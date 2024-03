Roaming mit 1&1: Das kostet Internet und telefonieren mit 1&1 im Ausland

Ein Hinweis vorab: Die Informationen in diesem Artikel zum 1&1 Roaming beziehen sich ausschließlich auf SIM-Karten, die bereits im neuen 1&1-Netz aktiv sind. Das sind alle SIM-Karten, die ab Dezember 2023 geschaltet oder seitdem von 1&1 umgestellt wurden. Ältere SIM-Karten sind als Provider-Karten im Netz von O2 aktiv, für sie gelten möglicherweise andere hier nicht behandelte Konditionen. Bis Ende 2025 sollen alle SIM-Karte unter der Flagge von 1&1 im neuen Netz geschaltet sein. Das gilt auch für die zahlreichen Discounter mit Namen wie Simplytel, Maxxim & Co. Für sie gelten jedoch ebenfalls teilweise abweichende Preise.

Die Nutzung des Smartphone im EU-Ausland ist gesetzlich geregelt. Hier gibt es einen regulierten Tarif nach dem Roam-like-at-Home-Prinzip. Dieses besagt, dass EU-Roaming nicht mehr kosten darf als in Deutschland. Aufgrund der zahlreich gebuchten Flatrates sprechen viele hier umgangssprachlich von kostenlosem EU-Roaming. Die Mobilfunkanbieter dürfen weitere Länder wie die Schweiz in diese Ländergruppe aufnehmen – 1&1 verzichtet darauf aber. Allerdings hat 1&1 beispielsweise für die Schweiz, aber auch für andere Länder Tarifoptionen im Angebot.

Ob und wie und wo du Roaming nutzen willst, kannst du bei 1&1 übrigens im Kundenmenü einstellen und so beispielsweise Roaming generell deaktivieren. Auch eine Deaktivierung des Roamings auf Schiffen und in Flugzeugen ist hier möglich.

Thema Roaming: Alle Infos im Überblick

Wer sein Handy außerhalb der EU-Länder nutzt, der muss dafür zahlen. Wie viel, das entscheidet sich nach dem Urlaubs- beziehungsweise Reiseland. Wenn du also wissen willst, was die Nutzung deines 1&1-Vertrages im Ausland kostet, musst du zunächst dein Reiseland in dieser Liste suchen und dir die Länderzone merken.

1&1 Roaming-Gebühren

Name Länder EU-Zone Belgien, Kroatien, Rumänien, Bulgarien, Lettland, San Marino, Dänemark, Lichtenstein, Schweden, Estland, Litauen, Slowakische Republik, Finnland (inkl. Älandinseln), Luxemburg, Slowenien, Frankreich (inkl. Guadeloupe, Französisch Guayana, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin), Malta, Spanien (inkl. Kanarischen Inseln, Ceuta, Mellila), Gibraltar, Niederlande, Tschechien, Griechenland, Norwegen, Ungarn, Irland, Österreich, Vatikanstaat, Island, Polen, Zypern (außer Nord-Zypern), Italien, Portugal (inkl. Azoren und Madeira) Weltzone 2

Andorra, Isle of Man, Schweiz, Großbritannien, Moldawien Weltzone 3 Albanien, Kosovo, Serbien, Bosnien und Herzegowina, Mazedonien, Türkei, Färöer-Inseln, Monaco, Ukraine, Grönland, Montenegro, USA, Israel, Puerto Rico, Weißrussland

Kanada Russland

Übrige Welt

Alle übrigen Länder

Dann schaust du in der folgenden Tabelle, welche Gebühren für die jeweilige Zone anfallen.

EU-Zone Weltzone 2

Weltzone 3

Weltzone 4

Eingehendes Gespräch entfällt 0,19 € /Minute 0,69 € /Minute 1,59 € /Minute Abgehendes Gespräch (Deutschland) Inlandspreis 0,59 € /Minute 1,49 € /Minute 2,49 € /Minute SMS Inlandspreis 0,39 € Daten Inlandspreis 0,19 € / MB 0,99 € / MB 1,49 € / MB

1&1 weißt darauf hin, dass Großbritannien entgegen der Preisliste bis auf weiteres als EU-Land abgerechnet wird, sich diese Behandlung aber jederzeit ändern kann

Roaming-Optionen bei 1&1

1&1 bietet auch alternative Roaming-Tarife an. Es gibt sie für die verschiedenen Weltzonen (siehe oben) und verschiedene Laufzeiten.

100 MB Tagespaket 500 MB Wochenpaket 2000 MB Monatspaket Gültigkeit bis zu 24 Stunden bis zu 7 Tage bis zu 30 Tage Volumen 100 MB 500 MB 2000 MB Kosten Weltzone 2: 4,99 Euro

Weltzone 3: 4,99 Euro

Weltzone 4: 9,99 Euro Weltzone 2: 14,99 Euro

Weltzone 3: 14,99 Euro

Weltzone 4: 49,99 Euro Weltzone 2: 39,99 Euro

Weltzone 3: 39,99 Euro

Weltzone 4: –

Roaming-Optionen bei Drillisch-Discountern

Bei zahlreichen Drillisch-Discounter-Marken bietet 1&1 eine andere Option an. Der Tarif Europa-Paket beinhaltet eine Flatrate für SMS und Telefonie sowie ein Datenvolumen von 1 GB, das nur im Ausland gültig ist. Dieses Europa-Paket ist neben der Schweiz in Andorra, auf den Kanalinseln Guernsey und Jersey, auf der Isle of Man und in der EU gültig. Der regulierte EU-Tarif wird damit außer Kraft gesetzt, du zahlst dann beispielsweise Anrufe zwischen verschiedenen EU-Ländern. Die Option kostet 4,99 Euro monatlich. Nach Erreichen von 1 GB kannst du den EU Daten-Reset 1 GB für 12,99 Euro buchen und die restlichen Tage mit bis zu 1 GB weiter surfen.

Grundsätzlich gilt: Die in deinem Kundencenter hinterlegten Tarife sind die für dich gültigen.