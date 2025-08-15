Sommer-Highlights bei Amazon: Die Deals zum Freitag (15.08.)

Profilbild von Lisa Krüger Lisa Krüger
3 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Ob Urlaub oder Hitzewelle – die heutigen Amazon-Deals am Freitag (15.08.) halten genau das bereit, was du jetzt brauchst. Wirf am besten direkt einen Blick in die Liste und überzeuge dich selbst von den Angeboten.
Deals vom Freitag
Die Amazon-Deals vom FreitagBildquelle: inside digital
  • Teilen

Sommerhitze, Reisepläne oder einfach Lust auf ein Schnäppchen? Die heutigen Amazon-Deals (15.08.) liefern dir gleich mehrere Gründe zum Zugreifen. Neben einem praktischen Samsonite-Koffer für deinen nächsten Trip wartet auch eine mobile Klimaanlage, die dir an den heißesten Tagen kühle Luft beschert – und das ist längst nicht alles. Hier kommt die Übersicht der besten Angebote des Tages.

Die Top-Amazon-Deals am Freitag

  • Dieser 5-Sekunden-Zerkleinerer von Tefal minimiert den Schnippel-Aufwand beim täglichen Abendessen enorm. Er hat ein Fassungsvermögen von 500 Milliliter und eignet sich sowohl für Gemüse, Obst als auch Nüsse. Statt 12,99 Euro kostet er dich jetzt noch 10,39 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Die Hitze bringt dich um den Verstand? Dann wird es Zeit, in ein mobiles Klimagerät zu investieren. Dieses Gerät von Comfee ist Amazons-Besteller Nummer 1. Es eignet sich für Räume mit einer Größe von bis zu 25 Quadratmetern. Statt 239 Euro stehen jetzt noch 191,49 Euro auf der Rechnung. Du kannst zusätzlich noch einen 20-Euro-Rabatt-Coupon aktivieren. Hier geht’s zum Angebot.
  • Der passende Bürostuhl ist im Homeoffice enorm wichtig. Amazon verkauft dieses Modell mit einer Lendenwirbelstütze. Zusätzlich kannst du die Rückenlehne um bis zu 135 Grad neigen und dich so auch mal entspannt zurücklehnen. Statt 149 Euro stehen jetzt nur noch 101,99 Euro auf der Rechnung. Und diese lassen sich mit einem 45-Euro-Coupon noch mal halbieren. Hier geht’s zum Angebot.
  • Ein Kofferschnäppchen haben wir auch noch auf Lager: Der Samsonite S’Cure Hartschalenkoffer ist mit einem Rabatt von 44 Prozent bei Amazon zu haben. Er hat ein Fassungsvermögen von 79 Liter und ist dank vier Rollen besonders leichtläufig. Statt 229 Euro zahlst du für das Modell in Schwarz jetzt nur noch 128,68 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Nichts dabei? Das macht nichts

War für dich heute nichts dabei? Kein Problem! In unserem Deal-Bereich liefern wir dir das ganze Wochenende über starke Schnäppchen. Und am Montag folgen dann natürlich wieder unsere Amazon Tagesdeals.

Zu den besten Deals vom Donnerstag

Frau vor Fernseher schaut Amazon Prime Video
Jetzt weiterlesen
Amazon Prime Video Kosten 2025: Preise und alle anderen Details

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Bosch Professional Akku-Kreissäge GKS
Werkzeug und Heimwerken
Akku-Kreissäge von Bosch Professional ist gerade im Monster-Sale
Aldi-Logo auf einem Paket, welches von einer Frau gehalten wird
Aldi
Aldi verkauft geniales Multi-Gadget, das jeder unterwegs dabeihaben sollte
Burnhard-Grills im Sommer Sale
Outdoor
Großer Grill-Shop feiert Sommer-Sale: Jetzt 20 Prozent Rabatt auf diese Gasgrills!
PC
Mit einem Klick 150 Euro sparen: Genialer Mini-PC bei Amazon im Angebot
iPhone
iPhone 16 mit Telekom-Tarif für 29 Euro - so geht's endlich in günstig
Oberklasse-Smartphones
Nicht das Pixel 9a - das echte Pixel 9 kostet gerade nur 15 Euro pro Monat
Amazon
Jetzt 100 Euro günstiger & ohne Abo: Diese Überwachungskamera schreckt Einbrecher ab
Tarife
Nur wenige Tage zu haben: Was dir dieser 5G-Tarif für unter 10 Euro bietet, ist beachtlich
Nintendo
Knallerangebot: Hol dir die Nintendo Switch 2 zum 5G-Tarif!