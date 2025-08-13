Die integrierten Lautsprecher von Fernsehern lassen oft zu wünschen übrig und können jedes noch so gute Bild versauen. Wer nicht gleich in ein kinoartiges Surround-System investieren möchte, ist mit einer Soundbar gut beraten. Diese sind einfach installiert – oft aber leider ebenfalls nicht wirklich günstig. Wir haben jetzt ein Angebot zu einer Soundbar von LG entdeckt, die dank 75 Prozent Rabatt bei MediaMarkt so günstig wie nie zu haben ist. Was das Gerät taugt, checken wir jetzt.

So stark ist das MediaMarkt-Angebot

Normalerweise hängt ein Preisschild von 799 Euro UVP an der LG-Soundbar. Es handelt sich also offensichtlich um ein hochwertiges Gerät. MediaMarkt streicht hiervon jetzt aber kurzerhand 75 Prozent, wodurch die Kosten auf 199 Euro runter rauschen. Was sich nach einem wahnsinnig guten Angebot anhört, ist tatsächlich auch eines. Normalerweise wird die Soundbar nämlich für rund 240 oder sogar 250 Euro verkauft. Dank des MediaMarkt-Rabatts fällt der Preis jetzt also so tief wie nie zuvor – günstiger gab es das Gerät bisher nicht. Versandriese Amazon zieht beim Preis nach und bietet sie ebenfalls für 199 Euro an. In beiden Shops ist die Lieferung gratis.

Lohnt sich die Investition in die Soundbar?

Für 199 Euro gibt’s die Soundbar inklusive kabellosen Subwoofer. Beide Geräte sind schlicht designt und passen rein optisch schon mal in jedes Wohnzimmer und zu jeder Einrichtung. Am besten eignet sie sich für TV-Geräte mit einer Bildschirmdiagonale ab 55 Zoll. Das 3.1.3-Soundsystem liefert eine Gesamtleistung von starken 400 Watt. Zum Vergleich: Die integrierten Lautsprecher beim Fernseher schaffen es meist nur auf circa 20 Watt. Der Sound der abgespielten Inhalte wird mit High Resolution Audio und AI Sound Pro aufgemöbelt. Die KI passt den Sound dann sogar an das gerade gezeigte Genre an – ob Nachrichten oder Sportsendung.

Die Features Dolby Atmos und DTS:X sorgen für ein 3D-Hörerlebnis, so als ob sich der Sound um dich bewegt. Das macht den Fernsehabend noch immersiver. Der Subwoofer liefert dabei zeitgleich tiefe und kraftvolle Bässe, perfekt also auch für actionreiche Filme oder Videospiele. In Kombination mit einem LG-TV bildet die Soundbar ein perfektes Duo, du kannst sie aber ebenso problemlos mit Geräten von anderen Herstellern verbinden. Dazu steht dir ein optischer Anschluss, eine HDMI- oder USB-Verbindung sowie die Kopplung via Bluetooth zur Verfügung.

Für 199 Euro, und damit so günstig wie nie, bekommst du bei MediaMarkt ein ziemlich starkes Gerät. Vor allem, wenn du ohnehin unzufrieden mit dem Sound deines Fernsehers bist, lohnt es sich, mit der LG Soundbar nachzurüsten.

