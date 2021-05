Die Schweiz zeichnet sich durch hohe Berge und gute Mobilfunknetze aus. Leider aber auch durch hohe Preise beim Mobilfunk – zumindest, wenn du mit einem deutschen Handy die Schweizer Netze nutzt. Anders als Norwegen gehört die Schweiz nämlich nicht nur nicht zur EU, sondern auch nicht zum EWR. Dieser ist entscheidend für die EU-Verordnung, die das Roaming regelt. Denn so ist das Roaming in der Schweiz nicht reguliert..

Thema Roaming: Alle Infos im Überblick

Kostenfalle unbeabsichtigtes Roaming

Dass dein Smartphone ein ausländisches Netz nutzt, kann schneller passieren, als du denkst. Durch die hohen Berge kann es sein, dass die Schweizer Netze auf deutschem Boden zu empfangen sind – nicht nur unmittelbar an der Grenze. Das passiert vor allem dann, wenn dein deutscher Netzbetreiber gleichzeitig ein Funkloch hat und das Netz von Swisscom, sunrise, salt und Co. aus dem Ausland stärker ist. Schnell entstehen dann zusätzliche Kosten.

Es gilt also vor allem wenn du in der Bodensee-Region Urlaub machst oder an der Schweizer Grenze lebst, dass du dein Handy per manueller Netzwahl fest auf deinen deutschen Netzbetreiber einstellen solltest. Aber auch, wenn du einfach nur nach Italien oder Frankreich willst, kommst du möglicherweise in die Schweiz. Hast du Daten-Roaming in deinem Handy aktiviert, fallen dann während der Durchfahrt Kosten für das mobile Internet in der Schweiz an. Und wenn du telefonierst gibt es natürlich in den allermeisten Tarifen auch eine Gebühr für die Telefonate.

Roaming im Ski-Gebiet

Natürlich betreffen dich die Roaming-Kosten erst Recht, wenn du in der Schweiz Urlaub machst. Sei es ein Städtetrip nach Basel oder Wandern in den Alpen. Und natürlich willst du auch beim Ski-Fahren im Winterurlaub nicht auf dein Handy verzichten. Egal ob Matterhorn-Zermatt, Saas-Fee, Flims-Laax-Falera, Arosa-Lenzerheide, Les Quatres Valleès, Engadin-St. Moritz, Jungfrau-Region, Davos-Klosters, Aletsch Arena oder Samnaun – all diese Gebiete liegen in der Schweiz und damit außerhalb der EU.

Was kostet Internet und Telefonieren in der Schweiz?

Ankommende Anrufe Abgehende Anrufe (Deutschland) SMS Daten/Internet Telekom Vertrag Kostenlos Inlandspreis Inlandspreis Inlandspreis Telekom Prepaid Kostenlos Inlandspreis Inlandspreis Inlandspreis Vodafone Vertrag 0,73 € / Minute 1,21 € / Minute 0,55 € 0,20 € / 50 kB Vodafone Prepaid 0,96 € / Minute 1,82 € / Minute 0,84 € 0,58 € / 50 kB O2 Vertrag 0,26 € / Minute 0,54 € / Minute 0,39 € 0,23 € / MB O2 Prepaid 0,26 € / Minute 0,54 € / Minute 0,39 € 0,23 € / MB Aldi Talk 0,11 € / Minute 0,11 € / Minute 0,11 € 0,24 € / MB

Der einzige nennenswerte deutsche Mobilfunkanbieter, der die Schweiz freiwillig tariflich auf ein Niveau mit der EU stellt, ist die Deutsche Telekom. Telekom-Kunden, die einen Vertrag bei der Telekom nutzen, surfen und telefonieren also zu den gleichen Kosten wie in Deutschland. Auch für Prepaid-Karten der Telekom gilt das inzwischen. Aber Vorsicht: Nutzt du nur das Telekom-Netz, dein Vertragspartner ist aber ein anderer, gilt das nicht unbedingt.

Bist du Kunde bei Vodafone oder O2? Dann kannst du je nach Tarif und Bedarf spezielle Roaming-Optionstarife dazu buchen. Bei Vodafone gibt es Easy Travel Flat für eine Grundgebühr von 4,99 Euro pro Monat. Damit bekommst du deine deutschen Vertragskonditionen dann auch in der Schweiz. Allerdings hat die Option eine Laufzeit von einem Jahr. Wenn du also nur kurz im Ausland bist, solltest du dich an Easy Travel Tag oder Easy Travel Woche orientieren.

Für CallYa hat Vodafone folgende Roaming-Option für die Schweiz: Mit einer SMS mit dem Inhalt CH1GB an die Nummer 80808 bezahlst du einmalig 9,99 Euro. Dafür bekommst du 1 GB Datenvolumen, das du binnen zwei Wochen nutzen kannst.

Bei O2 gibt es lediglich die EU Roaming-Flat, die allerdings nicht in den beliebten O2-Free-Tarifen gilt. Mit ihr bekommst du für 4,99 Euro eine Sprach-Flatrate innerhalb der Schweiz und nach Deutschland sowie 1 GB Daten. Sie setzt das normale EU-Roaming außer Kraft und Telefonate in ein anderes EU-Land sind ebenfalls nicht enthalten.

Alternativen zum klassischen Roaming

Willst du mit deinem bestehenden Handy-Tarif aus Deutschland in der Schweiz günstig telefonieren, kannst du das auch per WLAN machen. Voraussetzung: Ein WLAN-Hotspot – etwa im Hotel – und eine Freischaltung von WLAN Call beim deutschen Provider. Und natürlich ein Handy, das WLAN Call unterstützt. Die SIM-Karte muss nicht gewechselt werden, das Handy und das Netz entscheiden automatisch, ob ein Anruf über das WLAN oder das Mobilfunknetz geführt wird. Alternativ lässt sich auch über Messenger wie WhatsApp per WhatsApp Call telefonieren, wenn der Gesprächspartner ebenfalls den gleichen Messenger nutzt.

Bist du längere Zeit in der Schweiz, so kann möglicherweise auch eine Schweizer Prepaid-Karte für dich interessant sein. Diese kannst du entweder vor Ort kaufen oder schon in Deutschland bestellen. Hier gibt es darauf spezialisierte Anbieter wie simlystore und travsim.de. simlystore bietet die SIM-Karten für viele verschiedene Länder an und aktiviert diese zum Urlaubsstart.

Weitere Details zu diesen Spartricks und vorauf außerhalb der EU generell beim Roaming geachtet werden sollte, gibt es in diesem Ratgeber zum Thema International Roaming.