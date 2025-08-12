Ein 5G-Tarif im Vodafone-Netz für nur 4,99 Euro klingt bereits nicht schlecht – doch wie viel Datenvolumen kann man bei dem Preis wohl schon erwarten? Die Antwort bei diesem neuen Angebot: Ganze 15 GB! Kein Scherz: Dieser 15 GB 5G-Tarif kostet nur 4,99 Euro im Monat. Und das Beste: Es gibt keinerlei Mindestlaufzeit und der Preis gilt dauerhaft!

Alle Infos zum 5-Euro-Tarif auf einen Blick

Bevor wir den neuen Tarif mit anderen Vodafone-Optionen vergleichen, liefern wir dir erst einmal fix alle wichtigen Infos, kurz zusammengefasst:

15 GB 5G-Datenvolumen im Vodafone-Netz (bis zu 50 MBit/s)

Telefon und SMS-Flat in alle deutsche Netze

EU-Roaming

WiFi Calling inklusive

Keine Anschlussgebühr

Auf Wunsch ohne Mindestlaufzeit (ohne Aufpreis!)

Für nur 4,99 Euro im Monat (Preis gilt bei der Flex-Variante solange der Vertrag bestehen bleibt)

Der günstigste Vodafone-Tarif im Netz?!

All das klingt absolut genial und nach einem echten Schnäppchen. Doch ist es das auch? Wir haben die neue Tarif-Option mal mit anderen Vodafone 5G-Verträgen verglichen. Diese haben zumindest eine Allnet-Flat, die Mindestlaufzeit und weitere Extras sind aber egal. Das Ergebnis ist ohnehin eindeutig:

Wie du sehen kannst, ist der neue 5-Euro-Tarif von sparSIM tatsächlich die eindeutig günstigste 5G-Option im Vodafone-Netz. Selbst billigere LTE-Verträge konnten wir im Netz in unserer Recherche keine finden. Wer also einen möglichst preiswerten Tarif sucht, trifft hiermit auf jeden Fall eine gute Wahl. Und dank der derzeit gestrichenen Anschlussgebühr sowie der flexiblen Laufzeit, kann man den Mobilfunkvertrag ebenfalls ganz einfach und unverbindlich testen.

sparSIM hat zusätzlich auch noch zwei weitere Tarif-Optionen im brandneuen Portfolio: 25 GB für 6,99 und 45 GB für 9,99 Euro. Wer etwas mehr Datenvolumen braucht, kann hier also ebenso auf seine Kosten kommen. Alle sparSIM-Tarife findest du hier.

15 GB, Allnet-Flat & 5G – alles für nur 5 Euro

Nehmen wir den Tarif abschließend nochmal etwas genauer unter die Lupe. Allen voran bekommst du hier für monatlich nur 4,99 Euro ganze 15 GB Datenvolumen. Gesurft wird dabei mit bis zu 50 MBit/s im 5G-Netz von Vodafone – eine ausreichend schnelle Geschwindigkeit für den Alltag rund um Social Media, YouTube und mehr. Lass dich dabei übrigens nicht vom „Produkt-Infoblatt“ auf der Angebotsseite täuschen, die Informationen hier stimmen nicht mit den Tarif-Infos überein und haben keinerlei Auswirkung auf deinen Vertrag.

Ebenfalls Teil des Mobilfunkvertrags: eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS. Du simst und telefonierst hierbei also so viel wie du magst – und das dank EU-Roaming ebenso im EU-Ausland. Ein Ärgernis bei vielen günstigen Discounter-Tarifen – die Datenautomatik – sucht man hier zum Glück vergebens. Und mit WiFi Calling ist sogar noch ein praktischer Vorteil mit an Bord, mit dem du auf Wunsch über ein WLAN-Netz telefonieren kannst, sollte der normale Empfang mal ausfallen. Die Rufnummernmitnahme ist kostenlos möglich.

Einfach rechts auswählen: Die Flex-Variante kostet dich keinen Cent extra!

Doch es geht sogar noch weiter: Derzeit wird die Anschlussgebühr komplett gestrichen! Es gibt also keinerlei einmalige Kosten, für dich stehen nur die 4,99 Euro pro Monat auf der Rechnung. Obendrein lässt sich der Tarif auf Wunsch auch als Flex-Variante ohne Mindestlaufzeit abschließen. Preislich macht dies keinen Unterschied und hier gibt’s ebenfalls keine Anschlussgebühr. Und das Beste: Wer die Flex-Variante abschließt, profitiert dauerhaft (solange der Vertrag bestehen bleibt) von den Konditionen. Einmal abgeschlossen kosten dich die 15 GB also stets nur günstige 4,99 Euro im Monat.

