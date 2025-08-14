Abverkauf total: Galaxy S25 jetzt zum Preis von Mittelklassehandy sichern

Der Händler MediaMarkt feiert seinen elften Geburtstag. Das klingt erstmal komisch, gilt der Shop doch als jahrzehntealte Institution auf dem deutschen Handelsmarkt. Die Rede ist auch von nur einem kleinen Teil – dem Online-Shop für Handytarife. Und genau hier gibt es jetzt das Samsung Galaxy S25 zu einem Preis, den es sonst eigentlich nur für deutlich günstigere Smartphones gibt.

Verguckt? Nein, das S25-Angebot ist wirklich so gut

Der Deal, der zu diesem Anlass jetzt im Online-Shop aufgeploppt ist, ist wirklich so gut, dass wir zweimal hinsehen mussten. Aber der Reihe nach. So ist der Deal aufgebaut:

Samsung Galaxy S25 (128 GB) einmalig 29 Euro + 5,95 Euro Versand + Samsung Galaxy Fit3 Fitnesstracker geschenkt

Vodafone Allnet-Flat mit 20 GB monatlich 19,99 Euro einmalig 39,99 Euro + 50 Euro Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme

Wir sprechen also von einem echten Galaxy S25 Schnäppchen, das unter 20 Euro pro Monat kostet, einen guten 5G-Vertrag (Freenet mit Vodafone-Netz und 20 GB) beinhaltet und mit Boni wie dem geschenkten Samsung-Fitnesstracker und dem Rufnummernmitnahme-Bonus aufwartet.

Ein Tarif mit 20-Euro-Grundgebühr und dann noch ein, zwei Boni? Das gibt’s eigentlich eher zu älteren Modellen oder Einstiegsklassen wie Pixel-A oder Galaxy A56. Zu einem Galaxy S – und dann noch dem aus der aktuellsten Serie – das ist ein echter Schnäppchen-Kracher!

Schnelle Rechnung zeigt, wie gut der Deal ist

Alles zusammen genommen zahlst du über die zwei Jahre nach Abzug des Bonus unter dem Strich 504,70 Euro. Der Tracker, den es dazugibt, würde auf dem freien Markt gerade 33 Euro kosten, das S25 mindestens 550 Euro. Und an der Stelle können wir fast aufhören zu quatschen. Der Deal ist brandheiß, kostet mit Vertrag weniger als ohne, was unter Schnäppchenjägern gern mit einem negativen Effektivpreis untermauert wird: hier Minus -3,26 Euro pro Monat.

Zum gleichen Preis, mit gleicher Zugabe, aber ohne den 50-Euro-Bonus gibt’s das S25 auch mit O2-Tarif und dann sogar 35 GB pro Monat. Allerdings sind wir der Meinung, dass das Vodafone-Angebot inhaltlich ausreicht, leicht bessere Netzmerkmale mit sich bringt und unterm Strich einfach günstiger ist.

Dennoch: Es gibt noch diverse andere Angebote, die sich so richtig gewaschen haben. So bekommst du das neue Galaxy S25 Edge mit 512 GB Speicher sogar im Telekom-Netz-Tarif für 24,99 Euro monatlich (99 Euro Einmalzahlung). Auch hier geht’s mit O2-Tarif sogar noch etwas günstiger.

Das Nonplusultra-Handy Galaxy S25 Ultra ist sogar im Netzbetreiber-Tarif O2 Mobile Unlimited Max und 100 Euro Rufnummernmitnahmebonus mit dabei. Monatlich kostet das Paket hier 49,99 Euro, einmalig 99 Euro. Nur zur Einordnung – würdest du dir diese Kombi direkt bei O2 bestellen, stünden einfach fast 85 Euro auf der Monatsrechnung. Also über 30 Euro mehr.

