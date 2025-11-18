Wer einmal einen Saugroboter sein Eigen nennt, wird diesen garantiert nicht mehr missen wollen. Vor allem in Haushalten mit Tieren nehmen die kleinen Roboter eine Menge Arbeit ab. Aktuell kannst du dir mehrere Flaggschiff-Modelle von Mova mit Rabatten von bis zu 550 Euro sichern. Vielleicht ist ja auch etwas für dich dabei. Hier kommen unsere Highlights.

Brandneues Modell jetzt 400 Euro günstiger

Der Z60 Ultra Roller Complete ist erst seit September auf dem Markt. Während der Black-Friday-Aktion vom 20. November bis zum 1. Dezember kannst du ihn jetzt mit einem Rabatt von 400 Euro sichern. Für dich stehen damit statt 1.399 noch 999 Euro auf der Rechnung.

Mova Z60 Ultra Roller Complete Ab 999,00 € Saug- und Wischroboter mit Station. Zeichnet sich durch 28.000 Pa Saugleistung, starke Wischfunktion (inklusive Teppicherkennung) und gelungene Navigation aus. Bei uns im Test gab es dafür 4,5/5 Sterne. Der Preis gilt nur bis zum 1. Dezember! Zum Angebot bei Amazon!

Das Besondere an diesem Modell ist, dass er kontinuierlich mit frischem Wasser putzt und so für eine besonders gründliche Reinigung sorgt. Mit einer Saugleistung von 28.000 Pa entfernt er losen Staub genauso wie Haare und groberen Schmutz. Er reinigt dabei nicht nur Hartböden, sondern auch Teppiche. Eine Abdeckung schiebt sich währenddessen über die Wischmopps, sodass die Teppiche nicht nass werden. Mit einer Höhe von 9,6 cm verschwindet der Z60 Ultra Roller Complete ebenfalls easy unter Möbeln und dem Bett. Im Test hat der Roboter uns übrigens absolut überzeugt, den genauen Bericht liest du hier.

V50 Ultra Complete Saugroboter

Ein weiteres Flaggschiff-Modell, das jetzt ebenfalls ordentlich im Preis rutscht, ist der V50 Ultra Complete. Dieser Saugroboter kostet dich jetzt 799 Euro, was einer Ersparnis von 350 Euro gegenüber dem UVP von 1.199 Euro entspricht.

Mova V50 Ultra Complete Ab 799,00 € Mit 24.000 Pa Saugleistung und einer Höhe von nur 8,9 cm saugt dieser Saugroboter selbst unter Möbeln effektiv. Wischen kann er ebenso und in der Station wird dir ein Großteil der Wartungsarbeit komplett abgenommen. Der Preis gilt nur bis zum 1. Dezember! Zum Angebot bei Amazon!

Dieses Modell gibt’s während der Black-Friday-Aktion in Schwarz und in Weiß. Es kommt mit einer Saugleistung von 24.000 Pa daher und nimmt mühelos jede Art von Schmutz auf. Dank KI-Kameras erkennt der Saugroboter Hindernisse und Haustiere in Echtzeit, sodass er diesen ausweichen kann. Mit nur 8,9 cm ist er sogar noch etwas schmaler als das obere Modell. Nach dem Putzvorgang geht’s zurück in die Station, wo er sich entleert und ein Selbstreinigungsprogramm durchführt. Innerhalb einer Stunde hat der Roboter seinen Wischmopp hier ausgewaschen und komplett getrocknet. Der manuelle Wartungsaufwand beschränkt sich also auf ein Minimum.

Noch mehr Black Friday Angebote von Mova mit Rabatten von bis zu 550 Euro kannst du direkt im Amazon-Shop des Herstellers entdecken. Nicht vergessen: Die Rabatte laufen nur noch bis zum 1. Dezember.