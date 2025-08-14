Lidl: Verkauft der Discounter hier den günstigsten Mähroboter Deutschlands?!

Die Preise für Mähroboter könnten echt kaum unterschiedlicher sein. Bei manchen Herstellern kannst du gut und gerne über 1.000 Euro für ein Premium-Modell ausgeben. Gleichzeitig haut Lidl jetzt einen Mähroboter der Eigenmarke Parkside schon für lächerliche 199 Euro raus. Ist das dadurch der günstigste Mähroboter im Netz und viel wichtiger: Was bietet dir das Teil für den Preis? Wir haben die Antworten.

Das kann der Lidl-Mähroboter

Der Parkside Mähroboter mit dem Namen „PAMR 500 A1“ ist für Rasenflächen von bis zu 500 m² geeignet. Dabei nutzt er ein Drei-Messer-System mit einer maximalen Schnitthöhe von 60 mm und einer 18-cm-Schnittbreite, um deinem Garten einen neuen Look zu verpassen. Zur Navigation befindet sich ein 130 m langes Begrenzungskabel im Lieferumfang und eine Ladestation – welche die Gartenhilfe natürlich eigenständig ansteuert (etwa auch bei plötzlichem Regen) – ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Dank des Hinterradantriebs sind zudem Steigungen von bis zu 25 Prozent kein Problem.

Natürlich musst du aber auch einige Abstriche machen. Denn der Mähroboter von Lidl arbeitet ohne GPS. Dadurch hat er keine systematischen Fahrtwege und mäht ohne Einhaltung von Bahnen. Auch die Hinderniserkennung ist sicherlich ausbaufähig. Daher sollte deine zu mähende Fläche möglichst von Gegenständen befreit sein – oder mit dem Begrenzungsdraht ausgeschlossen werden. Dir stehen zudem drei Fahrtmodi zur Verfügung. Außerdem kannst du zwei Arbeitszeiten pro Woche einprogrammieren. Als Diebstahlschutz setzt Parkside auf die Eingabe eines PIN-Codes, damit der Rasenmäher überhaupt arbeitet. Durch verschiedene Sensoren erkennt das Gerät zudem, wenn du es etwa anhebst und beendet direkt die Arbeit, damit du dich nicht verletzt.

Dank 20 Prozent Rabatt: Jetzt kostet er nur 199 Euro

Beachtlich ist all das insbesondere mit Blick auf den Preis. Lidl streicht momentan nämlich ganze 20 Prozent vom UVP. Dadurch zahlst du gerade einmal 199 Euro, plus 5,95 Euro Versandkosten, und sicherst dir so einen wirklich preiswerten Gehilfen für die Gartenarbeit. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt auf jeden Fall und wer auf Funktionen wie eine App-Steuerung verzichten kann, wird mit dem Gerät sicher glücklich.

Doch um die eingangs gestellte Frage zu klären: Ist der 199-Euro-Mähroboter auch der günstigste in Deutschland? 100-prozentig können wir diese Frage natürlich nicht klären, wir haben uns aber zumindest mal durch verschiedene Preisvergleiche geklickt. Und dabei konnten wir – mit Ausnahme von eBay- und Marktplatz-Angeboten – tatsächlich keinen Mähroboter finden, der mit Blick aufs reine Preisschild günstiger ist.

Bei Amazon gibt es aber beispielsweise diesen Scheppach-Mähroboter für ebenfalls 199 Euro, der zudem kostenlos geliefert wird (Verkäufer ist hier aber ein Drittanbieter). In Summe kommst du hier also durchaus etwas günstiger weg. Da dieser aber eine kleinere Rasenfläche (300 statt 500 m²) bietet und sich auch die sonstigen technischen Daten beim Parkside-Modell besser lesen, würden wir eher zum Lidl-Angebot raten.

Der inside digital Deal-Newsletter: Die besten Angebote direkt in dein Postfach Mit unserem Deal-Newsletter verpasst du kein Schnäppchen mehr und bekommst jede Woche aufs neue die besten Angebote in deine Inbox. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.