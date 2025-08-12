Meta Quest für nur 13 Euro?! Krasser VR-Deal bei O2 aufgetaucht

Manchmal braucht es einfach einen Ausbruch aus dem Alltag – weg von To-Do-Listen und Routine, hinein in eine völlig neue Dimension. Die Meta Quest 3S ist dein Ticket in diese Welten und bringt dich direkt mitten ins Geschehen. Statt nur zuzusehen, bist du mittendrin: Ob packende Games, atemberaubende Filme oder interaktive Treffen mit Freunden – die Brille macht aus deinem Wohnzimmer ein Tor zur virtuellen Realität. Bei O 2 kommst du jetzt mit einem passenden Tarif zu einem ziemlich fairen Preis an die Brille, ohne zu viel auf einmal ausgeben zu müssen.

O 2 Mobile M Tarif mit der Meta Quest 3S im Deal-Check

Pflücken wir erst einmal den Tarif auseinander. Du bekommst hier 30 GB Datenvolumen im 5G-Netz zur Verfügung gestellt. Dabei surfst du mit einer rasend schnellen Geschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s. Top-Voraussetzungen für Video-Streaming oder Gaming auch von unterwegs aus. Eine Allnet-Flat für SMS und Telefonie in alle deutschen Netze sowie EU-Roaming sind ebenfalls dabei. Für jedes Jahr, dass dein Vertrag läuft, bekommst du obendrein weitere 5 GB geschenkt.

Kommen wir nun zur Meta Quest 3S. Wenn du sie benutzt, kannst du nicht nur in gänzlich neue Dimensionen eintauchen. Mit Mixed Reality holst du die virtuelle Welt auch in dein Zuhause und integrierst digitale Objekte in deine gewohnte Umgebung. Die Brille ist letztes Jahr auf den Markt gekommen und grundsätzlich kann man sagen, dass dieses Modell eine etwas abgespeckte Variante der Quest 3 ist. Der Quest 2 hat sie dennoch einiges voraus und für spannende VR-Ausflüge ist sie natürlich dennoch top geeignet.

Genau wie bei der Quest 3 ist hier Qualcomms Snapdragon XR2 Gen 2 verbaut, was für eine in etwa doppelt so hohe Grafikleistung wie bei der Quest 2 sorgt. Die Auflösung liegt mit 1.832 x 1.920 Pixeln pro Auge jedoch etwas unter der Leistung der Quest 3. Der Akku soll durchschnittlich 2,5 Stunden durchhalten. Besonders cool: Für sportliche VR-Aktivitäten bietet dir Meta auch eine atmungsaktive Headset-Einlage an.

So viel kostet dich dein Ticket in die VR-Welt

Du zahlst für das VR-Bundle monatlich nur 29,99 Euro, bei einer Mindestlaufzeit von 36 Monaten. Du kannst den Tarif aber auch schon nach 24 Monaten wieder kündigen, anschließend zahlst du nur noch die Raten für das Gerät ab. Für die Brille zahlst du einmalig lediglich 13 Euro. Ein Anschlusspreis kommt nicht dazu. Versandkosten von 4,99 Euro musst du aber noch obendrauf legen.

Neben der Brille sind außerdem noch zwei Touch-Plus-Controller sowie die passenden Batterien enthalten. Zudem bekommst du noch ein dreimonatiges Probeabo von Meta Quest+. Normalerweise müsstest du allein für die Meta Quest 3S rund 330 Euro zahlen, das Abo schlägt sonst mit 8,99 Euro im Monat zu Buche.

Wo der Haken an der Sache ist? Es gibt keinen! Vor allem, wenn du ohnehin auf der Suche nach einem neuen Tarif bist und für wenig Geld in die VR-Welt eintauchen möchtest, solltest du dir den O 2 -Deal genauer ansehen. Die Meta Quest 3S samt Gratis-Extras macht das Angebot nämlich richtig spannend. Und wer möchte, kann auch noch die Option O 2 -TV dazu buchen. Aktuell gibt’s den Streamingdienst für einen Monat kostenlos.