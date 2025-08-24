Wer sich im Netz nach einem Tarif-Bundle umschaut, findet viele – teils ziemlich teure – Angebote rund um Samsung-, Apple- oder Google-Geräte. Doch was ist mit all denen, die einfach nur ein Smartphone ohne Schnickschnack für den Alltag mit Tarif zum kleinen Preis suchen? Genau die sollten sich dieses Schnäppchen nicht entgehen lassen. Hier gibt’s für nur 12,99 Euro im Monat einen 30 GB starken Tarif mit einem überraschend gutem Smartphone.

Alle wichtigen Tarif-Infos zusammengefasst

Bevor wir uns den Tarif und das Smartphone genauer anschauen, liefern wir dir zum Start erstmal alle wichtigen Angebots-Infos auf einen Blick.

30 GB im 5G/LTE-Netz von Telefonica (50 MBit/s)

im 5G/LTE-Netz von Telefonica (50 MBit/s) Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze

in alle deutschen Netze Kostenloses EU-Roaming

29,99 Euro Anschlusspreis (erstattet durch 30 Euro Wechselbonus)

Honor 400 Smartphone für 1 Euro (+ 5,95 Euro Versandkosten)

(+ 5,95 Euro Versandkosten) Für monatlich 12,99 Euro

Das bietet dir der Tarif im Detail

30 GB 5G-Datenvolumen für nur 12,99 Euro klingen bereits nicht schlecht, oder? Genau das bietet dir dieses aktuelle Tarif-Angebot von MediaMarkt. Gesurft wird dabei im 5G oder LTE-Netz von Telefonica, mit einer maximalen Geschwindigkeit von 50 MBit/s. Falls dir das nicht sagt: Hiermit bist du für den Alltag rund um WhatsApp, YouTube, Social Media und Surfen im Netz mehr als ausreichend ausgestattet.

Wer gerne telefoniert und SMS verschickt, kann dies dank der Allnet-Flat ebenfalls kostenlos und ohne Limit tun. Und dank kostenfreiem EU-Roaming nutzt du den Tarif ebenso ohne Aufpreis im EU-Ausland.

Zu den 12,99 Euro pro Monat kommen einmalig noch 29,99 Euro als Anschlusspreis hinzu. Diese Kosten kannst du dir aber über den Wechselbonus in Höhe von 30 Euro direkt wiederholen. Somit bleibt nur noch ein Gerätepreis von einem Euro für das Smartphone, sowie 5,95 für den Versand übrig.

In Summe machen das Gesamtkosten von 372,25 Euro über die Mindestlaufzeit von 24 Monaten. Viele Leute zahlen bereits nur für ein Handy deutlich mehr! Du sicherst dir hier für diesen Preis aber einen 5G-Tarif mit ordentlich Datenvolumen und Allnet-Flat plus ein Smartphone mit einem UVP von fast 500 Euro. Und genau das Gerät schauen wir uns zum Abschluss auch noch mal genauer an.

Dieses Smartphone gibt’s für 1 Euro dazu

Mit dem Honor 400 holst du dir zwar ein Smartphone eines in Deutschland eher unbekannten Händlers zum Tarif dazu – das heißt aber nicht, dass das Gerät nicht gut ist. Mit reinem Blick auf die technischen Daten sticht das Honor-Smartphone sogar die große Konkurrenz rund um Samsung und Co. teilweise aus. So fällt der Akku mit 6.000 mAh etwa größer aus als bei den meisten modernen Smartphones und mit einer 100-W-Ladegeschwindigkeit bekommst du das Handy ebenso fix wieder vollgeladen.

Honor 400 Datenblatt Allgemein Betriebssystem Android Prozessor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 Arbeitsspeicher 8 GB , 12 GB Wasser- und Staubdicht Strahlwasser (Wasserhahn) Farbe Gold

Grau

Schwarz Marktstart Mai 2025 Gewicht 184 g

Das AMOLED-Display fällt mit 6,55 Zoll ebenfalls angenehm groß, aber gleichzeitig noch kompakt genug aus. Dieses punktet zudem mit einer flüssigen Bildwiederholrate (120 Hz) und guter Auflösung (1.264 x 2.736 Pixel). Softwareseitig wird auf Android gesetzt und Honor verspricht wohl sieben Jahre lang Update-Support – das Smartphone lässt sich also problemlos noch einige Jahre verwenden. Als Speicherplatz stehen dir von Werk aus 256 GB zur Verfügung. Und die lohnen sich auch, immerhin können sich Hobbyfotografen über eine 200-MP-Hauptkamera freuen.

Die Pro-Variante des Honor 400 haben wir übrigens getestet: Hier geht’s zum Test

Übrigens: Mittlerweile kostet dich das Honor 400 einzeln im Netz noch 399 Euro – die Kombi mit dem Tarif ist also sogar günstiger als der Einzelkauf des Smartphones! Zusätzlich packt MediaMarkt auch noch ein kostenloses 1-Jahres-Abo vom McAfee-Virenschutz mit ins Paket. Falls dieser dich nicht interessiert, kannst du ihn aber auch einfach ignorieren und gar nicht erst herunterladen/aktivieren.

