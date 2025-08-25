Bosch-Werkzeug im Angebot: Diese Amazon-Deals erleichtern deinen Alltag (25.08.)

Wer zum Start der neuen Woche etwas Geld sparen möchte, ist in den Amazon-Deals des Tages vom Montag (25.08.) genau richtig. Mit dabei ist unter anderem hochwertiges Bosch-Werkzeug, das dir bei deinen DIY-Projekten zuverlässig zur Seite steht. Aber auch smarte Alltagshelfer und praktische Gadgets warten darauf, entdeckt zu werden.
Die Top-Amazon-Deals am Montag
- Den Anfang unserer Liste machen diese LED Classic GU10 Lampen von Philips. Der 6er-Pack kostet dich jetzt nur noch 12,99 Euro statt 26,99 Euro und du sparst dir damit 52 Prozent. Die Lampen leuchten mit einem warmweißen Licht und lassen sich sogar dimmen. Laut Hersteller haben sie eine Lebensdauer von bis zu 15 Jahren. Hier geht’s zum Angebot.
- Weiter geht’s mit den Huawei FreeBuds SE 3. Die Bluetooth-Kopfhörer haben eine Akkulaufzeit von bis zu neun Stunden, mit dem Case erhöht sich diese auf 42 Stunden. Sie sind IP54 zertifiziert und somit vor Staub und Spritzwasser geschützt. Statt 49 Euro zahlst du bei Amazon 39 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
- Alle Hobbyhandwerkerinnen und Handwerker sollten mal einen Blick auf den Bosch Professional Akkuschrauber GO 3 werfen. Er besteht aus einem achtteiligen Bit-Set und wird per USB-C-Kabel aufgeladen. Der kleine Koffer macht ihn zu einem optimalen Begleiter für unterwegs. Den UVP von 64,95 Euro kannst du dank 6,50 Euro Rabatt auf 58,45 Euro drücken. Hier geht’s zum Angebot.
- Das Schlusslicht bildet heute diese lange Sonde zum Messen der Feuchtigkeit in Blumentöpfen. So weißt du immer genau, ob deine Pflanzen wieder gegossen werden müssen oder noch nicht. Das Hygrometer funktioniert dabei ohne Batterie und das Testergebnis kann sofort abgelesen werden. Für 9,34 Euro gehört das Gadget dir. Hier geht’s zum Angebot.
