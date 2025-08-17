Vodafone: 500er-Tarif für Internet Zuhause startet bei 20 Euro pro Monat - Switch 2 oder PS5 dazu

Zuvorderst wirbt der Anbieter im Rahmen seiner Geburtstagsaktion hier mit den Gratis-Zugaben zum hochwertigen Internet-Tarif. Dass der aber auch erstmal ziemlich günstig ist, fällt erst auf den zweiten Blick auf.

Zunächst: 500er-Tarif abschließen: Internet-Vertrag für 20 Euro

Denn in den ersten zwölf Monaten zahlst du nur 19,99 Euro für den Kabel-Tarif GigaZuhause 500 von Vodafone. Einen separaten Anschlusspreis gibt’s ebenso wenig wie eine laufende Pauschale für den Router, der direkt mitgeliefert wird (Versandkosten 6,99 Euro). Im zweiten Vertragsjahr – erst danach kannst du kündigen – gehen die Kosten zwar auf den Regelpreis von 54,99 Euro hoch. Aber wenn du es geschickt angehst, kannst du hier trotzdem einiges herausholen.

Hinweis: Der Standard-Router ist die „Vodafone Station“, die ist kostenlos dabei. Alternativ gibt es auch eine Kabel-FritzBox zur Auswahl. Die kostet dann aber monatlichen Abschlag (5,99 Euro bei der FritzBox 6670 Cable, 8,99 für die FritzBox 6690 Cable „Homebox“).

PlayStation 5, Xbox, Dyson-Sauger oder Gutscheine – darum lohnt sich der Deal

Kommen wir nun zum Deal-Aspekt. Denn MediaMarkt versüßt den Tarifabschluss noch mit einer Sachprämie. Das kann ein 300-Euro-Gutschein für MediaMarkt oder Saturn sein (ist vorausgewählt). Aber ehrlich – ein Blick auf die Prämien, die sonst zur Auswahl stehen, übersteigt den Wert dieser Gutscheine teils deutlich. Auch, wenn du für die meisten eine Einmalzahlung leisten musst.

Diese Sachprämien stehen zur Auswahl (in Klammern die aktuellen Marktpreise zum Vergleich):

Playstation 5 Slim Digital Edition (429 Euro) für 1 Euro einmalig

Nintendo Siwtch 2 (469 Euro) für 1 Euro einmalig

Meta Quest 3 512 GB (548,99 Euro) für 1 Euro einmalig

RayBan Meta Wayfarer (329 Euro) für 1 Euro einmalig

Achtung: Die Prämie gibt’s erst, wenn du einen Nachweis der ersten Rechnung auf einer Aktionsseite von MediaMarkt hochlädst.

In allen drei Fällen machst du mit den Sachprämien den besseren Fang im Vergleich zum Gutschein. Die PS5 kostet in der Variante mindestens 429 Euro, die Switch 2 derzeit 469 Euro. Die Meta Quest ist mit fast 550 Euro sogar am hochwertigsten

Vergleich zeigt klar: MediaMarkt-Deal ist besser als Vodafone

Auch Vodafone selbst hat immer mal wieder ziemlich gute Deals zu den GigaZuhause-Tarifen am Start. Und auch den GigaZuhause 500 gibt’s dort zur gleich gestaffelten Kondition (auch hier sind’s im ersten Jahr 19,99 Euro und danach 54,99 Euro). Dazu wirbt Vodafone mit 120 Euro Cashback. Das ist stark. Aber es zeigt sich auch direkt, dass MediaMarkt hier den besseren Deal auf Lager hat – ob mit Sachprämie oder Gutschein.

