Akku-Kreissäge von Bosch Professional ist gerade im Monster-Sale

Profilbild von Michael Stupp Michael Stupp
3 Minuten
Amazon macht gerade Tabularasa mit einigen Preisen von Bosch Professional Werkzeug. Gerade einer der Deals - die nur in begrenzter Stückzahl vorhanden sind, hat uns aufmerken lassen, weil der Preisverlauf irre ist.
Bosch Professional Akku-Kreissäge GKS
Bosch Professional Akku-Kreissäge GKS im AngebotBildquelle: Bosch Tools
Bosch Professional Werkzeug aus dem 18V-System verzückt so manchen Heim- Hobby- und Handwerker. Die Geräte sind verlässlich, ihre blaue Farbgebung unter Kennern ikonisch. Leider sind die Dinger mit Akkubetrieb auch sagenhaft teuer. Aber es gibt Ausreißer.

Akku-Kreissäge jetzt im Sale

Denn dieser Preisverlauf hat uns umgehauen. Amazon geht hin und haut die Kosten für die Akku-Kreissäge GKS-18V-57 kurz und klein. Will heißen: Sie kostet (ohne Akku) nur noch 149,99 Euro. Zum sicheren Verstauen ist außerdem noch die passende Bosch L-Boxx mit dabei.

Der Rabatt klingt mit 21 Prozent gar nicht mal so erhaben (er bezieht sich aber auch nicht auf den UVP von fast 350 Euro). Ein Blick auf Vergleich und Verlauf zeigt aber: Zuschlagen ist fast schon Pflicht! Von zuletzt 189 Euro geht’s also auf einen Rutsch um 40 Euro tiefer. Und bislang ist kein anderer Online-Händler mitgezogen. Obi liegt auf Rang zwei – mit fast 50 Euro mehr für das Set. Seit über einem Jahr war die Akku-Kreissäge nicht mehr so günstig wie jetzt.

Achtung: Angebot ist begrenzt

Es handelt sich bei dem Angebot um ein sogenanntes „Blitzangebot“. Hierbei gibt Amazon an, wie viel des gesamten Kontingents zum Dealpreis schon vergriffen ist. Bei der Veröffentlichung dieses Artikels stand die Skala bei 45 Prozent. Also sind etwas mehr als die Hälfte des Angebots-Sortiments ist noch da.

Die Säge an sich findet übrigens auch ihre Freunde. Eine 4,8-Sterne-Bewertung bei fast 5.000 Rezensionen für die Säge mit 57mm Schnitttiefe spricht hier Bände.

Akku muss separat gekauft werden

Wichtig zu wissen: In dem Set ist kein Akku mit dabei. Wer schon im Bosch-Professional-Game drin ist, hat vielleicht einen oder mehrere zu Hause und kann das Angebot direkt mitnehmen. Wer erst startet oder ganzheitlich aufrüsten will, muss sich also auch um einen passenden 18V-Block für Bosch-Geräte kümmern.

Der ist glücklicherweise auch im Angebot. Den einfachen 4,0-Ah-Block für Bosch Professional (18V) gibt’s gerade für knapp 50 Euro. Zusammen landest du damit bei Amazon einen Deal zu einem Preis, bei dem du woanders nur die Säge ohne Akku bekommst. Den im Titelbild dargestellten „Pro Core“-Akku mit 8 Amperestunden (Ah) gibt’s für 119 Euro.

Weitere Bosch-Professional-Werkzeuge im Sale

Daneben sind auch noch diese Angebote einen Blick wert:

Bei allen handelt es sich um Blitzangebote, die Stand jetzt zwischen 6 und teils 70 Prozent (im Falle der Säbelsäge) eingelöst wurden. Der Sale könnte bei vielen Geräten also nur von kurzer Dauer sein.

Lidl Sommer Sale
Jetzt weiterlesen
Lidl startet Sommer-Sale: Unzählige Produkte fliegen mit heftigen Rabatten aus dem Lager

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

