglich machen
Balkonkraftwerke im Black Friday Preissturz
Strom und Energie
Ab Donnerstag: Balkonkraftwerk-Set schon für unter 300 Euro!
Smart Home
Smarte Glühbirnen mit 60 Prozent Rabatt: Hier holst du dir dieses & weitere Knaller-Angebote
Amazon
Marken-Smartphone für 150 Euro: Der Dienstag bei Amazon (18.11.)
Smartphone
Nur kurze Zeit: Amazon haut neues Samsung-Handy für 209 Euro raus
Tarife
Klarmobil haut riesigen Vodafone-Tarif für unter 10 Euro raus
Huawei
Kopfhörer-Preissturz: Diese speziellen Hörer gibt's selbst am Black Friday nicht billiger
Amazon
Bestseller-Kaffeemaschine mit 34 Prozent Rabatt: Amazon-Deals zum Wochenstart (17.11.)