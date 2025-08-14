Nicht das Pixel 9a - das echte Pixel 9 kostet gerade nur 15 Euro pro Monat

Obwohl das nächste Modell – das Pixel 10 – schon in den Startlöchern steht, ist der Griff zum Vorgänger immer ein Tipp. Im Falle von Google-Pixel-Smartphones durch die extrem lange Update- und Support-Garantie sogar noch mehr als bei anderen Herstellern.

Besonders ins Auge gesprungen ist uns jetzt ein Deal der MediaMarkt Tarifwelt: Für monatlich nur 14,99 Euro kannst du dir das Google Pixel 9 sichern, sofern du dich für einen bestimmten Mobilfunkvertrag entscheidest. So günstig sind sonst eigentlich nur günstigere Smartphones wie die A-Serien von Google und Samsung oder Xiaomis kleine Redmis. On top gibt es sogar noch einen Wechselbonus von 50 Euro, wenn du deine Rufnummer mitnimmst. Außerdem: Die Pixel Buds A liegen kostenlos mit dabei. Dabei handelt es sich um gute In-Ear-Kopfhörer, die sich perfekt ins Pixel-Ökosystem einbinden.

So setzt sich der Gesamtpreis zusammen

Das Angebot klingt verlockend – doch was zahlst du wirklich? Neben den 14,99 Euro pro Monat fallen einmalig 29 Euro für das Smartphone an. Zusätzlich kommen ein Anschlusspreis von 39,99 Euro und 5,95 Euro Versandkosten hinzu. Entscheidest du dich für den Anbieterwechsel, wird dir ein Bonus in Höhe von 50 Euro gutgeschrieben. So holst du dir einen Großteil der Einmalkosten gleich wieder zurück.

Aber rechnet sich der Deal für das Google Pixel 9 überhaupt? Über die gesamte Laufzeit zahlst du lediglich 384,70 Euro für Smartphone und Tarif (Wechselbonus schon abgezogen). Für ein aktuelles High-End-Gerät ist das ein bemerkenswert niedriger Preis – insbesondere dann, wenn du ohnehin einen neuen 5G-Vertrag brauchst. Im Vergleich zum regulären Verkaufspreis (derzeit 550 Euro Minimum) sparst du mehr als 165 Euro – ohne gebrauchte Geräte in Betracht zu ziehen. Und dann kommen die Gratis-In-Ears ja erst noch obendrauf.

Die klaffende Lücke zwischen Solo-Gerätepreis und der Kombi in diesem Tarif-Deal macht das Angebot zum echten No-Brainer, wie man so schön sagt. Anderswo würde man 15 Euro pro Monat als Ratenkauf nehmen – hier ist noch der Tarif dabei.

Diese Details bieten dir der Tarif und das Pixel 9

Du erhältst das Gerät im Bundle mit einem Freenet-Tarif, der im 5G-Netz von Vodafone läuft. Enthalten sind 20 GB Datenvolumen monatlich sowie eine Flatrate für Telefonie und SMS in alle deutschen Netze. Damit bist du mobil bestens versorgt – auch für Streaming und andere datenintensive Anwendungen reicht das locker aus.

Das Google Pixel 9 zählt mit diesem Angebot klar zu den besten Smartphones unter der 400-Euro-Marke. Neben der starken Preis-Leistung überzeugt es durch sieben Jahre garantierte Android-Updates, ein exzellentes Display und eine ausgeklügelte KI-Steuerung. Auch der hauseigene Tensor G4-Chip liefert im Alltag richtig flotte Performance. Mit 12 GB RAM und 128 GB internem Speicher bist du zudem gut aufgestellt.

Google Pixel 9 Datenblatt Allgemein Betriebssystem Android Prozessor Google Tensor G4 Arbeitsspeicher 12 GB Kabellos aufladbar (Qi) ✓ Farbe Grün

Pink

Schwarz

Weiß Marktstart August 2024 Gewicht 198 g

Du hast das Pixel 9 schon länger im Auge? Dann solltest du bei diesem Deal nicht lange zögern – günstiger bekommst du es aktuell kaum. Ende der Angebotsaktion ist am 25. August oder – wie wir eher vermuten – sobald das Bundle ausverkauft ist.

Noch mehr Angebote in unserem WhatsApp-Kanal

Übrigens: Jetzt verpasst du kein Top-Schnäppchen mehr im Netz! Mit dem WhatsApp DEAL-Alarm von inside digital landen die besten Angebote direkt im Chat. Wir durchsuchen das Netz für dich und melden uns nur, wenn es sich wirklich lohnt:

Tech-Deals & Must-haves für alle

Tarif-Angebote für Mobilfunk & Internet

Exklusive Rabattcodes & Preisfehler

Immer geprüft von den inside digital Deal Experten – abonniere jetzt unseren neuen WhatsApp-Kanal!