Lidl: Darum solltest du dieses 7-Euro-Produkt nicht unterschätzen

Was kostet heutzutage noch 7 Euro? Je nachdem, wo man wohnt, bekommt man hierfür nicht einmal mehr einen Döner. Lidl verkauft jetzt aber genau für diesen Preis ein kleines Technik-Produkt, das man nicht unterschätzen sollte.

Für nur 7 Euro bei Lidl: Um dieses Produkt geht es

Bei Lidl im Angebot für nur 6,99 Euro ist ein Smart Tag Finder von Silvercrest. Hierbei handelt es sich um eine Alternative zu Apples AirTag. Das bedeutet: Du kannst das kompakte Gadget beispielsweise einfach an deinen Schlüsselbund anbringen oder es im Geldbeutel verstauen und anschließend – solltest du den entsprechenden Gegenstand verlegt haben – es über die „Apple Find My“-App wiederfinden.

Wichtig dabei: Das 7-Euro-Gadget funktioniert ausschließlich mit iOS-Geräten wie einem iPhone oder iPad (IOS 14.5 oder höher). Eine Alternative für alle Android-Nutzer liefern wir dir aber noch am Ende des Artikels.

Nun aber zurück zum Smart Tag bei Lidl. Das Gerät ist mit Maßen von 3,19 x 0,83 cm echt winzig und wiegt zusätzlich auch gerade mal 9 Gramm. Dadurch kannst du es echt ohne weiteres an andere Gegenstände anbringen, ohne es zu bemerken. Obendrein wird das Gadget direkt inklusive Schutzhülle geliefert, wodurch es nach IPX5 wasserdicht wird. Betrieben wird der Smart Tag per Batterie (CR2032), wovon eine bereits im Lieferumfang enthalten ist. Sollte diese leer gehen, kannst du den Smart Tag öffnen und diese tauschen. Das dafür nötige Werkzeug wird ebenfalls direkt mit ins Paket gelegt.

Du siehst also: Für lediglich 6,99 Euro (plus Versand) holst du dir mit dem Smart Tag bei Lidl ein richtig praktisches Gadget zum kleinen Preis. Dieser ist insbesondere im Vergleich zu Original AirTags von Apple beachtlich: Diese kosten nämlich über 30 Euro.

Auch für Android-User gibt’s eine günstige Alternative

Bei dem Lidl-Schnäppchen schauen Android-User wie bereits erwähnt in die Röhre. Doch natürlich gibt es auch günstige Smart Tags fernab des Apple-Kosmos. Samsungs Galaxy SmartTag2 ist bei Amazon derzeit etwa dank über 50 Prozent Rabatt für 17,59 Euro zu haben. Zugegebenermaßen ist dieser aber immer noch deutlich teurer als die 7-Euro-Variante bei Lidl.

Wer gleich mehrere smarte Tracker auf einmal gebrauchen kann, sollte daher lieber bei diesem Amazon-Blitzangebot vorbeischauen – denn hier zahlst du pro Smart Tag nur rund 8,50 Euro. In Summe macht das bei diesem Viererpack dann 33,99 Euro (Normalpreis: 39,99 Euro). Diese stammen aber nicht vom Markenhersteller Samsung, sondern von „pedete“. Die durchschnittliche Bewertung von 4,4 Sternen bei über 220 Rezensionen auf Amazon spricht aber für das vermeintliche No-Name-Produkt.

Statt auf Apples „Find my“-Technologie wird hierbei natürlich auf das Äquivalent von Google (Google Find My Device) gesetzt. Das Gadget kann dir dadurch genauso helfen, Gegenstände fix wiederzufinden und dabei ebenso automatische Benachrichtigungen auf dein Smartphone schicken. Zusätzlich lässt sich ein Sound zur einfacheren Ortung aktivieren. Und die Smart Tags sind sogar nach IP65 gegen Wasser geschützt. In Summe macht sie das zu einer gelungenen AirTags-Alternative, bei der laut Amazon im vergangenen Monat nicht umsonst über 500 Nutzer zugeschlagen haben. Und zum aktuellen Blitzangebotspreis von 33,99 Euro lohnen sie sich umso mehr.

