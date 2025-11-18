MediaMarkt reduziert Dyson-Akkusauger massiv: Hier sparst du jetzt 300 Euro

Profilbild von Felix Kemper Felix Kemper
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Aktuell setzt MediaMarkt die Messlatte besonders tief an: Der Dyson V12 Detect Slim Absolute wird dort mit einem Preisnachlass von ganzen 300 Euro angeboten. Du bekommst nicht nur einen leistungsstarken Sauger, sondern auch umfangreiches Zubehör für unterschiedlichste Reinigungsaufgaben.
Dyson Akkusauger, Dyson V12 Detect Slim Absolute, MediaMarkt
300 Euro Rabatt MediaMarkt schmeißt Dyson Akkusauger 42 Prozent günstiger rausBildquelle: Tupungato, shutterstock.com / Dyson / inside digital
  • Teilen

Der Dyson V12 Detect Slim Absolute überzeugt mit einer kräftigen Saugkraft von 150 Airwatt, und der Akku hält je nach Modus bis zu einer Stunde durch. Drei verschiedene Leistungsstufen ermöglichen es dir, Hartböden, Teppiche und Möbel gründlich zu reinigen. Ein spezieller Lichtstrahl hebt selbst feinen Staub hervor, während das mehrschichtige Filtersystem winzige Partikel aus der Raumluft herausfiltert. Zusätzlich zur beleuchteten Bodendüse erhältst du eine weitere Düse, die Haarverwicklungen vorbeugt sowie eine Kombi- und eine Fugendüse für schmale Bereiche und empfindliche Oberflächen. Für Polster und Textilien liegt eine spezielle Haardüse bei, und dank des flexiblen Adapters lässt sich das Rohr bequem anwinkeln – ideal für schwer erreichbare Stellen.

42 Prozent Rabatt? So gut ist der Preis wirklich

Bei MediaMarkt kostet der Dyson-Akkusauger jetzt dank 42 Prozent Rabatt nur noch 399 statt 699 Euro. Damit bietet MediaMarkt aktuell den besten Preis – und auch in der Vergangenheit war der kabellose Staubsauger fast noch nie so günstig wie jetzt (siehe Preisvergleich und -verlauf). Jetzt ist also ein guter Zeitpunkt zum Kauf!

DYSON V12 DETECT SLIM ABSOLUTE
Dyson V12 Detect Slim Absolute Ab 399,00 €
Der Dyson V12 Detect Slim Absolute bietet 150 AW Saugleistung, bis zu 60 Minuten Akkulaufzeit und drei Reinigungsmodi für gründliche Reinigung. Ein laserähnliches Licht macht feinen Staub sichtbar, und dank umfangreichem Zubehör samt Flex-Adapter ist er vielseitig einsetzbar.
Zum Angebot!

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Nothing Phone (3a) und Phone (3a) Pro stehen auf einer Steinplatte. Zu sehen ist die Rückseite der Smartphones und ein MediaMarkt-Logo sowie -Angebot.
Schnäppchen
Nicht nur schön anzusehen: Diese Android-Smartphones gibt's schon ab 250 Euro!
MediaMarkt Logo an einem Store
Media Markt
Smartwatch gibt's kostenlos dazu: Dieses Pixel-Bundle ist richtig stark
Amazon haut 4K-Fernseher für 299 Euro raus
Fernseher & Smart TV
Amazon zündet Preis-Kracher: 55-Zoll-4K-TV für 299 Euro
Schnäppchen
Netflix-Abo 6 Monate geschenkt?! Black Friday soll's möglich machen
Strom und Energie
Ab Donnerstag: Balkonkraftwerk-Set schon für unter 300 Euro!
Smart Home
Smarte Glühbirnen mit 60 Prozent Rabatt: Hier holst du dir dieses & weitere Knaller-Angebote
Amazon
Marken-Smartphone für 150 Euro: Der Dienstag bei Amazon (18.11.)
Smartphone
Nur kurze Zeit: Amazon haut neues Samsung-Handy für 209 Euro raus
Tarife
Klarmobil haut riesigen Vodafone-Tarif für unter 10 Euro raus