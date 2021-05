Telekom-Roaming-Gebühren: Kosten und Tarif-Optionen im Überblick

Die Deutsche Telekom hat im Vergleich zu anderen Netzbetreibern ein sehr übersichtliches Roaming-Tarif-Angebot. Übersichtlich heißt aber nicht, dass es günstig ist. Denn wer mit den voreingestellten Roaming-Tarifen außerhalb der EU die ausländischen Netze nutzt, der muss in der Regel tief in die Tasche greifen. Dabei macht es fast keinen Unterschied, ob der Nutzer einen Vertrag oder eine Prepaid-Karte nutzt.

Thema Roaming: Alle Infos im Überblick

Wichtig ist aber, dass im EU-Ausland die EU-Regulierung gilt. Hier können die Kunden also telefonieren und ihr Datenvolumen aus Deutschland nutzen, als würden sie sich in Deutschland aufhalten. Eine Ausnahme gibt es lediglich für die Zero-Rating-Tarifoption StreamOn und Kunden mit der unlimitierten Datenflatrate Magenta Mobil XL. Letzte werden bei LTE im Ausland gemäß der Fair-Use-Policy auf ein hohes monatliches Datenvolumen gedrosselt. Stream On ist im Rahmen des EU-Roamings nutzbar, unterliegt aber ebenfalls der Fair-Use-Grenze.

Telekom-Roaming-Kosten für Prepaid und Vertrag

Die Unterschiede der Roaming-Tarifen in anderen Ländern zwischen Prepaid und Vertrag liegen im Wesentlichen in einem geringen Preis-Unterschied bei den SMS-Kosten und der Nutzbarkeit des Daten-Roamings. Denn während Vertragskunden Data-Roaming weltweit nutzen können, können Prepaid-Kunden nur mobil surfen, wenn sie eine Roaming-Option buchen. Diese Erweiterung ist in einigem Länder allerdings auch für Vertragskunden ratsam, um Geld zu sparen.

Die frühere Unterscheidung, ob die Schweiz in das EU-Roaming inkludiert ist oder nicht, ist weggefallen. Das heißt, hier gilt das EU-Roaming, obwohl die Schweiz nicht zur EU oder zum Europäischer Wirtschaftsraum gehört. Die All-Inclusive-Option ist seit Juni 2017 bei allen neuen Tarifen der Telekom und Verträgen Standard. Nur Kunden, deren Vertrag mit der bis 2017 üblichen Weltweit-Option eingerichtet ist, müssen in der Schweiz zahlen.

Die Telekom-Roaming-Gebühren im Überblick

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Eingehendes Gespräch entfällt 0,69 € / Minute 1,79 € / Minute Abgehendes Gespräch (Deutschland) Inlandspreis 1,49 € / Minute 2,99 € / Minute SMS Inlandspreis 0,39 € (Vertrag 0,49 €) Daten Inlandspreis 0,49 € / 50 kB, Prepaid nur mit Datenpass 0,79 € / 50 kB, Prepaid nur mit Datenpass Länder Gemäß EU-Roaming, zzgl. Schweiz & Großbritannien Albanien, Amerikanische Jungferninseln, Andorra, Bosnien und Herzegowina, Färöer, Kanada, Kosovo, Mazedonien, Moldawien, Monaco, Puerto Rico, Türkei, USA alle übrigen Länder

Hinweis: Diese Konditionen gelten nur für Kunden, die mit dem Tarif für ihr Smartphone direkt bei der Deutschen Telekom Kunde sind. Provider-Kunden im Telekom-Netz wie beispielsweise Kunden von mobilcom-debitel oder Kunden, die zwar das Telekom-Netz nutzen, aber Kunde bei Marken wie congstar sind, haben möglicherweise andere Konditionen.

Travel Mobil: Einfaches Roaming zum hohen Preis

Die beiden Datenoptionen Travel Mobil und Travel Mobile World stehen dir als Telekom-Vertragskunde zur Verfügung. Sie ermöglichen dir, dass du dein Datenvolumen aus deinem deutschen Vertrag mitnimmst ins Ausland. Im EU-Roaming ist das bekanntlich kostenlos möglich, doch wenn es weiter weg geht, wird üblicherweise nach den oben genannten Kosten abgerechnet.

Hast du einen Vertrag mit der Telekom, so kannst du für stolze 49,95 Euro oder 99,95 Euro monatlich eine Option buchen, die dir das Datenvolumen aus Deutschland unverändert ins Ausland bringt. Auch telefonieren und SMS schreiben ist möglich, ist jedoch auf jeweils 500 Minuten und SMS pro Tag begrenzt. Bei den Telefonminuten gilt das auch für ankommende Verbindungen.

Die günstigere der beiden Optionen ist in der Zone 2 buchbar, die teurere in 60 weiteren Ländern aus der Zone 3. Darunter beispielsweise Ägypten, Argentinien, Australien, Brasilien, Dominikanische Republik, Japan, Südafrika und Thailand. Du kannst hier also mit dieser monatlich kündbaren Option dein Handy fast so nutzen wie in Deutschland und hast jenseits der Pauschale keine Kosten. Bedenkt man, dass alleine ein Telefonat aus diesen Ländern nach Deutschland ohne Option fast 3 Euro pro Minute kostet, kann sich das schnell rechnen.

Travel & Surf: Sparen per Tarifoption

Vertragskunden mit Magenta Mobil aber auch Prepaid-Kunden können ihre Telefonkosten oder die Kosten für den SMS-Versand außerhalb der EU nicht weiter durch Tarif-Optionen senken. Entsprechende Optionen hat die Telekom in den vergangenen Jahren abgeschafft.

Wer jedoch in Nicht-EU-Ländern günstiger mobiles Internet nutzen möchte oder im Fall von Prepaid-Kunden überhaupt Internet im Ausland nutzen möchte, sollte die Optionen Travel & Surf wählen. Die im jeweiligen Land verfügbaren Pässe werden dem Kunden zu Beginn der Datennutzung im Ausland zur Auswahl gestellt. Die Pässe sind nicht in allen Ländern der Roaming-Ländergruppen 2 und 3 verfügbar. Es gibt aber auch keine Listen der Telekom, die verraten, welcher Pass in welchem Land verfügbar ist. Sie sind per Abfrage über www.telekom.de/roaming zu erfahren.

In den EU-Ländern sowie Lichtenstein, Norwegen und Island (Roaming-Ländergruppe 1) ist keine Passbuchung möglich, weil in diesen Ländern dank All Inclusive der Inlandspreis gilt.

DayPass M WeekPass M WeekPass L 4-Week-Pass XL Gültigkeit 24 Stunden 7 Tage 7 Tage 28 Tage Volumen 100 MB 300 MB 1 GB 2 GB Kosten 4,95 € 14,95 € 29,95 € 49,95 €

Abweichend von den genannten Tarifen bekommen Kunden bei Aufenthalt in Andorra und Monaco das doppelte Datenvolumen.

Für die USA und Kanada gibt es darüber hinaus noch einen besonderen Tarif: Die Dayflat Unlimited USA. Für 14,95 Euro können Telekom-Kunden 24 Stunden lang unlimitiert Daten übertragen. Auch bei Reisen in die Türkei hat die Telekom eine spezielle Surf-Option: Daypass L bietet für 9,95 Euro ein Datenvolumen von 1 GB – allerdings nur für 24 Stunden Nutzungszeit. Diese Option gilt auch in den anderen Ländern der Zone 2 (siehe oben).

Wie buche ich Travel & Surf?

Die Datenoption Travel & Surf kann zu allen Verträgen unentgeltlich gebucht werden. Wichtig dabei: Die Buchung der Option muss 24 Stunden vor dem gewünschten Nutzungszeitpunkt erfolgen. Sie ist kostenfrei und dient nur als Grundlage für die eigentlichen Surf-Pässe. Bei Prepaid ist sie voreingestellt. Diese Pass-Buchung nimmt der Kunde dann vor Ort vor.

Bei erstmaliger Internetnutzung im ausländischen Netz informiert eine kostenlose SMS oder eine kostenlose Internetseite über das jeweils gültige Datenpass-Angebot. Direkte Buchung des gewünschten Passes über SMS oder Anklicken auf der per SMS geschickten Internetseite pass.telekom.de. Wichtig für alle Schritte: Daten-Roaming muss am Handy aktiviert sein.