Lidl startet Sommer-Sale: Unzählige Produkte fliegen mit heftigen Rabatten aus dem Lager

Lidl hat zum großen Sommer-Sale geblasen, bei dem du Rabatte über 60 Prozent abstauben kannst. Von Werkzeugsets über gemütliche Terrassenmöbel bis hin zu cleveren Küchen- und Gartengadgets – hier purzeln die Preise auf Tiefstand. Wir haben uns für dich durch die Angebote geklickt und präsentieren die heißesten Highlights aus dem aktuellen Sale.

So günstig ist der Lidl Sommer-Sale

Während der Aktion gibt es zahlreiche Werkzeuge von Parkside zu stark reduzierten Preisen. Darunter auch das begehrte Akku-Kombigerät. Es war zwischenzeitlich bereits ausverkauft, nun ist es aber für 59,99 Euro zu haben. Ebenfalls spannend ist diese Pendelhubstichsäge PSTK 800 D3 für gerade einmal 19,99 Euro. Mit 800 Watt Leistung und einem einstellbaren Pendelhub eignet sich das Gerät ideal für Arbeiten in Holz, Aluminium und Metall.

Den Druckluft-Schlagbohrschrauber PDSS310, bekommst du momentan für 24,99 statt 39,99 Euro. Er wird mit einem passenden Satz Steckschlüssel geliefert – perfekt zum Lösen von Radmuttern – und bietet einen Arbeitsdruck von 6,3 bar. Ein weiteres Highlight ist der Parkside Mähroboter für nur 199 Euro statt 249 Euro. Er eignet sich für Gärten von bis zu 500 Quadratmetern und ist mit einem 20-Volt-Akku ausgestattet. Bei all diesen Angeboten darfst du zwar keine Profiqualität wie bei Bosch oder Makita erwarten, doch gerade für Hobby-Handwerker sind die Parkside-Geräte eine günstige und solide Alternative.

Auch abseits von Werkzeug wartet ein echter Blickfang im Sommer-Sale. Teil der Aktion ist der Gasgrill „Convective 310 B“ für 299 Euro (UVP: 369 Euro). Mit drei leistungsstarken Brennern, integriertem Thermometer und Wärmehalterost bist du bestens für den nächsten Grillabend gerüstet.

Noch mehr starke Deals

Falls du bisher nicht überzeugt bist, haben wir dir jetzt noch eine Liste mit weiteren Lidl-Schnäppchen zusammengestellt. Bei Interesse klick dich gerne mal durch die Angebote.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren! Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!