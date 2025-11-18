MediaMarkt reduziert Dyson-Akkusauger massiv: Hier sparst du jetzt 300 Euro

Der Dyson V12 Detect Slim Absolute überzeugt mit einer kräftigen Saugkraft von 150 Airwatt, und der Akku hält je nach Modus bis zu einer Stunde durch. Drei verschiedene Leistungsstufen ermöglichen es dir, Hartböden, Teppiche und Möbel gründlich zu reinigen. Ein spezieller Lichtstrahl hebt selbst feinen Staub hervor, während das mehrschichtige Filtersystem winzige Partikel aus der Raumluft herausfiltert. Zusätzlich zur beleuchteten Bodendüse erhältst du eine weitere Düse, die Haarverwicklungen vorbeugt sowie eine Kombi- und eine Fugendüse für schmale Bereiche und empfindliche Oberflächen. Für Polster und Textilien liegt eine spezielle Haardüse bei, und dank des flexiblen Adapters lässt sich das Rohr bequem anwinkeln – ideal für schwer erreichbare Stellen.

42 Prozent Rabatt? So gut ist der Preis wirklich

Bei MediaMarkt kostet der Dyson-Akkusauger jetzt dank 42 Prozent Rabatt nur noch 399 statt 699 Euro. Damit bietet MediaMarkt aktuell den besten Preis – und auch in der Vergangenheit war der kabellose Staubsauger fast noch nie so günstig wie jetzt (siehe Preisvergleich und -verlauf). Jetzt ist also ein guter Zeitpunkt zum Kauf!

Dyson V12 Detect Slim Absolute Ab 399,00 € Der Dyson V12 Detect Slim Absolute bietet 150 AW Saugleistung, bis zu 60 Minuten Akkulaufzeit und drei Reinigungsmodi für gründliche Reinigung. Ein laserähnliches Licht macht feinen Staub sichtbar, und dank umfangreichem Zubehör samt Flex-Adapter ist er vielseitig einsetzbar. Zum Angebot!

