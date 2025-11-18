Nicht nur schön anzusehen: Diese Android-Smartphones gibt's schon ab 250 Euro!

Eines der besten Smartphone-Designs bietet zweifelsohne Nothing. Der Android-Hersteller bietet eine durchsichtige Glasrückseite und kann auch preislich überzeugen. Jetzt gibt es das aktuelle Nothing Phone (3a) und Phone (3a) Pro so günstig wie nie.
Nothing Phone (3a) und Phone (3a) Pro stehen auf einer Steinplatte. Zu sehen ist die Rückseite der Smartphones und ein MediaMarkt-Logo sowie -Angebot.
Das Nothing Phone (3a) und Phone (3a) Pro sind jetzt irre günstig bei MediaMarkt.Bildquelle: MediaMarkt / inside digital
MediaMarkt verkauft während den „Black Week Deals“ eine der schönsten Smartphone-Reihen schon ab 250 Euro. Doch nicht nur optisch überzeugen das Nothing Phone (3a) und das etwas bessere Nothing Phone (3a) Pro. Möchtest du Geld sparen und musst nicht unbedingt ein Samsung in der Tasche haben, solltest du diesen Deal nicht verpassen.

Nothing Phone (3a) und Phone (3a) Pro zum Bestpreis

Bereits in unserem Test zum Nothing Phone (3a) konnte das Gerät auf ganzer Linie überzeugen und gilt als der Geheimtipp schlechthin. Der Elektrofachmarkt bietet jetzt auf beide Modelle der Serie einen neuen Bestpreis. So zahlst du für das Nothing Phone (3a) Pro nur noch 319 Euro und für das Phone (3a) mit 128-GB-Speicher nur noch 249 Euro. In beiden Fällen handelt es sich um einen neuen Tiefpreis. Möchtest du mehr erfahren, lohnt sich auch ein Blick in unseren Vergleich der beiden Nothing-Smartphones.

Nothing
Nothing Phone (3a)-Serie Ab 249,00 €
Das Nothing Phone (3a) hat ein markantes transparentes Design, eine 50MP-Dreifachkamera und einen 6,77-Zoll-AMOLED-Bildschirm mit 120 Hz. Die Pro-Version bietet zusätzlich mehr RAM, bessere Kameraoptionen und eine schnellere Leistung durch den Snapdragon 7s Gen 3 Prozessor. Beide nutzen Android 15 mit AI-gestützter „Essential Space“ zur Organisation von Inhalten und haben eine 5000-mAh-Batterie mit schnellem Laden.
Zum Nothing Phone (3a) ProZum Nothing Phone (3a)

Oder Ihr schaut schnell im nachfolgenden Datenblatt zum Nothing Phone (3a) Pro, ob Euch das Smartphone zusagt:

Nothing 3a Pro schwarz rear
Nothing Phone (3a) Pro
Datenblatt

Allgemein

Prozessor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3
Arbeitsspeicher 12 GB
Wasser- und Staubdicht Spritzwasser (Regen)
Farbe
  • Blau
  • Grau
  • Weiß
Marktstart 25 März 2025
Gewicht 201 g

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

