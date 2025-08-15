Diese kleinen Mini-PCs vereinen die Mobilität eines Laptops mit der Power eines stationären Computers – nur eben in einem ultrakompakten Gehäuse. Der Geekom A6 macht seinem Namen alle Ehre: Mit gerade einmal 4,4 × 4,4 × 1,4 Zoll ist er so kompakt, dass er fast in deine Handfläche passt. Trotz seiner Mini-Maße musst du weder bei der Performance noch beim Speicher oder den Anschlüssen Kompromisse eingehen – hier steckt volle Power drin. Richtig spannend wird es aber beim Preis: Auf Amazon kannst du dir den kleinen Kraftprotz aktuell mit nur einem Rabattcode ganze 200 Euro günstiger sichern.

Geekom A6: Was den Mini-PC besonders macht

Normale Tower-PCs sind für viele zu klobig und nicht jeder braucht gleich ein Notebook. Wenn du ohnehin die meiste Zeit vom Schreibtisch aus arbeitest, ist ein Mini-PC eine kostengünstige und platzsparende Alternative. Mit seinem neuen Design wahlweise in Matt Rosa wird er zudem zu einem echten Blickfang im Homeoffice. Der Geekom A6 Mini-PC ist mit einem leistungsstarken AMD Ryzen 7 6800H Prozessor sowie 32 GB RAM ausgestattet. Eine AMD Radeon 680M Grafikkarte ist ebenfalls mit an Bord. Somit sind nicht nur einfache Office-Anwendungen möglich, sondern auch Bild- und Videobearbeitung, Musikproduktion und Co. problemlos möglich. Selbst einige Games lassen sich hiermit gut spielen. Geekom gibt beispielsweise an, dass der Mini-PC Spiele wie League of Legends mit bis zu 155 FPS oder CS:GO mit bis zu 120 FPS darstellen kann.

Der Geekom A6 Mini-PC in der neuen Farbe macht auf dem Schreibtisch echt was her

Besonders stark ist darüber hinaus der Speicherplatz. Geekom verbaut hier nämlich eine SSD-Festplatte mit 1 TB – hier hast du also mehr als genug Platz für sämtliche Fotos, Videos und sonstige Dateien. Windows 11 Pro ist zudem gleich vorinstalliert, sodass du nur noch einen Bildschirm, eine Tastatur und eine Maus anschließen musst und schon kann es losgehen. Gut zu wissen: Du kannst bis zu vier 4K-Monitore mit dem Mini-PC verbinden. Hierfür stehen dir zwei USB4- und zwei HDMI-Anschlüsse zur Verfügung. Dazu sind genügend weitere Anschlüsse für diverse Peripherie-Geräte vorhanden.

Wie bereits erwähnt: Den Geekom A6 gibt es neuerdings in einem schicken Gehäuse in Matt Rosa, der sich auf so manch einem Schreibtisch sicher gut macht. Wenn du es lieber klassischer magst, gibt es ihn aber auch in einem matt silbernen Metallgehäuse.

200 Euro günstiger – jetzt lohnt sich der kompakte Rechner noch mehr

Nun willst du sicher wissen, was der Mini-PC von Geekom kosten soll. Amazon handelt das neue rosafarbene Modell normalerweise für 629 Euro. Gibst du den Rabattcode IDA6R7PK ein, rutscht dieser aber jetzt runter auf lediglich 429 Euro. Du sparst also tatsächlich mir super easy ganze 200 Euro. Für den Preis ist der kleine PC definitiv ein guter Deal. Mit silbernem Gehäuse kostet der Geekom A6 derzeit 549 Euro.

