Sommer-Highlights bei Amazon: Die Deals zum Freitag (15.08.)

Sommerhitze, Reisepläne oder einfach Lust auf ein Schnäppchen? Die heutigen Amazon-Deals (15.08.) liefern dir gleich mehrere Gründe zum Zugreifen. Neben einem praktischen Samsonite-Koffer für deinen nächsten Trip wartet auch eine mobile Klimaanlage, die dir an den heißesten Tagen kühle Luft beschert – und das ist längst nicht alles. Hier kommt die Übersicht der besten Angebote des Tages.

Die Top-Amazon-Deals am Freitag

Dieser 5-Sekunden-Zerkleinerer von Tefal minimiert den Schnippel-Aufwand beim täglichen Abendessen enorm. Er hat ein Fassungsvermögen von 500 Milliliter und eignet sich sowohl für Gemüse, Obst als auch Nüsse. Statt 12,99 Euro kostet er dich jetzt noch 10,39 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Die Hitze bringt dich um den Verstand? Dann wird es Zeit, in ein mobiles Klimagerät zu investieren. Dieses Gerät von Comfee ist Amazons-Besteller Nummer 1. Es eignet sich für Räume mit einer Größe von bis zu 25 Quadratmetern. Statt 239 Euro stehen jetzt noch 191,49 Euro auf der Rechnung. Du kannst zusätzlich noch einen 20-Euro-Rabatt-Coupon aktivieren. Hier geht’s zum Angebot.

Der passende Bürostuhl ist im Homeoffice enorm wichtig. Amazon verkauft dieses Modell mit einer Lendenwirbelstütze. Zusätzlich kannst du die Rückenlehne um bis zu 135 Grad neigen und dich so auch mal entspannt zurücklehnen. Statt 149 Euro stehen jetzt nur noch 101,99 Euro auf der Rechnung. Und diese lassen sich mit einem 45-Euro-Coupon noch mal halbieren. Hier geht’s zum Angebot.

Ein Kofferschnäppchen haben wir auch noch auf Lager: Der Samsonite S’Cure Hartschalenkoffer ist mit einem Rabatt von 44 Prozent bei Amazon zu haben. Er hat ein Fassungsvermögen von 79 Liter und ist dank vier Rollen besonders leichtläufig. Statt 229 Euro zahlst du für das Modell in Schwarz jetzt nur noch 128,68 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Nichts dabei? Das macht nichts

War für dich heute nichts dabei? Kein Problem! In unserem Deal-Bereich liefern wir dir das ganze Wochenende über starke Schnäppchen. Und am Montag folgen dann natürlich wieder unsere Amazon Tagesdeals.

