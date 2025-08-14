Abverkauf total: Galaxy S25 jetzt zum Preis von Mittelklassehandy sichern

Profilbild von Michael Stupp Michael Stupp
3 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Das Galaxy S25 ist Samsungs aktuelle Top-Modell-Serie. Die Standard-Ausführung ist erfolgreich auf dem Markt gestartet und gehört zu den begehrtesten Android-Smartphones 2025. Jetzt folgt ein herber Preisrutsch. Wir verraten, wo du profitierst.
Samsung Galaxy S25 mit dem MediaMarkt/Saturn-Logo
Galaxy S25: Top-Smartphone zum Einstiegs-Handy-PreisBildquelle: inside digital / MediaMarkt
  • Teilen

Der Händler MediaMarkt feiert seinen elften Geburtstag. Das klingt erstmal komisch, gilt der Shop doch als jahrzehntealte Institution auf dem deutschen Handelsmarkt. Die Rede ist auch von nur einem kleinen Teil – dem Online-Shop für Handytarife. Und genau hier gibt es jetzt das Samsung Galaxy S25 zu einem Preis, den es sonst eigentlich nur für deutlich günstigere Smartphones gibt.

Verguckt? Nein, das S25-Angebot ist wirklich so gut

Der Deal, der zu diesem Anlass jetzt im Online-Shop aufgeploppt ist, ist wirklich so gut, dass wir zweimal hinsehen mussten. Aber der Reihe nach. So ist der Deal aufgebaut:

Wir sprechen also von einem echten Galaxy S25 Schnäppchen, das unter 20 Euro pro Monat kostet, einen guten 5G-Vertrag (Freenet mit Vodafone-Netz und 20 GB) beinhaltet und mit Boni wie dem geschenkten Samsung-Fitnesstracker und dem Rufnummernmitnahme-Bonus aufwartet.

Samsung Galaxy S25 in schwarz von hinten
Samsung Galaxy S25
Datenblatt

Allgemein

Betriebssystem Android
Prozessor Snapdragon 8 Elite
Arbeitsspeicher 12 GB
Kabellos aufladbar (Qi)
Wasser- und Staubdicht Strahlwasser (Wasserhahn)
Farbe
  • Blau
  • Gold
  • Pink
  • Schwarz
  • Silber
  • Grau
Marktstart Januar 2025
Gewicht 162 g
Jetzt mit Tarif kaufen

Ein Tarif mit 20-Euro-Grundgebühr und dann noch ein, zwei Boni? Das gibt’s eigentlich eher zu älteren Modellen oder Einstiegsklassen wie Pixel-A oder Galaxy A56. Zu einem Galaxy S – und dann noch dem aus der aktuellsten Serie – das ist ein echter Schnäppchen-Kracher!

Schnelle Rechnung zeigt, wie gut der Deal ist

Alles zusammen genommen zahlst du über die zwei Jahre nach Abzug des Bonus unter dem Strich 504,70 Euro. Der Tracker, den es dazugibt, würde auf dem freien Markt gerade 33 Euro kosten, das S25 mindestens 550 Euro. Und an der Stelle können wir fast aufhören zu quatschen. Der Deal ist brandheiß, kostet mit Vertrag weniger als ohne, was unter Schnäppchenjägern gern mit einem negativen Effektivpreis untermauert wird: hier Minus -3,26 Euro pro Monat.

Zum Angebot wechseln

Weitere Geburtstags-Deals mit Samsung-Smartphones

Zum gleichen Preis, mit gleicher Zugabe, aber ohne den 50-Euro-Bonus gibt’s das S25 auch mit O2-Tarif und dann sogar 35 GB pro Monat. Allerdings sind wir der Meinung, dass das Vodafone-Angebot inhaltlich ausreicht, leicht bessere Netzmerkmale mit sich bringt und unterm Strich einfach günstiger ist.

Dennoch: Es gibt noch diverse andere Angebote, die sich so richtig gewaschen haben. So bekommst du das neue Galaxy S25 Edge mit 512 GB Speicher sogar im Telekom-Netz-Tarif für 24,99 Euro monatlich (99 Euro Einmalzahlung). Auch hier geht’s mit O2-Tarif sogar noch etwas günstiger.

Das Nonplusultra-Handy Galaxy S25 Ultra ist sogar im Netzbetreiber-Tarif O2 Mobile Unlimited Max und 100 Euro Rufnummernmitnahmebonus mit dabei. Monatlich kostet das Paket hier 49,99 Euro, einmalig 99 Euro. Nur zur Einordnung – würdest du dir diese Kombi direkt bei O2 bestellen, stünden einfach fast 85 Euro auf der Monatsrechnung. Also über 30 Euro mehr.

Zu den Angeboten!

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

O2-Logo an einem O2-Store in London.
Jetzt weiterlesen
Nur noch wenige Tage: O2 macht Unlimited-Tarif endlich günstig!

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über diesen Artikel

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation mit MediaMarkt. Der Partner nimmt keinen Einfluss auf den Inhalt des Artikels.

Bildquellen

  • Netzausbau: O2 plant gewaltiges Upgrade: Lenscap Photography / ShutterStock.com
  • galaxy-s25-im-genialen-mediamarkt-deal: inside digital / MediaMarkt
2 0

Jetzt weiterlesen

MEDIA MARKT
LG Soundbar mit 75 Prozent Rabatt: MediaMarkt sprengt die Preisgrenzen
LG Soundbar zum Tiefstpreis bei MediaMarkt
Wenn du deinen Filmabend auf ein neues Level heben willst, musst du nicht gleich in einen neuen Fernseher investieren. Oft bewirkt es schon Wunder, auf einen externen Lautsprecher zurückzugreifen. Bei MediaMarkt bekommst du jetzt eine LG-Soundbar mit 75 Prozent Hammer-Rabatt.

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

LG Soundbar zum Tiefstpreis bei MediaMarkt
Media Markt
LG Soundbar mit 75 Prozent Rabatt: MediaMarkt sprengt die Preisgrenzen
Das JBL Quantum 810 Gaming-Headset hängt an einem Schreibtisch in einem dunklen Gaming-Raum.
Gaming
Kurz vor der Gamescom: MediaMarkt reduziert Gaming-Headsets von Top-Hersteller drastisch
E-Bikes bei MediaMarkt
E-Bike
Versteckte Angebote: MediaMarkt drückt E-Bike-Preise massiv
iPhone
Darum ist dieser iPhone-Deal von MediaMarkt besser als der Rest
Fernseher & Smart TV
MediaMarkt: Riesige Samsung OLED-Fernseher teils über die Hälfte billiger
Smartwatch
Trotz „besserem“ Nachfolger: Warum dieser MediaMarkt Smartwatch-Deal gerade brandheiß ist!
Media Markt
MediaMarkt räumt Regale leer: Restposten zu absoluten Sonderpreisen - mit Samsung, Dyson & mehr
Heimvernetzung und Router
DSL-Router: Beste FritzBox 7690 dank Preisgarantie super günstig
Tablet
MediaMarkt: Das meistverkaufte Tablet kostet gerade nicht mal 150 Euro