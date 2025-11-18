Marken-Smartphone für 150 Euro: Der Dienstag bei Amazon (18.11.)

Ein Smartphone für nur 150 Euro - das sich technisch nicht verstecken muss? Das gibt's bei Amazon! Außerdem hat der Versandriese noch viele weitere Angebote auf Lager, die wir dir jetzt mal genauer vorstellen.
Deals vom Dienstag
Es ist wieder Zeit für zehn der besten Amazon-Deals des Tages. Wir haben uns durch die Produkte geklickt und liefern dir jetzt unsere Favoriten.

Dienstags-Angebote bei Amazon: Das ist unsere Auswahl

  • Anker Solix Solarbank 2 Plus, für bis zu zwei Solarpanels, 1,6 kWh Speicher, für 449 Euro statt 839,50 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Meta Quest 3S VR-Brille, mit 128 GB Speicherplatz, im Gorilla Tag Cardboard Hero Bundle, mit 3‑monatigem Meta Horizon+ Abo, für 249,99 Euro statt 329,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Luftentfeuchter von finade, für Räume zwischen 15 und 20 m², mit sieben verschiedenen LED-Lichtern, für 49,99 Euro statt 99,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • John Cotton New Way Bettdecke, 135 x 200 cm, weiche Mikrofaserdecke für den Winter, für 25,59 Euro statt 31,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Asmax elektrische Mini-Fahrradpumpe T30, bis zu 120 PSI mit LC-Display, wiederaufladbar mit LED-Licht und Reifendruckmesser, für 50,99 Euro statt 59,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Xiaomi Redmi 15 Smartphone, 8 GB RAM und 256 GB SSD-Speicher, 50 MP KI-Dualkamera, 7.000 mAh Akkukapazität, für 149,90 Euro statt 199,90 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Licargo Eiskratzer Auto mit Besen, teilbares Stecksystem zum platzsparenden Verstauen, für 12,50 Euro statt 16,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Weitere coole Deals warten schon

Heute hat dich nichts interessiert? Keine Sorge, wir suchen dir auch morgen wieder brandaktuelle Deals von Amazon heraus. Um dir die Wartezeit zu verkürzen, kannst du auch gerne hier einmal durch unsere anderen Deals stöbern.

Zu den besten Deals am Mittwoch
Zu den besten Deals am Montag

