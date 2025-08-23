Jetzt schnell sein: MediaMarkt startet Flash Sale mit diesem genialen WLAN-Verbesserer

Der sogenannte „Schnapp zum Wochenende“ ist ein Flash-Sale im MediaMarkt Online-Shop, der am Samstagabend startet und bis Montagmorgen gilt – also genau dann, wenn die Läden eh geschlossen haben. Der Online-Only-Flash-Sale bietet diese Woche vier starke Marken-Schnäppchen an.

Fritz!, Dyson, Philips und Cherry im Flash Sale

Top-Tipp aus dem Flash Sale ist der Fritz-Powerline-Adapter, der dein Heimnetz per WLAN und kabelgebunden deutlich verbessert und in jeden Winkel deines Hauses bringt. Das „1260E WLAN Set„, bestehend aus zwei Steckdosen-Adaptern (1x FritzPowerline 1260, 1 x FirtzPowerline 1220) verbessert dein WLAN zu Hause spürbar. Jetzt sinkt der Preis des Bestseller-Sets auf bisher nie dagewesene 109 Euro. Zuvor waren es 149 Euro. Und auch sonst war das Set noch nie günstiger als 125 Euro. Das unterbietet MediaMarkt jetzt also klar und deutlich. Das ist der komplette Flash Sale:

Richtig stark ist unterdessen vor allem auch das Cherry-Tastatur-Angebot. Die deutsche Firma steht für hochqualitative Tasten und ist absoluter Innovationsmotor für den Office- und Gaming-Bereich. Bei der KC 200 MX handelt es sich um eine klassische, kabelgebundene, aber quasi ewig haltende Tastatur im Office-Style. Der Preisrutsch von zuvor über 80 Euro auf jetzt 44 Euro ist – insbesondere für die weiße Variante – beachtlich.

Das Dyson-Angebot im Flash-Sale ist für MyMediaMarkt-Kunden nochmal 20 Euro günstiger als für alle anderen – aber selbst die fahren mit 319 Euro schon ziemlich gut für Shop-Verhältnisse (Preis vor Angebotsstart: 409 Euro). Da die Mitgliedschaft des Loyalty-Programms kostenlos ist, ist der Extra-Rabatt aber ein leichter Mitnahmeeffekt. Die 299 Euro stellen aber „nur“ das Konter-Angebot zu Amazon dar. Der Online-Riese hat den Coralle schon am Freitag für unter 300 Euro im Sale.

Last but not least der Philips-Monitor: Ein Angebot nach dem Motto „da machst du nichts falsch“. Wer einen einfachen 24-Zoll-Monitor fürs Home-Office (vielleicht neben der Cherry-Tastatur) sucht, schlägt zu und macht einen guten (Bestpreis-)Fang.

Top-Tipp bleibt der Fritz-Adapter

Alle, die ihr Haus kostengünstig und simpel mit besserer Internetverfügbarkeit ausstatten wollen, greifen beim Fritz!Powerline Adapter-Set zum marktführenden System in Deutschland. Bis zuletzt hieß das Unternehmen noch AVM – jetzt wird es aber umbenannt in das geläufigere „Fritz“.

Das Set besteht wie erwähnt aus zwei Geräten, die WLAN und LAN erweitern und verlängern. Powerline bedeutet, dass sie die Stromleitungen verwenden, um das Netz am jeweiligen Gerätestandort möglichst stark zur Verfügung zus tellen. Klar ist aber auch – dass auf dem Weg stets ein bisschen der Netzkapazität verloren geht. Die Fritz-Geräte sind aber bekannt dafür, dass diese Effekte minimiert werden.

Einer der Adapter hat neben den beiden LAN-Dosen (an der Unterseite) auch noch eine normale Haushaltssteckdose. Eingesteckt „blockiert“ er also nicht einmal eine Steckdose. Die Netzwerkgeschwindigkeit zu Hause erweitert das System mit bis zu 1.200 MBit/s. Damit landet nicht nur das Internet „von außen“ mit guter Bandbreite auch in der letzten Ecke, sondern du kannst Dateien auch lokal flott zwischen Geräten und Netzwerkspeichern hin und her schicken.

Fritz!Powerline 1260 WLAN-Set für besseres Internet zu Hause

WLAN überall: Lohnt sich der Mehrfachkauf?

Und – bevor die Frage von Bewohnern großer Häuser kommt – Ja, du kannst mehrere FRITZ!Powerline 1260E Sets und Adapter in deinem Heimnetzwerk nutzen und miteinander verbinden. Tatsächlich sind bis zu 64 Geräte der 1200-Mbit/s-Klasse (wie der 1260E) in einem Powerline-Netzwerk möglich, solange sie alle den HomePlug AV2-Standard nutzen. Jeder Adapter erweitert dabei dein Netzwerk eigenständig via Stromleitung und funktioniert parallel zu den anderen.

Ein Mehrfachkauf lohnt sich besonders, wenn du Internet in mehreren Räumen oder auf mehreren Etagen brauchst, da jeder Adapter einzeln als Zugangspunkt agiert. Die Einrichtung weiterer Adapter erfolgt einfach per Connect-/Pairing-Taste – sie verbinden sich verschlüsselt mit dem bestehenden Powerline-Netz. WLAN, LAN und Mesh-Funktionalität werden automatisch von der FRITZ!Box übernommen, wenn du diese als Zentrale nutzt.

→ Angebot hier sichern (endet Montagmorgen, 25.08.2025)

MediaMarkt: Flash Sale endet am Montag wieder

Der Flash Sale am Wochenende bleibt Online-Kunden vorbehalten und gilt von Samstag, 20 Uhr, bis Montag, 9 Uhr. Bestellt werden kann per Standard-Lieferung (kein Aufpreis!). Die neue Uber-Lieferung binnen 90 Minuten wäre an Filialverfügbarkeiten und deren Öffnungszeiten gekoppelt und fällt daher hier raus.

